Costela assada: 5 receitas fáceis e deliciosas para o almoço

A costela é um daqueles pratos que transformam qualquer refeição em um momento especial. Apesar de parecer uma preparação elaborada, existem maneiras simples de preparar a carne em casa e garantir uma costela macia, suculenta e cheia de sabor. Com ingredientes simples e acessíveis, é possível variar o tempero e criar versões para diferentes gostos, desde opções mais tradicionais até combinações marcantes e cheias de personalidade.

A seguir, confira 5 receitas fáceis e deliciosas de costela assada para o almoço!

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1. Costela assada ao molho barbecue

Ingredientes

1,5 kg de costela suína

4 dentes de alho picados

1 colher de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de páprica defumada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de molho barbecue

1/2 xícara de chá de água

Tomilho fresco e pimenta calabresa em flocos para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o alho, a mostarda, o açúcar mascavo, a páprica defumada, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma pasta. Esfregue o tempero por toda a costela, cobrindo bem ambos os lados da carne. Cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas para marinar.

Retire a costela da geladeira e coloque-a em uma assadeira. Adicione a água, cubra bem com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas e 30 minutos, ou até a carne ficar macia.

Retire o papel-alumínio e descarte o excesso de líquido da assadeira. Pincele uma camada generosa de molho barbecue sobre toda a superfície da costela e volte ao forno a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno, finalize com o tomilho e a pimenta calabresa. Sirva em seguida.

2. Costela assada com cebola e batata

Ingredientes

1,5 kg de costela bovina

4 batatas cortadas em pedaços

3 cebolas cortadas em rodelas

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho em pó

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela com o alho, o azeite, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino, espalhando bem os temperos por toda a carne. Reserve por 30 minutos para incorporar os sabores. Em uma assadeira, faça uma camada com metade das cebolas e disponha a costela por cima. Cubra com o restante da cebola e as folhas de louro. Adicione a água e cubra a assadeira com papel-alumínio.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas. Retire o papel-alumínio, distribua as batatas ao redor da carne e regue-as com o caldo formado na assadeira. Aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 40 minutos, virando as batatas na metade do tempo, até que estejam macias e douradas. Sirva em seguida.

3. Costela assada com laranja e alecrim

Ingredientes

1,5 kg de costela suína

Suco de 3 laranjas

Raspas de 1 laranja

4 dentes de alho picados

2 ramos de alecrim

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco e as raspas de laranja, o alho, a mostarda, o mel, o azeite, o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma marinada uniforme. Adicione a costela suína e envolva toda a carne com o tempero. Cubra o recipiente e leve à geladeira por 2 horas, virando a costela na metade do tempo para ficar bem temperada.

Retire a carne da geladeira e deixe em temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos. Coloque a costela em uma assadeira e regue com a marinada. Cubra a assadeira com papel-alumínio, vedando bem as laterais.

Leve ao forno preaquecido a 160 °C por aproximadamente 2 horas, ou até a carne ficar macia. Retire o papel-alumínio e regue a costela com o caldo formado na assadeira. Aumente a temperatura do forno para 220 °C e asse por mais 25 a 30 minutos, ou até a superfície ficar dourada e caramelizada. Retire do forno e deixe a costela descansar por 10 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.

Costela assada ao estilo coreano (Imagem: Cedar Vale | Shutterstock)

4. Costela assada ao estilo coreano

Ingredientes

1 kg de costela bovina desossada, cortada em tiras finas

1/2 xícara de chá de molho de soja

1/4 de xícara de chá de água

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado

1 colher de sopa de alho picado

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 maçã fuji ralada

2 talos de cebolinha picados

Sal, pimenta-do-reino moída e sementes de gergelim torradas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o molho de soja, a água, o açúcar mascavo, o óleo de gergelim, o alho, o gengibre, a maçã, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até o açúcar dissolver. Adicione as tiras de costela e envolva-as completamente com a marinada. Cubra o recipiente e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

Retire a carne da marinada e reserve o líquido. Disponha as tiras de costela em uma assadeira forrada com papel-alumínio, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, vire as tiras de carne e asse por mais 10 minutos.

Enquanto isso, transfira a marinada reservada para uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até reduzir e formar um molho levemente espesso. Retire a costela do forno, pincele o molho sobre a carne e volte ao forno a 220 °C por mais 5 minutos, até dourar e caramelizar levemente. Retire do forno e finalize com as sementes de gergelim torradas. Sirva em seguida.

5. Costela assada ao vinho tinto e ervas

Ingredientes

1,5 kg de costela bovina

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1 cebola cortada em pedaços

4 dentes de alho amassados

1 cenoura cortada em rodelas

2 ramos de alecrim

3 ramos de tomilho

2 folhas de louro

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela com o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite, esfregando bem os temperos por toda a carne. Em uma assadeira, distribua a cebola, a cenoura, o alecrim, o tomilho e as folhas de louro. Coloque a costela por cima e regue com o vinho tinto e a água.

Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas e 30 minutos, ou até a carne ficar bem macia. Retire o papel-alumínio, regue a costela com o caldo da assadeira e aumente a temperatura para 200 °C. Asse por mais 25 a 30 minutos, regando a carne uma ou duas vezes durante o processo, até dourar. Retire a costela do forno e sirva.