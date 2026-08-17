Cardápio saudável: 5 receitas proteicas com frango para deixar o almoço da semana mais prático

Para manter uma alimentação equilibrada durante a semana, contar com preparações nutritivas e fáceis de organizar pode fazer toda a diferença. O frango é uma boa fonte de proteína e combina com diferentes ingredientes, permitindo montar refeições variadas sem complicar a rotina. Além de contribuir para a manutenção dos músculos, o alimento ajuda na saciedade.

A seguir, veja 5 receitas proteicas com frango para deixar o almoço da semana mais prático!

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1. Coxa de frango assada com cogumelos e legumes

Ingredientes

600 g de coxas de frango

150 g de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 100 g de cogumelo shimeji

150 g de brócolis em floretes

120 g de cenoura cortada em rodelas

100 g de vagem picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as coxas de frango com alho, páprica, orégano, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 20 minutos. Distribua as coxas em uma assadeira e regue com o azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e acrescente a cenoura e a vagem ao redor. Volte ao forno por mais 15 minutos. Acrescente o brócolis e os cogumelos e asse por mais 15 a 20 minutos, até que o frango esteja completamente cozido e dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

2. Salada de frango com grão-de-bico e abacate

Ingredientes

400 g de peito de frango

200 g de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 abacate cortado em cubos

100 g de tomate-cereja cortado ao meio

80 g de pepino cortado em rodelas finas

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 2 limões

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de cominho

Cebolinha fatiada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com cominho, metade do suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione metade do azeite. Grelhe o frango até ficar dourado por fora e completamente cozido por dentro. Corte em tiras. Reserve. Em um recipiente, tempere o grão-de-bico com o restante do azeite e do suco do limão. Em uma tigela grande, distribua o frango, o grão-de-bico, o abacate, o tomate-cereja, o pepino e a cebola-roxa. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.

3. Frango gratinado com brócolis e couve-flor

Ingredientes

500 g de peito de frango

200 g de brócolis cozido e cortado em floretes

200 g de couve-flor cozida e cortada em floretes

cozida e cortada em floretes 340 g de iogurte natural

150 g de ricota

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com alho, páprica, orégano, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Doure o frango dos dois lados. Após, desfie ou corte em pedaços pequenos. Em uma tigela, misture o iogurte natural com metade da ricota e a salsinha. Em um refratário, distribua o frango, o brócolis e a couve-flor. Cubra com o molho de iogurte e finalize com o restante da ricota. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.

Salada cremosa de frango (Imagem: I am food | Shutterstock)

4. Salada cremosa de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

170 g de iogurte natural

1 maçã-verde cortada em cubos

100 g de salsão picado

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de mostarda

1 colher de chá de azeite

1/2 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte natural, o suco de limão, a mostarda e o azeite até obter um molho cremoso. Acrescente o frango desfiado, a maçã-verde, o salsão e a cebola-roxa. Misture delicadamente até que todos os ingredientes fiquem envolvidos pelo molho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Finalize com a páprica e sirva em seguida.

5. Frango ao molho de tomate com lentilha

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

200 g de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 300 g de tomate picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de orégano

1 folha de louro

100 ml de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o frango com orégano, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue até o frango ficar dourado. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e a água. Adicione a folha de louro, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até os tomates se desmancharem e formar um molho. Retorne o frango à panela e cozinhe em fogo baixo até ficar completamente cozido. Acrescente a lentilha e misture delicadamente. Cozinhe por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Retire a folha de louro e sirva em seguida.