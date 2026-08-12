Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2026

Para quem estava esperando os próximos lançamentos do cinema, esta quinta-feira (13) chega recheada de novidades. Com histórias de aventura, ação, fantasia e drama, as estreias prometem emocionar, surpreender e prender a atenção do início ao fim. Além disso, produções brasileiras também ganham espaço nas telonas, ampliando as opções para quem busca entretenimento e narrativas que valorizam a história e a cultura do país.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 13 de agosto!

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1. O Fim da Rua

“O Fim da Rua” acompanha uma família que precisa enfrentar uma série de conflitos após um fenômeno misterioso transportar seu bairro para a pré-história (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros., Good Fear e Bad Robot)

Ambientado nos anos 1980, “O Fim da Rua” acompanha uma família que vê sua rotina completamente transformada após um fenômeno misterioso transportar toda a vizinhança para a era dos dinossauros. Denise e Greg, que enfrentam dificuldades no relacionamento, precisam deixar os problemas de lado para garantir a própria segurança e proteger os dois filhos adolescentes.

Presos em um ambiente repleto de perigos, os quatro precisam aprender a cooperar para sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa. Enquanto enfrentam ameaças externas, a família também precisa lidar com os próprios conflitos para superar o desafio.

2. Patrulha Canina: Uma Aventura Dino

“Patrulha Canina: Uma Aventura Dino” leva os filhotes a uma ilha habitada por dinossauros, onde precisam enfrentar perigos e salvar o local de uma grande ameaça (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures e Nickelodeon Movies)

Em “Patrulha Canina: Uma Aventura Dino”, os filhotes embarcam em uma missão diferente de tudo o que já enfrentaram. Depois de serem levados por uma tempestade até uma ilha tropical desconhecida, eles descobrem que o local é habitado por dinossauros. Lá, conhecem Rex, um filhote abandonado que conhece bem a região e pode ajudá-los a enfrentar os desafios do local.

A situação se torna ainda mais perigosa quando Humdinger, o principal inimigo da patrulha, inicia uma exploração de mineração que ameaça o equilíbrio da ilha e provoca uma erupção vulcânica. Com novos veículos preparados para o cenário pré-histórico, a equipe precisa trabalhar em conjunto para realizar resgates, proteger os animais e impedir que a destruição avance.

3. A Morte de Robin Hood

“A Morte de Robin Hood” mostra um lendário justiceiro ferido que precisa confrontar seu passado e proteger pessoas importantes enquanto busca redenção (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes e A24)

“A Morte de Robin Hood” apresenta uma versão mais sombria da conhecida história do lendário fora da lei. Depois de enfrentar uma batalha que quase lhe custa a vida, Robin Hood, interpretado por Hugh Jackman, está gravemente ferido e é encontrado por uma mulher misteriosa, que decide ajudá-lo e cuidar de seus ferimentos. Afastado das batalhas, ele passa a encarar lembranças e acontecimentos de seu passado, revisitando as escolhas que marcaram sua trajetória.

Longe da imagem tradicional do herói que roubava dos ricos para ajudar os pobres, o personagem é retratado como alguém marcado pela violência e pelos crimes que cometeu. Enquanto tenta lidar com as consequências de suas ações e encontrar algum tipo de redenção, Robin também precisa proteger pessoas importantes em meio aos perigos que surgem ao seu redor.

4. Honestino

“Honestino” revisita a trajetória do líder estudantil Honestino Guimarães e sua luta contra a Ditadura Militar, resgatando seu legado por meio de arquivos e depoimentos (Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes)

O filme brasileiro “Honestino” revisita a trajetória de Honestino Guimarães, importante liderança estudantil da Universidade de Brasília durante o período da Ditadura Militar em 1968. Presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), ele participou da mobilização política de sua geração e foi preso diversas vezes por sua militância. Em 1973, aos 26 anos, foi sequestrado e passou a integrar a lista de desaparecidos do regime.

Para reconstruir essa história, a produção combina elementos documentais e ficcionais, reunindo cartas, poemas, imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos e pessoas que conviveram com Honestino. O longa também aborda a repressão enfrentada pelos estudantes e a perseguição política, resgatando a história e o legado de uma das vítimas da ditadura no Brasil.

5. Manual do Herói

“Manual do Herói” acompanha um jovem da Ceilândia que encontra um livro misterioso e embarca em uma jornada para descobrir o verdadeiro significado de ser herói (Imagem: Reprodução digital | O2 Play)

Em “Manual do Herói”, Agnus, um jovem morador da Ceilândia, tem sua vida transformada depois de entrar em contato com um livro misterioso. Chamado de Manual do Herói, o objeto foi escrito em uma língua desconhecida e guarda conhecimentos capazes de conceder poderes especiais a quem consegue compreender seu conteúdo.

A descoberta acontece após Agnus vivenciar uma situação de perigo durante seu trajeto de ônibus e conhecer uma misteriosa heroína mascarada, que lhe entrega a obra. A partir daí, o jovem começa uma jornada de aprendizado e transformação. Para entender como utilizar os novos conhecimentos, ele procura a orientação de alguém mais experiente e passa a descobrir que ser um herói envolve muito mais do que possuir habilidades especiais.