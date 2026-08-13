5 filmes de suspense no Prime Video que vão prender sua atenção até o fim

Os filmes de suspense são uma das categorias mais apreciadas pelos brasileiros, especialmente quando acompanhados de um bom drama. Conforme dados da Pesquisa Jornada do Consumidor de Filmes, publicada pelo Globo Gente no fim de 2024, o gênero é um dos mais assistidos no país, ao lado de ação, aventura e comédia.

De olho nessa preferência, o Prime Video tem investido em produções que exploram a temática, incluindo uma adaptação literária e um remake de grande sucesso. A seguir, confira os principais filmes de suspense disponíveis na plataforma de streaming!

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1. Bailarina (2025)

Bailarina acompanha a história de uma jovem que busca vingança contra os responsáveis pela morte de sua família (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Estrelado por Ana de Armas, Bailarina é um filme de ação e suspense que faz parte do universo expandido de John Wick. A trama acompanha uma jovem, treinada nas tradições da organização Ruska Roma, em sua jornada de vingança contra os responsáveis pela morte de sua família.

O filme se desenrola paralelamente aos eventos de John Wick 3: Parabellum e mergulha no perigoso submundo dos assassinos de aluguel. No elenco, além de Ana de Armas, estão Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, com participações especiais de Ian McShane e Keanu Reeves.

2. M3gan 2.0 (2025)

M3gan 2.0 acompanha o retorno de Gemma na tentativa de impedir que uma espiã altamente treinada destrua a humanidade (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures Brasil)

Uma sequência de terror do filme M3gan, lançado em 2022, M3gan 2.0 se passa dois anos após os eventos do primeiro longa. A trama acompanha Gemma (Allison Williams), criadora da primeira boneca assassina, agora uma autora de sucesso que luta por regulamentações no uso da inteligência artificial (IA), e sua sobrinha Cady (Violet McGraw), agora com 14 anos, que começa a desafiar as regras superprotetoras impostas pela tia.

Enquanto isso, sem que as duas saibam, um poderoso empresário rouba a tecnologia por trás de M3gan e a utiliza indevidamente para criar uma arma militar letal: Amelia (Ivanna Sakhno), uma espiã altamente treinada e sem limites. No entanto, à medida que Amelia evolui, sua autoconfiança cresce e seu interesse em obedecer a ordens humanas diminui. Com o futuro da humanidade em risco, Gemma percebe que a única saída é trazer M3gan de volta desta vez, ainda mais poderosa, para enfrentar a nova ameaça.

3. Maníaco do Parque (2023)

Maníaco do Parque narra a história do serial killer que atacou e assassinou mulheres nos anos 90 (Imagem: Reprodução digital | Santa Rita Production e Amazon Prime Video International Distribution Exports)

Estrelado por Silvero Pereira e Giovanna Grigio, o filme é baseado na história real de Francisco de Assis Pereira, um serial killer popularmente conhecido como Maníaco do Parque, condenado por atacar e assassinar mulheres entre 1997 e 1998.

A obra, além de retratar as investigações e a busca para prender o assassino, também acompanha a jornada da jovem jornalista Elena, que enxerga na cobertura do caso a oportunidade de escrever um artigo que pode transformar sua carreira.

4. Águas Profundas (2022)

“Águas Profundas” conta a história de um casal em crise que decide ter um relacionamento aberto, mas os parceiros da mulher sempre aparecem mortos (Imagem: Reprodução digital | New Regency Pictures)

Uma adaptação do livro de mesmo nome da autora Patricia Highsmith, “Águas Profundas” conta a história do casal Vic e Melinda Van Allen, que passam por uma fase turbulenta no casamento. Para manter a harmonia, eles decidem ter um relacionamento aberto. A princípio, o marido aceita que a esposa tenha outros relacionamentos. No entanto, quando os parceiros de Melinda começam a aparecer mortos, o comportamento enigmático de Vic passa a levantar suspeitas. O filme combina jogos psicológicos, ciúmes e drama para deixar a história mais envolvente.

5. Boa Noite, Mamãe (2020)

“Boa Noite, Mamãe” acompanha irmãos gêmeos que percebem que há algo de errado com a mãe após ela realizar uma cirurgia plástica (Imagem: Reprodução digital | PLAYARTE PICTURES e Ulrich Seidi Film Produktion GmbH)

Um remake da produção austríaca lançada em 2014, com o mesmo nome, “Boa Noite, Mamãe” segue a história de dois irmãos gêmeos que vão passar um tempo com a mãe em sua casa isolada no campo após ela realizar uma cirurgia plástica. No entanto, ao chegarem ao local, eles percebem que o comportamento dela está diferente e começam a desconfiar de sua identidade. Conforme a convivência se torna cada vez mais estranha, os irmãos passam a questionar o que realmente aconteceu com a mãe e quem está, de fato, diante deles.