Bolinho de feijoada crocante por fora e cremoso por dentro: veja como fazer esse petisco para o fim de semana

Recheado com o sabor da feijoada, esse petisco transforma o clássico brasileiro em uma porção irresistível (Imagem: Carla Nichiata | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Poucas combinações agradam tanto quanto um aperitivo quentinho acompanhado de boa companhia no fim de semana. O bolinho de feijoada une o sabor marcante de um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira a uma casquinha irresistível, junto, ainda, a um interior macio a cada mordida. Perfeito para servir em rodas de conversa, ele transforma as sobras da panela em uma delícia superprática.

A seguir, confira como preparar a receita de bolinho de feijoada!

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Bolinho de feijoada (Imagem: Bernardo Couto | Shutterstock)

Bolinho de feijoada

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido

1/2 xícara de chá do caldo do cozimento do feijão

100 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

80 g de linguiça calabresa cortada em cubos pequenos

80 g de bacon picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

3/4 de xícara de chá de farinha de mandioca fina

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de couve refogada e picada

1 xícara de chá de farinha de rosca para empanar

2 ovos batidos para empanar

batidos para empanar Óleo para fritar

Modo de preparo

Bata o feijão-preto com o caldo do cozimento no liquidificador até obter um creme espesso. Reserve. Em uma panela, em fogo médio, frite o bacon na própria gordura até começar a dourar. Acrescente a linguiça calabresa e refogue. Junte a cebola e o alho e cozinhe até ficarem levemente dourados. Adicione a carne-seca desfiada e misture bem.

Despeje o creme de feijão na panela e tempere com pimenta-do-reino e, se necessário, um pouco de sal. Cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo sempre. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos e misture até obter uma massa úmida e cremosa, mas que desgrude do fundo da panela e possa ser modelada. Finalize com o cheiro-verde e deixe esfriar.

Pegue pequenas porções, abra na palma da mão, coloque um pouco de couve refogada no centro e feche, modelando bolinhas. Passe cada uma nos ovos batidos e, em seguida, na farinha de rosca, cobrindo bem toda a superfície. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos, aos poucos, até ficarem bem dourados e crocantes por fora. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida, ainda quentes.