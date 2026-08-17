Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/08/2026

A segunda-feira favorecerá a organização da rotina, o estabelecimento de limites saudáveis e a resolução de questões pendentes (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As energias desta segunda-feira convidarão os nativos a observar com mais atenção os relacionamentos, as responsabilidades e as próprias necessidades. Apesar de algumas cobranças, inseguranças e divergências, o dia favorecerá a organização da rotina, o estabelecimento de limites saudáveis e a resolução de questões pendentes. Também haverá espaço para ampliar os conhecimentos e fortalecer os vínculos.

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Áries

O ariano sentirá necessidade de compreender melhor as atitudes das pessoas próximas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Como as relações estarão mais intensas nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de compreender melhor as atitudes das pessoas próximas e ter controle sobre algumas situações. Todavia, tome cuidado, pois isso poderá levar a cobranças, divergências e reações impulsivas. Evite transformar pequenas diferenças em conflitos maiores e busque observar os seus sentimentos antes de agir.

Touro

O taurino tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos, buscando equilíbrio nas trocas. Porém, algumas situações poderão despertar insegurança, ciúme e a necessidade de controle. Esse cenário, por sua vez, tenderá a levar a reações intensas. Para amenizar as tensões, será importante respeitar os limites dos outros, assim como expressar as suas necessidades de forma objetiva.

Gêmeos

O geminiano buscará organizar melhor o que está confuso e manter o controle sobre as situações ao redor (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você se envolverá com as tarefas da rotina, buscando organizar melhor o que está confuso e manter o controle sobre as situações ao seu redor. Contudo, cobranças e imprevistos poderão gerar uma certa pressão. Nesse contexto, evite descontar o seu cansaço em pessoas próximas. O ideal será definir prioridades e entender quando pode ser necessário diminuir o ritmo.

Câncer

O canceriano estará mais sensível às atitudes da outra pessoa na vida afetiva e nos momentos de lazer (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

As emoções estarão mais intensas, deixando você mais sensível às atitudes da outra pessoa na vida afetiva e nos momentos de lazer. Com isso, poderá surgir irritação, ciúme ou necessidade de controle, atrapalhando períodos que poderiam ser agradáveis. Procure, portanto, expressar o que sente com clareza e encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com as frustrações.

Leão

O leonino sentirá necessidade de organizar o lar e buscar segurança (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para o ambiente familiar. Nesse cenário, você sentirá necessidade de organizar o lar e buscar segurança. No entanto, conflitos antigos ou comportamentos de pessoas próximas poderão despertar emoções intensas. Ao longo do dia, evite impor a sua vontade. Em vez disso, procure ouvir o outro com atenção e estabelecer limites saudáveis.

Virgem

O virginiano buscará segurança e estabilidade na vida financeira (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você buscará segurança e estabilidade na vida financeira. No processo, algumas responsabilidades materiais exigirão escolhas maduras, levando-o(a) a perceber que nem tudo poderá ser resolvido imediatamente. Portanto, evite assumir compromissos de forma impulsiva, pois eles tenderão a prejudicar seu orçamento. O ideal será avaliar suas prioridades e reconhecer seus limites.

Libra

O libriano deverá estabelecer limites e assumir apenas aquilo que realmente conseguirá cumprir (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você tenderá a reconhecer melhor suas necessidades e buscar mais equilíbrio na rotina. Entretanto, responsabilidades e cobranças poderão gerar certa pressão, levando-o(a) a tentar agradar os outros a todo custo. Para evitar desgastes desnecessários, não deixe seus desejos de lado para atender às vontades alheias. O mais indicado será estabelecer limites e assumir apenas aquilo que realmente conseguirá cumprir.

Escorpião

O escorpiano precisará respeitar o próprio tempo, descansar e organizar as emoções (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você buscará se recolher nesta segunda-feira. No processo, lembranças, situações mal resolvidas ou emoções profundas poderão vir à tona, trazendo desconfortos. Ao mesmo tempo, esse cenário o(a) ajudará a perceber aquilo que precisa ser compreendido ou encerrado. Para aproveitar as energias do dia da melhor forma, procure respeitar o seu tempo, descansar e organizar suas emoções. E o mais importante: evite alimentar pensamentos negativos.

Sagitário

O sagitariano dedicará mais atenção aos amigos e aos projetos coletivos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos amigos e aos projetos coletivos, buscando se envolver em situações que tenham significado para você. Contudo, algumas limitações ou diferenças dentro dos grupos poderão gerar frustrações. Nesse contexto, evite insistir em relações que causam desgastes ou tentar convencer os outros a seguir seus planos. Em vez disso, concentre sua energia nos objetivos que realmente fazem sentido para você.

Capricórnio

O capricorniano buscará manter a organização e a disciplina para alcançar resultados no campo profissional (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A fim de alcançar os resultados que deseja no campo profissional, você buscará manter a organização e a disciplina. Apesar disso, cobranças ou disputas poderão gerar tensões, levando-o(a) a tentar provar sua capacidade constantemente. Diante desse cenário, será importante reconhecer os próprios limites, não assumindo responsabilidades dos outros. Ademais, evite entrar em conflitos para defender seu ponto de vista.

Aquário

A flexibilidade será essencial para o aquariano realizar mudanças necessárias na própria vida (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você desejará ampliar seus conhecimentos e buscar novas perspectivas para decisões importantes. Inclusive, será fundamental questionar algumas certezas e observar diferentes pontos de vista. No processo, evite transformar divergências de opinião em disputas pessoais. Para realizar as mudanças necessárias em sua vida, a flexibilidade se mostrará essencial.

Peixes

O pisciano deverá reavaliar seus compromissos e lidar com as situações de maneira objetiva (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

As questões financeiras compartilhadas ganharão mais atenção. Ao longo desta segunda-feira, mudanças poderão ocorrer nesse setor, gerando emoções intensas e inseguranças. Por conta disso, evite tomar decisões importantes impulsivamente ou agir de modo controlador. O ideal será reavaliar seus compromissos e lidar com as situações de maneira objetiva, permitindo que as transformações necessárias aconteçam.