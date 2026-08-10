Bobó de camarão: aprenda receita fácil e deliciosa para fazer em casa

O bobó de camarão é um dos pratos mais conhecidos da culinária baiana e carrega em seus ingredientes parte da história da formação da cozinha brasileira. De origem afro-brasileira, a receita tem relação com preparações trazidas por povos africanos para o Brasil e que, ao longo do tempo, incorporaram ingredientes encontrados no país.

A receita também é relacionada ao ipeté, preparação de origem africana feita originalmente com inhame, azeite de dendê, cebola, camarão e gengibre. Com a influência da culinária indígena, a mandioca passou a ser utilizada no preparo, dando origem a versões que se aproximam do bobó conhecido atualmente.

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A seguir, veja uma receita fácil e deliciosa de bobó de camarão para fazer em casa!

Bobó de camarão (Imagem: Paul_Brighton | Shutterstock)

Bobó de camarão

Ingredientes

600 g de camarão limpo

2 xícaras de chá de mandioca cortada em cubos e cozida

1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 pimentão vermelho picado

vermelho picado 1/2 pimentão amarelo picado

1 colher de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador, bata a mandioca cozida com a água do cozimento até formar um creme homogêneo e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola, o alho, o tomate e os pimentões e refogue por alguns minutos, até os vegetais ficarem macios.

Adicione o camarão e refogue por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até mudar de cor e ficar cozido. Acrescente o creme de mandioca e o leite de coco à panela e misture bem. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos, mexendo para que o creme não grude no fundo da panela. Adicione o azeite de dendê e misture delicadamente. Cozinhe por mais 2 minutos para incorporar os sabores. Desligue o fogo, acrescente o coentro e misture. Sirva em seguida.