5 combinações para elevar sua produção e parecer mais elegante

Construir um visual elegante não exige um armário repleto de peças caras ou de marcas renomadas. A sofisticação está principalmente na maneira de combinar as roupas, considerando o caimento, as modelagens e as cores que se adaptam a diferentes situações.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com o relatório Pinterest Predicts 2026, entre as tendências de moda, as buscas por “luxo dos anos 80” cresceram 225%, por “broche aesthetic“, 110%, e por “terno oversized“, 90%, indicando que as pessoas buscam incorporar elementos marcantes ao estilo pessoal em vez de reproduzir looks completos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo Luana Amy, cofundadora da La’s Clothing, criar um visual sofisticado está muito mais relacionado à escolha das combinações do que à quantidade de peças no armário. “As modelagens bem estruturadas, proporções equilibradas e uma cartela de cores harmoniosa são capazes de transformar produções básicas em looks elegantes”, destaca.
A seguir, confira algumas combinações que funcionam em diferentes ocasiões e ajudam a construir um guarda-roupa mais sofisticado e funcional!
1. Alfaiataria e peça básica: a combinação que nunca falha
Calças, shorts ou saias de alfaiataria combinados com uma regata lisa ou uma camiseta de modelagem reta criam um equilíbrio entre elegância e casualidade. A estrutura da alfaiataria eleva instantaneamente a produção, enquanto a peça básica deixa o visual leve e contemporâneo. “A alfaiataria deixou de ser exclusiva do ambiente corporativo. Ela funciona muito bem com peças minimalistas e cria um resultado moderno, confortável e elegante”, explica Luana Amy.
2. Looks monocromáticos alongam a silhueta e transmitem sofisticação
Produções compostas por diferentes tons da mesma cartela de cores, como preto, branco, bege, marrom ou off-white, criam uma aparência mais harmoniosa e refinada. Além de alongar visualmente a silhueta, a combinação monocromática permite brincar com diferentes tecidos e acabamentos sem deixar o look carregado. “Quando as cores conversam entre si, o olhar se volta para a composição como um todo. É uma solução simples que sempre funciona”, afirma.
3. A terceira peça muda completamente a produção
Blazers, trench coats, cardigans ou kimonos têm o poder de transformar um look básico em poucos segundos. “A terceira peça cria informação de moda sem exigir esforço. É um recurso muito eficiente para quem quer parecer mais elegante com poucas mudanças”, diz Luana Amy.
4. Misturar texturas deixa o visual mais interessante
Combinar tecidos diferentes, como tricô, alfaiataria, renda, linho ou malha, cria contraste e riqueza visual. “O segredo está em criar equilíbrio. Quando misturamos texturas, o look ganha profundidade e personalidade sem precisar recorrer a estampas ou excessos”, comenta.
5. Equilibrar volumes valoriza qualquer silhueta
Para criar uma silhueta mais harmoniosa, vale seguir uma regra simples: se a parte de baixo tem modelagem ampla, prefira uma blusa mais ajustada. Já quando a parte de cima é oversized, opte por uma peça inferior mais estruturada. “Esse contraste cria uma silhueta mais harmoniosa e faz com que a roupa tenha um caimento muito mais elegante”, finaliza Luana Amy.
Por Laise Alves