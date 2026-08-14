Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/08/2026

Será um dia de movimento e de cuidado com as escolhas (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a sexta-feira, o tarot traz uma combinação de movimento, equilíbrio e oportunidades concretas. As cartas mostram que será importante saber quando avançar, quando esperar e, principalmente, como manter relações baseadas em troca e confiança. Amor, trabalho, saúde e amizades poderão se beneficiar de atitudes mais conscientes e de escolhas feitas sem impulsividade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries Cavaleiro de Copas

O ariano estará sensível e aberto a novas experiências (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas traz uma energia romântica, sensível e aberta a novas experiências. No amor, uma aproximação ou declaração poderá movimentar os sentimentos. Na carreira, uma proposta interessante poderá despertar entusiasmo. Sua saúde pedirá momentos de descanso e conexão com aquilo que traz prazer e tranquilidade. Entre amigos, convites e encontros agradáveis ajudarão a deixar o dia mais leve.

Touro 6 de Ouros

O taurino deverá equilibrar responsabilidades e momentos de cuidado pessoal (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta 6 de Ouros fala sobre equilíbrio nas trocas e mostra que aquilo que você oferece tende a retornar de alguma maneira. No amor, a reciprocidade será essencial para fortalecer os vínculos. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá favorecer seus planos. Sua saúde melhorará quando você conseguir equilibrar responsabilidades e momentos de cuidado pessoal. Entre amigos, esteja disponível para ajudar, mas também permita que os outros estejam presentes por você.

Gêmeos A Temperança

O geminiano deverá ter paciência e equilíbrio para lidar com as situações do dia (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta A Temperança pede calma, paciência e equilíbrio para lidar com as situações do dia. No amor, conversas tranquilas poderão aproximar e resolver pequenas diferenças. Na carreira, agir sem pressa ajudará a encontrar soluções mais eficientes. Sua saúde se beneficiará de uma rotina equilibrada e de menos excessos. Entre amigos, sua capacidade de conciliar opiniões diferentes poderá evitar conflitos e preservar relações importantes.

Câncer 5 de Paus

A concorrência poderá estimular o canceriano a mostrar suas capacidades no trabalho (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta 5 de Paus aponta para disputas, opiniões diferentes e uma necessidade maior de administrar conflitos. No amor, pequenas divergências poderão surgir, mas não será necessário transformá-las em grandes problemas. Na carreira, a concorrência poderá estimulá-lo(a) a mostrar suas capacidades. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à irritação acumulada. Entre amigos, evite entrar em discussões que não levarão a lugar algum e escolha com cuidado suas batalhas.

Leão 4 de Ouros

O leonino deverá preservar recursos e agir com prudência (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta 4 de Ouros mostra uma tendência a buscar segurança e controlar aquilo que considera importante. No amor, será preciso ter cuidado para não transformar o medo de perder em cobranças ou possessividade. Na carreira, preservar recursos e agir com prudência poderá ser bastante positivo. Sua saúde pedirá que não acumule tensão emocional e relaxe mais. Entre amigos, procure não se fechar demais e permita que pessoas de confiança se aproximem.

Virgem Cavaleiro de Espadas

O virginiano poderá usar sua agilidade para resolver pendências no trabalho (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Espadas acelera o ritmo e favorece decisões, conversas e atitudes rápidas. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer uma situação, mas será importante evitar palavras ditas no impulso. Na carreira, sua agilidade será uma vantagem para resolver pendências e aproveitar oportunidades. Sua saúde pedirá cuidado com ansiedade e excesso de atividade. Entre amigos, a sinceridade será bem-vinda, desde que venha acompanhada de sensibilidade.

Libra 7 de Paus

O libriano precisará defender seus limites e aquilo em que acredita (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta 7 de Paus mostra que será necessário defender seus limites e aquilo em que você acredita. No amor, não abra mão das suas necessidades apenas para evitar conflitos. Na carreira, será importante sustentar suas ideias diante de cobranças ou concorrência. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste provocado pelo excesso de responsabilidades. Entre amigos, mantenha-se firme diante de opiniões externas, mas não transforme toda diferença em uma disputa.

Escorpião Ás de Ouros

O escorpiano poderá encontrar uma oportunidade de crescimento (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta Ás de Ouros anuncia uma oportunidade concreta de crescimento e estabilidade. No amor, uma relação poderá ganhar bases mais seguras ou poderá surgir alguém com potencial para construir algo consistente. Na carreira, uma nova proposta poderá representar um importante avanço financeiro. Sua saúde favorecerá o início de hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Entre amigos, uma nova conexão poderá se tornar uma parceria valiosa ao longo do tempo.

Sagitário 7 de Ouros

O sagitariano deverá ter paciência para colher os resultados de tudo aquilo que vem sendo construído (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros pede paciência para colher os resultados de tudo aquilo que vem sendo construído. No amor, não tente acelerar processos que precisam amadurecer. Na carreira, seus esforços começarão a mostrar sinais de crescimento, mesmo que o resultado completo ainda demore. Sua saúde pedirá constância nos cuidados e respeito ao próprio ritmo. Entre amigos, relações construídas com tempo e confiança tenderão a se mostrar as mais sólidas.

Capricórnio O Carro

O capricorniano terá um dia movimentado e com forte capacidade de superar obstáculos (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta O Carro traz determinação, movimento e uma forte capacidade de superar obstáculos. No amor, tomar uma atitude poderá tirar a relação da estagnação. Na carreira, foco e iniciativa favorecerão conquistas importantes. Sua saúde ganhará com movimento e uma rotina que canalize bem sua energia. Entre amigos, você poderá assumir a liderança em um encontro, viagem ou projeto, desde que também saiba ouvir as outras pessoas.

Aquário Cavaleiro de Paus

O aquariano estará com vontade de experimentar algo diferente (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus traz entusiasmo, aventura e vontade de experimentar algo diferente. No amor, a paixão poderá falar mais alto e trazer encontros intensos. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá estimulá-lo(a) a sair da zona de conforto. Sua saúde pedirá movimento, mas também cuidado para não exagerar no ritmo. Entre amigos, convites espontâneos e programas diferentes prometem trazer diversão e novas experiências.

Peixes Rei de Ouros

O pisciano buscará relações mais confiáveis e consistentes (Imagem: allakuz | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros favorece estabilidade, segurança e decisões maduras. No amor, a tendência será buscar relações mais confiáveis e consistentes. Na carreira, sua competência poderá gerar reconhecimento e maior segurança financeira. Sua saúde se beneficiará de disciplina, boa alimentação e uma rotina organizada. Entre amigos, você estará mais seletivo(a) e poderá valorizar ainda mais as pessoas que demonstrarem lealdade e presença verdadeira.