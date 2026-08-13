Torta de vegetais: 4 receitas fáceis e saudáveis para o lanche da tarde

As tortas de vegetais são uma opção prática para variar o lanche da tarde e incluir diferentes ingredientes na alimentação. Com massas simples e recheios cremosos, é possível preparar versões saborosas e nutritivas para aproveitar legumes e verduras de diferentes formas.
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A seguir, veja 4 receitas fáceis e saudáveis de tortas de vegetais para o lanche da tarde!
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1. Torta de brócolis com tomate
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de água
- 1/2 colher de chá de sal
- Azeite para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Recheio
- 1 brócolis cozido e cortado em floretes
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 100 g de queijo branco ralado
- 170 g de iogurte natural
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo integral e o sal. Acrescente o azeite e misture até obter uma farofa. Adicione o ovo e a água e misture até formar uma massa uniforme. Amasse delicadamente até ficar lisa. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de torta. Faça pequenos furos na base com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e misture. Adicione o brócolis e o tomate e refogue até os vegetais ficarem macios. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture a salsinha. Em uma tigela, acrescente o iogurte natural e o queijo e misture. Reserve.
Montagem
Distribua o refogado de brócolis sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de iogurte e queijo por cima, espalhando uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio ficar firme e a superfície dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
2. Torta de berinjela
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/3 de xícara de chá de azeite
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- Azeite para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Recheio
- 1 berinjela picada
- 1 pimentão vermelho picado
- 2 tomates picados
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 150 g de queijo feta esfarelado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e misture. Adicione a berinjela e o pimentão e refogue até os vegetais ficarem macios. Junte o tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até o líquido dos vegetais reduzir. Desligue o fogo e reserve.
Massa
Em uma tigela, bata os ovos, o leite e o azeite. Acrescente a farinha de arroz e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Incorpore o fermento delicadamente. Reserve.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz e espalhe de maneira uniforme. Distribua o refogado de berinjela sobre a massa. Cubra com o queijo feta. Despeje o restante da massa por cima do recheio, cobrindo toda a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a massa ficar firme e dourada. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Torta de abobrinha com alho-poró e ervilha
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de aveia
- 3 colheres de sopa de água gelada
- 1/2 colher de chá de sal
- Azeite para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 2 abobrinhas cortadas em cubos
- 1 alho-poró fatiado
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 ovos
- 200 g de iogurte natural
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Rodelas de abobrinha, alho-poró fatiado e ervilha para finalizar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia e o sal. Acrescente o azeite e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa. Junte o ovo e a água gelada e misture até formar uma massa uniforme. Se necessário, amasse delicadamente até ficar lisa. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira enquanto prepara o recheio.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e misture. Acrescente a abobrinha, o alho-poró e a ervilha. Refogue até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, misture os ovos, o iogurte natural, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o refogado de vegetais e misture delicadamente. Reserve.
Montagem
Abra a massa com um rolo e divida em duas partes. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo, distribua parte da massa no fundo e nas laterais. Distribua o recheio sobre a massa, espalhando bem para formar uma camada uniforme. Cubra com o restante da massa. Organize as rodelas de abobrinha, alho-poró e ervilha sobre a massa, pressionando levemente para firmar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a massa ficar dourada e os vegetais da superfície ficarem levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
4. Torta de couve-flor com espinafre
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de água
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
Recheio
- 2 xícaras de chá de couve-flor cozida
- 2 xícaras de chá de espinafre
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque a água, o azeite, a farinha de grão-de-bico, o sal e a cúrcuma. Bata até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento e bata rapidamente apenas para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho. Junte o espinafre e cozinhe até murchar. Acrescente a couve-flor e a noz-moscada e misture. Reserve.
Montagem
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio de couve-flor e espinafre por toda a superfície. Cubra com o restante da massa, espalhando delicadamente para o recheio ficar coberto. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, até a torta ficar firme e dourada. Sirva em seguida.