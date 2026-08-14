Corrida dos Bichos: 5 motivos para assistir ao filme brasileiro do Prime Video

“Corrida dos Bichos” mal chegou ao catálogo do Prime Video e já vem fazendo história. Dirigido por Fernando Meirelles, o filme foi o título de língua não inglesa mais assistido na plataforma entre os dias 3 e 9 de agosto, período que corresponde à primeira semana de seu lançamento. No ranking geral, que reúne produções de todos os idiomas, o longa brasileiro ficou na sexta colocação, um resultado expressivo.

Abaixo, confira alguns motivos para assistir ao filme brasileiro do Prime Video!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Primeiro thriller latino-americano do Prime Video

Produzido pela O2 Filmes, o thriller de ação marca o primeiro título latino-americano do Prime Video e teve a estreia global no Texas, nos Estados Unidos, durante o festival internacional South by Southwest (SXSW). A escolha de levar o longa para um evento de alcance internacional sinaliza uma mudança na forma como as produções brasileiras têm sido apresentadas em outros países. Além disso, evidencia como as plataformas estão investindo em histórias capazes de alcançar diferentes públicos.

2. Referência ao jogo do bicho

Ambientado no Rio de Janeiro em um futuro próximo, após um evento ambiental catastrófico, o filme faz alusão ao jogo do bicho, uma loteria informal e ilegal no Brasil, mas transforma a aposta em um espetáculo mortal. Em vez de uma simples máquina ou sorteio, pessoas de baixa renda, chamadas de Bichos, são colocadas em uma corrida na qual têm seus destinos controlados por magnatas.

A referência, apesar de lúdica, segue contextos reais. O próprio jogo do bicho nasceu na Cidade Maravilhosa e tem como objetivo a disputa por prêmios em dinheiro. Além disso, seu crescimento também esteve relacionado às camadas mais vulneráveis da população, especialmente após o fim da escravidão e com a chegada de imigrantes pobres ao país.

O elenco de “Corrida dos Bichos” conta com nomes de peso do audiovisual brasileiro (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video)

3. Elenco de peso

Além da rica história, a produção reúne nomes de destaque do audiovisual brasileiro, como Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Anitta, Bruno Gagliasso, Grazi Massafera, Seu Jorge, Thainá Duarte, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes.

4. Uma trilha sonora cheia de significado

A cantora Anitta regravou Bichos Escrotos, dos Titãs, especialmente para o filme. A canção é um dos maiores clássicos do rock brasileiro e não foi escolhida à toa. Mais do que citar o nome dos bichos, ela reforça temas centrais retratados no longa, mesmo que indiretamente, como abuso de poder e desigualdade social. Versos como Bichos, saiam dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos (do cidadão civilizado) ilustram bem a relação.

5. Sequência de ação eletrizante

Se você gosta de assistir a combates eletrizantes, saiba que as sequências de “Corrida dos Bichos” não deixam a desejar. O filme traz cenas de perseguição de moto, parkour e coreografias de luta dignas de Hollywood, além de efeitos especiais que aumentam a tensão e ajudam a construir um cenário apocalíptico envolvente. Para produzir tudo isso, foram necessários mais de 50 profissionais especializados.