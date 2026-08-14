Anel de lula crocante: aprenda a fazer esse petisco fácil e saboroso para aproveitar o fim de semana

O anel de lula crocante é uma ótima opção para o fim de semana (Imagem: gontabunta | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os encontros de fim de semana são uma ótima oportunidade para reunir a família ou os amigos e saborear petiscos enquanto a conversa acontece. Para esses momentos, o anel de lula crocante é uma excelente opção, pois combina sabor, textura e praticidade. Dourado por fora e macio por dentro, é fácil de preparar e pode ser servido acompanhado de limão ou de diferentes molhos.

Abaixo, confira como preparar a receita de anel de lula crocante!

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O anel de lula crocante (Imagem: gontabunta | Shutterstock)

Anel de lula crocante

Ingredientes

500 g de lula limpa cortada em anéis

cortada em anéis Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de farinha panko

1 colher de chá de páprica doce

Óleo para fritar

Limão cortado em gomos para servir

Modo de preparo

Lave rapidamente os anéis de lula e seque-os muito bem com papel-toalha. Em um recipiente, tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo. Em outro, bata os ovos com um garfo. Em um terceiro recipiente, misture a farinha panko com a páprica.

Passe cada anel de lula primeiro pela farinha de trigo, retirando o excesso. Em seguida, mergulhe no ovo batido e finalize cobrindo completamente com a farinha panko. Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio e frite os anéis, em pequenas porções, por aproximadamente 1 a 2 minutos, até ficarem dourados e crocantes. Evite fritar por muito tempo para que a lula não fique borrachuda. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel-toalha para eliminar o excesso de óleo. Sirva em seguida, acompanhado de gomos de limão.