Por que a perfumaria árabe está conquistando os produtos capilares?

Conhecida por fragrâncias intensas, envolventes e marcantes, a perfumaria árabe conquistou o público brasileiro: a hashtag #perfumearabe soma mais de 281,2 mil publicações no TikTok rede social que virou sinônimo de consumir tendências de beleza e comportamento.

Agora, as notas oud, de âmbar, almíscar, rosa, baunilha e especiarias, típicas na família olfativa oriental, são encontradas também em produtos capilares. Shampoos, máscaras, óleos e finalizadores, tradicionais da rotina capilar, ganham o status de experiências sofisticadas.

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Uso das fragrâncias nas fórmulas dos cosméticos capilares

Segundo Guilherme Téo, gerente de P&D da BR Cosmetic, adaptar as características da perfumaria árabe aos cosméticos capilares exige um trabalho cuidadoso de formulação. As fragrâncias precisam ser compatíveis com os ativos e com a base do produto, além de manter estabilidade e desempenho ao longo de toda a vida útil da fórmula”, explica.

No caso dos produtos capilares, o desenvolvimento ainda busca garantir outros aspectos. “Nos produtos capilares, também buscamos uma boa permanência sensorial nos fios, mas sem deixar o aroma excessivamente pesado ou comprometer a experiência de uso. Um exemplo é a linha Al Arab Elixir, de Jacques Janine Professionnel, com uma fragrância que combina notas características do segmento, como âmbar, cedro, rosa búlgara, lichia, patchouli e até mesmo noz-moscada e baunilha, acrescenta.

A inspiração árabe valoriza combinações densas e elaboradas nos cosméticos para cabelos (Imagem: Studio KIWI | Shutterstock)

Combinações densas e elaboradas

Um dos principais diferenciais dessa tendência está na construção olfativa. Enquanto muitos cosméticos capilares apostam em fragrâncias frescas, frutadas ou florais mais leves, a inspiração árabe valoriza combinações densas e elaboradas. São composições que normalmente reúnem notas de saída mais vibrantes, um corpo floral, amadeirado e fundos mais quentes, essa combinação cria uma fragrância com maior presença e personalidade, detalha o profissional.

Liberação gradual da fragrância

Além da escolha das notas, a tecnologia cosmética permite trabalhar a liberação gradual da fragrância e sua aderência à fibra capilar. O objetivo é fazer com que o aroma permaneça perceptível por mais tempo e seja novamente liberado com o movimento dos cabelos, sempre respeitando a segurança, a estabilidade e a proposta de cada formulação.

Ritual de perfumação

A chegada da perfumaria árabe ao universo capilar ainda destaca o comportamento de valorização da sensorialidade nos cuidados pessoais. Assim como aconteceu com os perfumes, os produtos para os cabelos deixam de ser escolhidos apenas pelos benefícios funcionais e passam a representar também identidade, estilo e expressão pessoal. Com isso, o tratamento capilar ganha novas camadas e transforma a rotina de beleza em um verdadeiro ritual de perfumação.

Por Juliana Vaz