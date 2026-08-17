Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 17 e 23 de agosto de 2026

Os apaixonados por filmes e séries já podem atualizar a sua lista de maratonas. Entre 17 e 23 de agosto, a Netflix recebe produções de diferentes gêneros e estilos. Documentários baseados em histórias reais, séries de ação, comédias e muito mais chegam à plataforma para renovar as opções de entretenimento e deixar o catálogo ainda mais diversificado.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam entre 17 e 23 de agosto na Netflix!

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1. Queda Livre: As Consequências do Caso Boeing (19/08)

Queda Livre: As Consequências do Caso Boeing retoma a investigação sobre a empresa e os acidentes envolvendo o 737 MAX que deixaram 346 mortos (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Moxie Firecracker Films)

O documentário Queda Livre: As Consequências do Caso Boeing retoma a investigação sobre a Boeing após a morte de John Barnett, ex-funcionário da empresa que havia denunciado problemas de segurança. Continuação de Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing, a produção apresenta novas revelações e depoimentos de pessoas ligadas à companhia e aprofunda as discussões sobre as falhas de segurança e a crise enfrentada pela gigante da aviação após dois acidentes envolvendo o Boeing 737 MAX, em 2018 e 2019, que deixaram 346 mortos.

2. Outer Banks – 5ª temporada (20/08)

Na 5ª temporada de “Outer Banks”, os Pogues enfrentam o luto pela morte de JJ e novas ameaças enquanto tentam recuperar a Coroa Azul (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série “Outer Banks” acompanha John B e seu grupo de amigos, os Pogues, adolescentes que vivem em uma região marcada pela divisão entre moradores ricos e pobres e que se envolvem em aventuras, mistérios e buscas por tesouros.

Na quinta temporada, os Pogues enfrentam um dos momentos mais difíceis após a morte de JJ no Marrocos. Longe de casa e abalados pela perda, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo precisam lidar com novas ameaças enquanto tentam recuperar a Coroa Azul. Com Chandler Groff foragido, Dalia e os Corsários cada vez mais próximos e os Kooks tentando impedir seu retorno, o grupo precisa contar com os próprios instintos e com uma inesperada aliança com Rafe.

3. Desaparecida e Esquecida: O Caso Chompoo (20/08)

“Desaparecida e Esquecida: O Caso Chompoo” acompanha o desaparecimento e a morte de uma menina de três anos que chocou a Tailândia (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O documentário “Desaparecida e Esquecida: O Caso Chompoo” revisita o acontecimento de Orawan Nong Chompoo Wongsricha, menina de três anos que desapareceu de uma aldeia na Tailândia, em 2020, e foi encontrada morta dias depois em uma montanha. Durante as investigações, a tragédia ganhou enorme repercussão na mídia e transformou o tio da criança, Chaiphol Wipha, conhecido como Uncle Phol, em uma celebridade.

Entre os suspeitos, ele se tornou o principal alvo das investigações após depoimentos de testemunhas e outros elementos reunidos durante a apuração do caso apontarem para seu envolvimento no crime. Em 2025, Chaiphol Wipha foi condenado a 26 anos de prisão por homicídio doloso, sequestro e ocultação do corpo.

4. La Captura (21/08)

Em “La Captura”, dois policiais se veem diante de um dos criminosos mais procurados do mundo após uma abordagem de rotina (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirado na operação que levou à prisão de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, em “La Captura”, dois policiais mexicanos têm suas vidas transformadas após uma abordagem de rotina a um carro roubado colocá-los diante de um dos criminosos mais perigosos e procurados do mundo. O encontro dá início a uma perseguição de alto risco, na qual os agentes precisam tentar capturar o fugitivo e enfrentar decisões capazes de mudar seus destinos. Ao longo das últimas horas de seus turnos, dever e sobrevivência passam a se confundir.

5. Amor, Romance, Casamento (21/08)

Amor, Romance, Casamento acompanha um recém-casado que precisa se adaptar à vida com os sogros quando a esposa decide não deixar a casa da família (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Rise East Entertainment)

No filme indiano “Amor, Romance, Casamento”, um jovem se depara com uma situação inesperada após o casamento: em vez de a esposa deixar a casa dos pais para viver com ele, é o marido quem passa a morar com os sogros. A nova rotina provoca situações caóticas e coloca o casal diante de conflitos e diferenças na convivência. Enquanto enfrentam brigas, frustrações e cobranças, os dois precisam descobrir se os sacrifícios feitos por amor são suficientes para manter o relacionamento.