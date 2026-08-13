Moqueca de peixe: aprenda 3 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

A moqueca é um prato popular no Brasil, conhecido pelo sabor marcante e pela combinação de peixe, vegetais, ervas e temperos. Ao longo do tempo, a receita ganhou diferentes variações, que refletem ingredientes e tradições de diversas regiões do país, como as famosas versões baiana e capixaba. Além de saborosa e versátil, é relativamente prática de preparar, já que grande parte dos ingredientes cozinha na mesma panela. Por isso, pode ser uma ótima opção para o jantar.

Abaixo, confira 3 receitas de moqueca de peixe para o jantar!

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1. Moqueca baiana

Ingredientes

800 g de filé ou postas de peixe branco

Suco de 1 limão

3 dentes de alho amassados

3 tomates maduros cortados em rodelas

1 cebola cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em rodelas

1/2 pimentão amarelo cortado em rodelas

1/2 pimentão verde cortado em rodelas

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1/2 xícara de chá de água

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 15 minutos para incorporar os sabores. Em uma panela grande, distribua metade das rodelas de cebola, tomate e pimentões. Coloque as postas de peixe por cima e cubra com o restante dos vegetais.

Acrescente a água, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos. Adicione o leite de coco e o azeite de dendê. Movimente delicadamente a panela pelas alças para distribuir os ingredientes sem quebrar as postas de peixe. Cozinhe por mais 10 a 15 minutos em fogo baixo, ou até que o peixe esteja completamente cozido e os vegetais macios. Desligue o fogo, regue com o azeite de oliva e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

2. Moqueca de badejo com banana-da-terra e coentro

Ingredientes

700 g de filé ou postas de badejo

2 bananas-da-terra maduras, mas firmes

3 tomates maduros cortados em rodelas

1 cebola cortada em rodelas

1 cenoura cortada em tiras finas

1 pimenta-de-cheiro picada, sem sementes

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de azeite de dendê

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de badejo com o suco de limão, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Deixe descansar por cerca de 15 minutos. Descasque as bananas-da-terra e corte-as em rodelas grossas ou em pedaços no sentido do comprimento. Em uma panela grande, distribua metade da cebola, dos tomates, da cenoura e dos pimentões. Disponha o peixe por cima e cubra com o restante dos vegetais e a pimenta-de-cheiro.

Acrescente a água, tampe e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 8 minutos. Adicione a banana-da-terra, o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe novamente e cozinhe em fogo baixo por mais 10 a 15 minutos, ou até que o peixe esteja completamente cozido e a banana-da-terra macia. Evite mexer com uma colher para não desmanchar o peixe. Finalize com o azeite de oliva e o coentro. Sirva em seguida.

Moqueca capixaba (Imagem: Gabriela Carrara | Shutterstock)

3. Moqueca capixaba

Ingredientes

800 g de filé ou postas de robalo

Suco de 1 limão

4 tomates maduros picados

1 cebola fatiada

3 dentes de alho picados

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de colorau

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por aproximadamente 15 minutos. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de azeite e distribua parte da cebola, dos tomates e dos pimentões no fundo. Disponha as postas de peixe sobre os vegetais e cubra com o restante da cebola, dos tomates e dos pimentões. Misture o colorau com a água e despeje sobre os ingredientes. Regue com a colher restante de azeite.

Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 a 20 minutos, sem mexer muito para evitar que o peixe se desmanche. Se necessário, acrescente um pouco mais de água durante o cozimento. Quando o peixe estiver cozido e o caldo encorpado, finalize com a cebolinha e o coentro. Sirva em seguida.