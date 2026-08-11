Lanche saudável: 3 receitas fáceis para o café da tarde

O café da tarde pode ser uma oportunidade para incluir alimentos nutritivos na rotina e manter a disposição até a próxima refeição. Preparações equilibradas ajudam a combinar diferentes nutrientes, além de serem uma alternativa prática para quem busca variar o cardápio sem abrir mão do sabor.

A seguir, veja 3 receitas fáceis e saudáveis para o café da tarde!

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1. Sanduíche de ovo com queijo cottage

Ingredientes

4 fatias de pão integral

3 ovos cozidos

cozidos 1/2 xícara de chá de queijo cottage

2 folhas de alface

2 colheres de sopa de cebola-roxa cortada em cubos pequenos

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de mostarda

1 colher de chá de suco de limão

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, toste as fatias de pão em fogo médio. Reserve. Em uma tigela, amasse os ovos com um garfo. Acrescente o queijo cottage, a cebola-roxa, a salsinha, a mostarda, o suco de limão e o azeite. Misture até obter um recheio cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Distribua as folhas de alface sobre duas fatias de pão integral e coloque o recheio de ovo e cottage por cima. Finalize com as outras fatias de pão e sirva em seguida.

Muffin de banana com nozes (Imagem: Collins Unlimited | Shutterstock)

2. Muffin de banana com nozes

Ingredientes

3 bananas

2 ovos

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/3 de xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos, o leite e o mel. Misture até ficar homogêneo. Adicione a aveia, a farinha de aveia, as nozes e a canela. Mexa até incorporar os ingredientes. Acrescente o fermento e misture delicadamente. Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo cerca de dois terços de cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

3. Pão de queijo com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de goma de tapioca

1 xícara de chá de queijo branco ralado

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1 ovo

2 colheres de sopa de chia

2 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a goma de tapioca, o polvilho doce, o queijo branco e a chia. Acrescente o ovo, o leite, o sal e o azeite. Misture até formar uma massa uniforme que possa ser modelada. Divida a massa em pequenas porções e modele em formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.