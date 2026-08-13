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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/08/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Os nativos deverão agir com clareza e coragem nesta quinta-feira (Imagem: Sambulov Yevgeniy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os nativos deverão agir com clareza e coragem nesta quinta-feira (Imagem: Sambulov Yevgeniy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a quinta-feira, o tarot traz uma energia de renovação, escolhas importantes e oportunidades para transformar diferentes áreas da vida. Enquanto algumas cartas anunciam prosperidade e conexões afetivas, outras indicam encerramentos e mudanças que poderão abrir espaço para novos caminhos. A melhor estratégia será agir com clareza, coragem e abertura para aquilo que o dia apresentar.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Ás de Copas

Um símbolo do signo de Áries em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O ariano terá um dia de renovação emocional e abertura para experiências que aquecerão o coração (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta Ás de Copas anuncia um dia de renovação emocional e abertura para experiências que aquecerão o coração. No amor, sentimentos poderão florescer ou ganhar novo impulso. Na carreira, uma ideia que desperta entusiasmo poderá trazer motivação. Sua saúde se beneficiará de momentos de prazer e tranquilidade. Entre amigos, haverá espaço para aproximações sinceras e demonstrações de carinho. Permita-se viver o que chegar sem comparar o presente com decepções do passado.

Touro 7 de Copas

Um símbolo do signo de Touro em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O taurino deverá manter os pés no chão para fazer escolhas mais conscientes no trabalho (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 7 de Copas mostra muitas possibilidades ao mesmo tempo, mas pede cuidado para não se perder entre expectativas e ilusões. No amor, será importante evitar idealizar alguém ou tomar decisões baseadas apenas em promessas. Na carreira, tente avaliar propostas com os pés no chão. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de preocupações e à dificuldade de desacelerar. Entre amigos, antes de confiar em novos vínculos, observe atitudes, não apenas palavras.

Gêmeos 10 de Ouros

Um símbolo do signo de Gêmeos em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O geminiano poderá colher os resultados do esforço acumulado no trabalho (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 10 de Ouros favorece a estabilidade, a prosperidade e a construção de algo duradouro. No amor, relações sólidas poderão ganhar ainda mais segurança. Na carreira, o esforço acumulado começará a mostrar resultados concretos e poderá trazer benefícios financeiros. Sua saúde se favorecerá de uma rotina organizada e equilibrada. Entre amigos e familiares, o dia estimulará encontros agradáveis e fortalecerá vínculos que oferecerão segurança e pertencimento.

Câncer 2 de Copas

Um símbolo do signo de Câncer em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O canceriano fortalecerá vínculos importantes por meio da reciprocidade e de conversas sinceras (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 2 de Copas coloca as relações em destaque e favorece encontros baseados em reciprocidade e compreensão. No amor, haverá potencial para aproximação, reconciliação ou fortalecimento de um vínculo importante. Na carreira, uma parceria poderá facilitar a realização de um objetivo. Sua saúde melhorará quando você não guardar emoções e encontrar espaço para trocar afeto. Entre amigos, uma conversa sincera poderá aproximar ainda mais você de alguém especial.

Leão O Carro

Um símbolo do signo de Leão em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O leonino conquistará espaço e reconhecimento com seu foco e determinação (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta O Carro traz movimento, determinação e capacidade de avançar mesmo diante de obstáculos. No amor, tomar iniciativa poderá fazer a relação sair da estagnação. Na carreira, sua ambição e seu foco ajudarão a conquistar espaço e reconhecimento. Sua saúde ganhará com movimento, atividade e uma rotina que canalize bem sua energia. Entre amigos, sua postura decidida poderá inspirar outras pessoas, mas evite querer conduzir tudo sozinho(a).

Virgem 10 de Espadas

Um símbolo do signo de Virgem em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O virginiano terá um dia de encerramento de ciclos e início de novas oportunidades (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas aponta para o encerramento definitivo de uma situação que vinha causando desgaste. No amor, deixar uma mágoa ou um padrão antigo para trás será necessário para recuperar a leveza. Na carreira, um ciclo poderá chegar ao fim para abrir espaço para uma nova oportunidade. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao cansaço acumulado. Entre amigos, não insista em relações que demonstraram não acompanhar mais o seu momento.

Libra A Imperatriz

Um símbolo do signo de Libra em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O libriano estará com a criatividade e o magnetismo em alta (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta A Imperatriz traz criatividade, magnetismo, prosperidade e uma energia de crescimento. No amor, carinho e sensualidade favorecerão momentos de proximidade. Na carreira, suas ideias poderão ganhar espaço e gerar bons resultados. Sua saúde se beneficiará de mais atenção ao corpo, ao descanso e ao prazer de viver. Entre amigos, sua generosidade atrairá pessoas queridas e poderá transformar um encontro simples em algo muito especial.

Escorpião Ás de Espadas

Um símbolo do signo de Escorpião em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O escorpiano encontrará mais clareza para tomar decisões e resolver dúvidas (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas anuncia clareza, decisões e verdades que precisam ser encaradas. No amor, uma conversa franca poderá eliminar dúvidas e definir os próximos passos. Na carreira, uma nova ideia ou decisão poderá abrir um caminho promissor. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à tensão mental. Entre amigos, falar com sinceridade será importante, mas procure não transformar franqueza em dureza.

Sagitário O Louco

Um símbolo do signo de Sagitário em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O sagitariano poderá encontrar oportunidades interessantes ao sair da rotina (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta O Louco o(a) convida a experimentar o novo e a não deixar o medo impedir experiências diferentes. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar entusiasmo. Na carreira, um caminho fora do convencional poderá trazer oportunidades interessantes. Sua saúde pedirá mais leveza, movimento e liberdade para sair da rotina. Entre amigos, convites espontâneos poderão render encontros divertidos e até uma nova amizade.

Capricórnio A Morte

Um símbolo do signo de Capricórnio em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O capricorniano passará por uma transformação profunda, encerrando ciclos (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta A Morte representa uma transformação profunda e o encerramento de uma etapa que já cumpriu sua função. No amor, deixar padrões antigos para trás permitirá construir relações mais verdadeiras. Na carreira, uma mudança poderá marcar o início de uma fase completamente diferente. Sua saúde pedirá renovação de hábitos e desapego daquilo que não faz mais bem. Entre amigos, algumas relações poderão mudar de forma, aproximando-o(a) de pessoas mais alinhadas ao seu presente.

Aquário Pajem de Ouros

Um símbolo do signo de Aquário em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O aquariano terá um dia de oportunidades de aprendizado e crescimento (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta Pajem de Ouros anuncia oportunidades de aprendizado, crescimento e construção gradual. No amor, uma relação poderá começar de maneira simples e ganhar consistência com o tempo. Na carreira, uma proposta, um curso ou um projeto poderá representar uma porta importante para o futuro. Sua saúde se beneficiará de disciplina e pequenos cuidados mantidos diariamente. Entre amigos, alguém poderá apresentar uma ideia ou oportunidade que valerá a pena considerar com atenção.

Peixes A Torre

Um símbolo do signo de Peixes em amarelo, dentro de um círculo escuro, sobre um fundo claro bege
O pisciano deverá manter a calma diante de mudanças inesperadas (Imagem: RioRita | Shutterstock)

A carta A Torre indica uma quebra de expectativas e uma mudança que poderá acontecer de maneira inesperada. No amor, uma revelação poderá mudar sua percepção sobre uma relação. Na carreira, imprevistos exigirão flexibilidade e capacidade de reorganização. Sua saúde pedirá cuidado com o estresse e com o impacto emocional das mudanças. Entre amigos, uma situação inesperada poderá revelar verdades importantes e mostrar quem realmente permanecerá ao seu lado.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 13/08/2026 07:05
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