Matriz de Eisenhower: conheça poderosa ferramenta para ajudar a organizar os estudos

Organizar a rotina e definir prioridades facilita os estudos para o Enem (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes precisam conciliar os estudos, a escola, o trabalho, as atividades pessoais e outras responsabilidades. Para organizar as tarefas e definir prioridades, uma das ferramentas que pode ajudar é a Matriz de Eisenhower, método de gestão de tempo que classifica as atividades de acordo com dois critérios: urgência e importância.

Segundo Aise Silva, professora do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, a ferramenta pode ajudar o estudante a visualizar melhor sua rotina e evitar que tarefas importantes sejam deixadas para a última hora.

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A matriz ajuda a transformar uma lista extensa de tarefas em uma organização mais clara. Para quem está se preparando para o Enem, isso pode facilitar a definição de quais conteúdos precisam de atenção imediata e quais atividades podem ser planejadas para outro momento, explica.

Como funciona a Matriz de Eisenhower?

O método divide as tarefas em quatro categorias:

Importante e urgente: atividades que precisam ser realizadas imediatamente, como revisar um conteúdo que será cobrado em uma prova próxima ou entregar uma atividade com prazo curto; Importante, mas não urgente: tarefas que devem ser planejadas, como montar um cronograma de estudos, revisar conteúdos e fazer simulados; Urgente, mas não importante: atividades que exigem atenção rápida, mas que não contribuem diretamente para o objetivo principal. Quando possível, podem ser simplificadas, adiadas ou reduzidas; Não urgente e não importante: tarefas que podem ser eliminadas ou reduzidas quando ocupam tempo que poderia ser utilizado nos estudos.

Planejar as atividades da semana ajuda a visualizar os compromissos e definir o que deve ser priorizado (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)

Como aplicar a ferramenta na preparação para o Enem?

Para utilizar a Matriz de Eisenhower, o estudante pode começar fazendo uma lista de tudo o que precisa realizar durante a semana e, depois, classificar cada atividade de acordo com sua importância e urgência.

A partir disso, é possível organizar a rotina de maneira mais estratégica:

Liste todas as tarefas: inclua estudos, trabalhos escolares, simulados, atividades pessoais e compromissos; Defina o que é prioridade: avalie quais atividades têm maior impacto na preparação para o exame; Estabeleça prazos: transforme tarefas importantes em ações com datas e horários definidos; Evite acumular atividades: revise a matriz ao longo da semana e reorganize as prioridades quando necessário.

Uma das principais vantagens é perceber que nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo. O estudante consegue identificar o que realmente demanda sua atenção e reservar períodos específicos para atividades que são importantes, mas não precisam ser realizadas imediatamente, finaliza Aise Silva.

Por Priscila Dezidério