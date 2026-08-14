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Anel de lula crocante: aprenda a fazer esse petisco fácil e saboroso para aproveitar o fim de semana

Confira como preparar receita que combina sabor, textura e praticidade para surpreender a galera

O anel de lula crocante é uma ótima opção para o fim de semana (Imagem: gontabunta | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O anel de lula crocante é uma ótima opção para o fim de semana (Imagem: gontabunta | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os encontros de fim de semana são uma ótima oportunidade para reunir a família ou os amigos e saborear petiscos enquanto a conversa acontece. Para esses momentos, o anel de lula crocante é uma excelente opção, pois combina sabor, textura e praticidade. Dourado por fora e macio por dentro, é fácil de preparar e pode ser servido acompanhado de limão ou de diferentes molhos.

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Abaixo, confira como preparar a receita de anel de lula crocante!

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A imagem mostra anéis de lula empanados e fritos, servidos em um prato rústico sobre uma mesa de madeira escura. Os anéis apresentam uma casquinha dourada, espessa e crocante, com textura bem evidente, que destaca o aspecto apetitoso do petisco.
O anel de lula crocante (Imagem: gontabunta | Shutterstock)

Anel de lula crocante

Ingredientes

  • 500 g de lula limpa cortada em anéis
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 dentes de alho amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha panko
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Óleo para fritar
  • Limão cortado em gomos para servir

Modo de preparo

Lave rapidamente os anéis de lula e seque-os muito bem com papel-toalha. Em um recipiente, tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo. Em outro, bata os ovos com um garfo. Em um terceiro recipiente, misture a farinha panko com a páprica.

Passe cada anel de lula primeiro pela farinha de trigo, retirando o excesso. Em seguida, mergulhe no ovo batido e finalize cobrindo completamente com a farinha panko. Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio e frite os anéis, em pequenas porções, por aproximadamente 1 a 2 minutos, até ficarem dourados e crocantes. Evite fritar por muito tempo para que a lula não fique borrachuda. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel-toalha para eliminar o excesso de óleo. Sirva em seguida, acompanhado de gomos de limão.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 14/08/2026 15:01
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