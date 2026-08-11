Dia do Estudante: 5 atitudes na faculdade que podem fazer diferença na carreira

Certas atitudes podem fazer diferença tanto na experiência universitária quanto na construção da carreira (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Entrar na faculdade marca o início de uma fase repleta de descobertas, desafios e aprendizados. No entanto, a formação acadêmica vai muito além das provas, dos trabalhos e das notas. Ao longo dessa trajetória, algumas atitudes podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional, ajudando o estudante a aproveitar melhor as oportunidades oferecidas pela universidade.

No Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, a coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Anhanguera, Michele Cristina Branco Santos, lista atitudes na faculdade que podem fazer diferença na carreira. As orientações têm como base os pilares da educação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como pensamento crítico, colaboração, autonomia e autoconhecimento. Confira!

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1. Aprenda a questionar, não apenas a decorar

A faculdade é o ambiente ideal para desenvolver o pensamento crítico, aprender a argumentar e construir opiniões fundamentadas. Mais do que absorver conteúdos, o estudante deve aproveitar esse período para fazer perguntas, investigar diferentes perspectivas e buscar soluções para os desafios que encontra.

“A universidade é uma oportunidade para desenvolver autonomia intelectual e capacidade de argumentação. São habilidades que acompanham o profissional durante toda a vida”, afirma Michele Cristina Branco Santos. Essa prática está alinhada à competência de Pensamento Científico, Crítico e Criativo da BNCC e ao pilar “aprender a conhecer”, proposto pela UNESCO.

2. Crie conexões que podem abrir portas

A relação com professores, colegas e comunidade acadêmica pode gerar oportunidades que vão muito além da graduação. Docentes podem se tornar mentores, indicar vagas ou apresentar caminhos profissionais, enquanto os colegas podem ser futuros parceiros de trabalho.

“Conversar, participar das atividades da faculdade e construir boas relações faz parte da formação. Muitas oportunidades surgem justamente dessas conexões”, destaca a professora. Além de fortalecer habilidades de comunicação, essa convivência contribui para o desenvolvimento da colaboração, do respeito às diferenças e da construção de redes de apoio.

Participar de atividades, além da grade curricular, enriquece o currículo e desenvolve competências valorizadas pelo mercado (Imagem: f.t.Photographer | Shutterstock)

3. Diga “sim” às oportunidades fora da sala de aula

Projetos de extensão, monitorias, iniciação científica, palestras, eventos e empresas juniores ajudam a ampliar conhecimentos e descobrir novos interesses. “Muitas vezes, o estudante encontra sua verdadeira vocação quando participa de atividades além da grade curricular. Essas experiências enriquecem o currículo e desenvolvem competências valorizadas pelo mercado”, explica Michele Cristina Branco Santos. Essas iniciativas estimulam o protagonismo, ampliam o repertório cultural e favorecem o desenvolvimento de habilidades práticas.

4. Invista nas pessoas que estudam com você

Os colegas de sala podem se tornar futuros sócios, parceiros de projetos ou até recrutadores. Trabalhar em equipe, colaborar e manter um bom relacionamento durante a graduação pode trazer benefícios duradouros. “Construir redes de apoio e aprender a trabalhar em grupo faz toda a diferença na vida acadêmica e profissional. O sucesso raramente é uma construção individual”, ressalta. A colaboração também fortalece competências ligadas ao trabalho em equipe, liderança e projeto de vida.

5. Cuidar da saúde mental também faz parte da faculdade

A rotina universitária pode ser intensa, marcada por prazos, inseguranças e pressão por resultados. Por isso, reconhecer os próprios limites, buscar ajuda quando necessário e desenvolver inteligência emocional são atitudes fundamentais. “Ninguém fala isso com clareza, mas o autocuidado também faz parte da formação. Sem saúde emocional, não existe sucesso sustentável”, completa.

O desenvolvimento do autoconhecimento e do autocuidado contribui para o estudante ter mais equilíbrio, bem-estar e preparo para enfrentar os desafios da vida acadêmica e profissional. Segundo dados da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), mais de 9 milhões de brasileiros estão matriculados em cursos de graduação no país. Para Michele Cristina Branco Santos, porém, o diploma é apenas parte da jornada.

“Estudar é muito mais do que tirar boas notas. É amadurecer, formar opinião, descobrir propósitos e compreender o seu papel na sociedade. Esse aprendizado acontece todos os dias e vai muito além da sala de aula”, finaliza.

Por Priscila Dezidério