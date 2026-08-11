Lua Nova em Leão: 4 rituais para melhorar seu brilho e sua energia

A Lua Nova em Leão convida a deixar de lado a necessidade de aprovação e lembrar que cada pessoa tem uma luz própria (Imagem: Sketch Master | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Lua Nova é um dos momentos mais simbólicos do ciclo lunar para iniciar projetos, renovar intenções e abrir espaço para aquilo que queremos manifestar. Quando acontece em Leão, signo associado à criatividade, à autoconfiança, à expressão pessoal e ao desejo de brilhar, essa energia pode ser aproveitada para fortalecer a autoestima e recuperar a vitalidade.

Mais do que buscar reconhecimento externo, a proposta é voltar a enxergar o próprio valor. A Lua Nova em Leão convida a deixar de lado a necessidade de aprovação e a lembrar que cada pessoa tem uma luz própria. Por isso, pequenos rituais de intenção podem ajudar a marcar esse momento de renovação. Confira!

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1. Vela dourada para fortalecer o brilho pessoal

Para esse ritual, você vai precisar de uma vela dourada ou amarela, um papel e uma caneta. Em um momento tranquilo, acenda a vela e escreva três qualidades que você reconhece em si. Depois, escreva uma característica que deseja desenvolver nos próximos ciclos, como coragem, confiança, criatividade ou determinação.

Segure o papel por alguns instantes e mentalize essas qualidades fazendo parte da sua vida. Observe a chama da vela e imagine uma luz crescendo dentro de você. Finalize agradecendo por tudo aquilo que já conquistou e deixe a vela queimar em um local seguro.

2. Banho energético para recuperar a vitalidade

A energia leonina também pode ser associada à disposição, à alegria e à vontade de viver. Para um banho simbólico de renovação, prepare uma infusão com pétalas de girassol ou algumas folhas de manjericão. Espere amornar, coe e, depois do banho habitual, despeje a preparação do pescoço para baixo.

Enquanto faz isso, mentalize que o cansaço e as inseguranças estão sendo deixados para trás. Imagine uma luz dourada envolvendo seu corpo e repita mentalmente: Eu reconheço meu valor, fortaleço minha energia e permito que minha luz se manifeste.

O ritual do espelho é uma prática simbólica de reconexão com a própria imagem (Imagem: cosmaa | Shutterstock)

3. Ritual do espelho

O espelho pode ser utilizado como um instrumento simbólico de reconexão com a própria imagem. Escolha um momento em que esteja sozinho, fique diante do espelho e olhe para os próprios olhos por alguns segundos.

Em seguida, diga em voz alta três frases positivas sobre você. Podem ser simples, como eu sou capaz, eu confio em mim e eu mereço viver coisas boas. O objetivo não é apenas repetir palavras, mas começar a construir uma relação mais gentil com a própria imagem e reconhecer suas conquistas.

Esse ritual combina especialmente com a simbologia de Leão, que nos lembra da importância de ocupar nosso espaço sem diminuir quem somos.

4. Despertar criatividade e coragem

Leão também está ligado à expressão criativa. Por isso, a Lua Nova pode ser um bom momento para tirar uma ideia do papel. Pegue uma folha e escreva algo que gostaria de realizar, mesmo que ainda pareça distante.

Depois, anote três pequenas atitudes que podem aproximar você desse objetivo. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser fazer uma inscrição, iniciar um projeto, retomar um hobby ou simplesmente reservar algumas horas da semana para aquilo que desperta sua paixão.

Ao terminar, escreva no fim da página: Eu me permito criar, experimentar e ocupar meu lugar. Guarde o papel em um local onde possa encontrá-lo novamente.

Aproveite a Lua Nova para escolher a si

A principal mensagem da Lua Nova em Leão é sobre reconexão com aquilo que faz o coração pulsar. É um período simbólico para abandonar a necessidade de esconder talentos, diminuir desejos ou esperar que outras pessoas reconheçam o seu valor antes de você mesmo fazer isso.

Os rituais podem funcionar como momentos de pausa e intenção, ajudando a transformar desejos em atitudes concretas. Afinal, deixar a própria luz aparecer também significa ter coragem para se movimentar em direção à vida que realmente combina com quem você é.