Tarot semanal: previsão para os signos de 17 a 23 de agosto de 2026

A semana será marcada por movimentos positivos, oportunidades e avanços importantes para os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá uma energia favorável para superar desafios, reconhecer o próprio potencial e seguir em direção aos objetivos com mais confiança. Questões relacionadas à prosperidade, à estabilidade financeira e à vida profissional também ganharão destaque, trazendo possibilidades de crescimento e reconhecimento.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
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Áries 9 de Paus
Conforme a carta 9 de Paus, a sua perseverança será recompensada. Mesmo que alguns desafios apareçam, você terá força para superá-los. Confie na experiência que adquiriu e não desista na reta final.
Touro O Julgamento
Uma fase de renovação começará. A carta O Julgamento indica boas notícias, libertação do passado e oportunidades para recomeçar com mais sabedoria e confiança.
Gêmeos Rainha de Ouros
Conforme a carta Rainha de Ouros, a semana favorecerá a prosperidade, a estabilidade e as boas decisões financeiras. Tente valorizar seus talentos e cuidar do que vem construindo.
Câncer 4 de Paus
Motivos para comemorar não faltarão. A carta 4 de Paus anuncia harmonia, união, conquistas e momentos felizes ao lado de pessoas importantes.
Leão O Mago
Você terá tudo para transformar ideias em realidade, mostra a carta O Mago. Acredite em seu potencial e aproveite as oportunidades que surgirem.
Virgem A Estrela
Segundo a carta A Estrela, a esperança se fortalecerá e os caminhos começarão a se abrir. A semana favorecerá a cura, a proteção espiritual e a realização de objetivos importantes.
Libra 10 de Copas
Harmonia, felicidade e realização emocional marcarão os próximos dias, indica a carta 10 de Copas. Relacionamentos, família e amizades tenderão a proporcionar momentos especiais.
Escorpião Cavaleiro de Paus
A energia da semana, segundo a carta Cavaleiro de Paus, favorecerá o movimento, a coragem e novas aventuras. Aproveite o período para colocar seus planos em prática e seguir em direção aos seus objetivos.
Sagitário Rei de Ouros
A estabilidade e o crescimento financeiro ganharão destaque, indica a carta Rei de Ouros. Seu empenho tenderá a gerar resultados concretos e oportunidades de prosperidade.
Capricórnio A Roda da Fortuna
Segundo a carta A Roda da Fortuna, mudanças positivas começarão a acontecer. A sorte estará ao seu lado, favorecendo novos caminhos e oportunidades inesperadas.
Aquário 6 de Paus
Vitória, reconhecimento e sucesso marcarão sua semana, revela a carta 6 de Paus. Seus esforços serão valorizados, e uma conquista importante poderá trazer grande satisfação.
Peixes Ás de Ouros
Conforme a carta Ás de Ouros, uma excelente oportunidade poderá surgir, especialmente na vida profissional ou financeira. Será um momento favorável para iniciar projetos, investir no futuro e construir uma base sólida para as próximas conquistas.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.