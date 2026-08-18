Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/08/2026

A terça-feira pedirá atenção dos nativos às decisões e aos novos caminhos que começarão a se apresentar (Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a terça-feira, o tarot traz uma energia de iniciativa, clareza e renovação. As cartas mostram oportunidades para quem estiver disposto a agir, aprender com as experiências e abrir espaço para mudanças importantes. Ao mesmo tempo, o dia pedirá atenção às decisões e aos novos caminhos que começarão a se apresentar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rainha de Paus

O poder de atração do ariano estará em alta e poderá favorecer aproximações (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” destaca confiança, magnetismo e coragem para se posicionar diante das situações. No amor, seu poder de atração estará em alta e poderá favorecer aproximações. Na carreira, sua iniciativa poderá chamar atenção e abrir portas. Sua saúde se beneficiará de atividades que aumentem sua disposição e autoestima. Entre amigos, sua presença estará marcante, e você poderá naturalmente assumir a liderança em encontros ou projetos.

Touro Ás de Espadas

Uma nova ideia ou decisão estratégica poderá abrir um caminho promissor para o taurino (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza e capacidade de tomar decisões importantes. No amor, uma conversa sincera poderá esclarecer sentimentos e eliminar dúvidas. Na carreira, uma nova ideia ou decisão estratégica poderá abrir um caminho promissor. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à tensão mental. Entre amigos, falar com honestidade será positivo, desde que você tenha cuidado para não transformar sinceridade em críticas.

Gêmeos O Hierofante

A saúde do geminiano pedirá disciplina e uma rotina mais organizada (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” favorece estabilidade, aprendizado e escolhas baseadas em valores sólidos. No amor, relações que compartilham princípios semelhantes tenderão a se fortalecer. Na carreira, seguir orientações de alguém experiente poderá ajudá-lo(a) a avançar. Sua saúde pedirá disciplina e uma rotina mais organizada. Entre amigos, conselhos de uma pessoa de confiança poderão ajudar você a enxergar uma situação com mais maturidade.

Câncer Pajem de Espadas

A capacidade do canceriano de aprender rapidamente poderá favorecer novas oportunidades na carreira (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” indica curiosidade, conversas e necessidade de observar antes de agir. No amor, será importante esclarecer dúvidas em vez de criar suposições. Na carreira, sua capacidade de aprender rapidamente poderá favorecer novas oportunidades. Sua saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de informações. Entre amigos, uma conversa inesperada poderá trazer uma notícia importante, mas será melhor evitar o compartilhamento de informações antes de confirmar os fatos.

Leão O Louco

Uma aproximação espontânea no amor poderá despertar entusiasmo no leonino (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo e deixar um pouco de espaço para o inesperado. No amor, uma aproximação espontânea poderá despertar entusiasmo. Na carreira, um caminho diferente poderá apresentar oportunidades que você ainda não havia considerado. Sua saúde se beneficiará de movimento, diversão e quebra da rotina, mas será importante evitar atitudes impulsivas. Entre amigos, convites inesperados poderão render experiências divertidas e novas conexões.

Virgem O Carro

A saúde do virginiano pedirá movimento, mas também equilíbrio para não gastar energia além da conta (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “O Carro” mostra determinação, movimento e capacidade de superar obstáculos para alcançar um objetivo. No amor, tomar uma atitude poderá tirar uma situação da estagnação. Na carreira, seu foco e sua organização favorecerão avanços importantes. Sua saúde pedirá movimento, mas também equilíbrio para não gastar energia além da conta. Entre amigos, você poderá liderar planos e decisões, desde que também esteja aberto(a) às sugestões dos outros.

Libra Cavaleiro de Paus

A energia do libriano favorecerá encontros intensos e momentos de grande atração no amor (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” traz entusiasmo, paixão e vontade de experimentar novas possibilidades. No amor, a energia favorecerá encontros intensos e momentos de grande atração. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá estimulá-lo(a) a sair da zona de conforto. Sua saúde pedirá movimento, mas será necessário ter cuidado com exageros e impulsividade. Entre amigos, convites espontâneos e programas diferentes poderão tornar o dia mais animado.

Escorpião A Morte

Uma mudança poderá abrir espaço para uma fase mais promissora na carreira do escorpiano (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “A Morte” representa transformação profunda e encerramento de um ciclo que já cumpriu sua função. No amor, abandonar padrões antigos permitirá construir relações mais verdadeiras. Na carreira, uma mudança poderá abrir espaço para uma fase mais promissora. Sua saúde pedirá renovação de hábitos e desapego do que prejudica seu bem-estar. Entre amigos, algumas relações poderão mudar de forma, aproximando você de pessoas mais alinhadas ao seu momento atual.

Sagitário 3 de Ouros

O trabalho em equipe poderá destacar os talentos do sagitariano e trazer bons resultados no setor profissional (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece a colaboração, o reconhecimento e a construção conjunta. No amor, fazer planos em parceria fortalecerá a relação. Na carreira, o trabalho em equipe poderá destacar seus talentos e trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar assumir tudo sozinho(a). Entre amigos, uma parceria ou projeto em comum poderá aproximar você de pessoas que compartilham objetivos semelhantes aos seus.

Capricórnio Ás de Ouros

Uma nova proposta poderá representar avanço financeiro ou profissional na vida do capricorniano (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta de crescimento, estabilidade e prosperidade. No amor, uma relação poderá ganhar bases mais seguras ou surgir alguém com potencial para construir algo consistente. Na carreira, uma nova proposta poderá representar avanço financeiro ou profissional. Sua saúde favorecerá a criação de hábitos mais equilibrados e sustentáveis. Entre amigos, uma nova conexão poderá se transformar em uma parceria importante ao longo do tempo.

Aquário Pajem de Ouros

A saúde do aquariano pedirá constância nos pequenos cuidados diários (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” indica aprendizado, oportunidades e crescimento construído passo a passo. No amor, uma conexão poderá começar discretamente e ganhar força com o tempo. Na carreira, um curso, projeto ou proposta poderá abrir portas para o futuro. Sua saúde pedirá constância nos pequenos cuidados diários. Entre amigos, alguém poderá apresentar uma ideia interessante ou uma oportunidade que merece sua atenção.

Peixes A Estrela

Uma oportunidade poderá devolver a motivação e a confiança do pisciano no futuro (Imagem: Cheery M | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e renovação emocional. No amor, o dia favorecerá relações mais leves, sinceras e acolhedoras. Na carreira, uma oportunidade poderá devolver sua motivação e confiança no futuro. Sua saúde se beneficiará de pensamentos positivos, descanso e maior conexão com aquilo que faz bem. Entre amigos, pessoas que acreditam em você poderão oferecer apoio e incentivo para seus próximos passos.