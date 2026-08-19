Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/08/2026

A energia do dia convidará a reconhecer o que traz segurança, mas também a aceitar mudanças que podem abrir espaço para uma fase mais positiva (Imagem: banu sevim | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a quarta-feira, o tarot revela uma combinação de acolhimento, encerramentos, reviravoltas e novas oportunidades. Enquanto algumas cartas favorecem relações, conquistas e celebrações, outras pedem pausa, desapego e coragem para lidar com situações inesperadas. A energia do dia convidará a reconhecer o que traz segurança, mas também a aceitar mudanças que podem abrir espaço para uma fase mais positiva.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Copas

O dia do ariano favorecerá a harmonia, a felicidade e o fortalecimento dos vínculos afetivos (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta 10 de Copas traz uma energia de harmonia, felicidade e fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, o dia favorecerá a cumplicidade e momentos de grande conexão. Na carreira, a sensação de satisfação com o que está sendo construído ganhará força. Sua saúde será beneficiada por um ambiente emocionalmente tranquilo e acolhedor. Entre amigos e familiares, encontros e demonstrações de carinho poderão tornar a quarta-feira especialmente feliz.

Touro 4 de Espadas

Será importante o taurino desacelerar, descansar e organizar os pensamentos (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta 4 de Espadas pede uma pausa para recuperar as energias e organizar os pensamentos. No amor, respeitar seu próprio espaço poderá ajudar a evitar desgastes. Na carreira, será melhor não assumir responsabilidades além do necessário e usar o dia para planejar. Sua saúde pedirá atenção ao descanso, ao sono e à recuperação física e mental. Entre amigos, prefira programas tranquilos e esteja perto(a) de pessoas que respeitam seu momento.

Gêmeos 10 de Espadas

Para o geminiano, um ciclo chegará ao fim, abrindo espaço para novos caminhos (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica o encerramento de uma situação que está causando desgaste. No amor, deixar uma mágoa ou um padrão antigo para trás permitirá recuperar a leveza. Na carreira, um ciclo poderá chegar ao fim e abrir espaço para uma nova direção. Sua saúde pedirá descanso e cuidado com o cansaço acumulado. Entre amigos, não insista em relações que não oferecem reciprocidade e permita que novos vínculos ocupem esse espaço.

Câncer A Torre

Para o canceriano, mudanças inesperadas exigirão flexibilidade e poderão trazer importantes revelações (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta A Torre aponta para uma reviravolta capaz de mudar sua percepção sobre determinada situação. No amor, uma revelação poderá trazer verdades importantes. Na carreira, imprevistos exigirão flexibilidade para reorganizar os planos. Sua saúde pedirá cuidado com o estresse e com o impacto emocional das mudanças. Entre amigos, uma situação inesperada poderá revelar quem realmente está ao seu lado e ajudá-lo(a) a enxergar algumas relações de outra maneira.

Leão 7 de Paus

Será necessário o leonino defender suas escolhas e seus limites com determinação (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta 7 de Paus mostra que será necessário defender suas escolhas e seus limites. No amor, não abra mão das suas necessidades apenas para evitar conflitos. Na carreira, sua determinação será importante para enfrentar concorrência ou cobranças. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste causado pelo excesso de responsabilidades. Entre amigos, escolha bem suas batalhas e não permita que opiniões externas diminuam sua confiança.

Virgem 4 de Copas

Será importante o virginiano perceber as oportunidades ao redor e evitar se fechar para o novo (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta 4 de Copas indica certa insatisfação ou dificuldade para perceber oportunidades que estão próximas. No amor, evite se fechar emocionalmente ou rejeitar uma aproximação por medo de se decepcionar. Na carreira, uma proposta poderá passar despercebida se você estiver focado(a) apenas no que não tem dado certo. Sua saúde pedirá mais atenção ao humor e à necessidade de descanso emocional. Entre amigos, aceite convites e conversas que possam tirar você da rotina.

Libra Rainha de Espadas

A clareza e a maturidade ajudarão o libriano a tomar boas decisões e estabelecer limites (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta Rainha de Espadas favorece a clareza, a inteligência e as decisões tomadas com maturidade. No amor, será importante estabelecer limites e falar abertamente sobre aquilo que você deseja. Na carreira, sua capacidade de analisar situações com objetividade será um diferencial. Sua saúde pedirá cuidado com a tensão mental e com a tendência a racionalizar demais os sentimentos. Entre amigos, seja seletivo(a) e valorize relações baseadas em sinceridade e respeito.

Escorpião 3 de Copas

O dia do escorpiano favorecerá encontros, alegria e o fortalecimento das amizades (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta 3 de Copas traz alegria, encontros e fortalecimento das amizades. No amor, momentos descontraídos poderão aproximar o casal. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém em um ambiente social. Na carreira, a colaboração com colegas favorecerá bons resultados. Sua saúde será beneficiada por lazer, diversão e desconexão das obrigações. Entre amigos, reencontros, comemorações e boas conversas prometem deixar o dia mais leve.

Sagitário Rei de Ouros

Para o sagitariano, a estabilidade e a maturidade favorecerão decisões seguras e conquistas (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros favorece a estabilidade, a segurança e as decisões maduras. No amor, você tenderá a valorizar relações confiáveis e consistentes. Na carreira, sua experiência e competência poderão trazer reconhecimento e maior segurança financeira. Sua saúde pedirá disciplina e uma rotina organizada para manter o bem-estar. Entre amigos, você estará mais seletivo(a) e valorizará ainda mais quem demonstra lealdade e presença verdadeira.

Capricórnio Ás de Paus

Novas oportunidades trarão motivação, iniciativa e entusiasmo ao capricorniano (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta Ás de Paus traz energia, iniciativa e entusiasmo para começar algo novo. No amor, a paixão poderá ganhar força e reacender a conexão. Na carreira, uma ideia ou projeto poderá despertar grande motivação e abrir uma nova possibilidade. Sua saúde será beneficiada por movimentos e atividades que canalizem sua energia. Entre amigos, sua animação poderá contagiar as pessoas e estimular novos programas ou projetos em grupo.

Aquário O Imperador

Organização, disciplina e firmeza ajudarão o aquariano a alcançar bons resultados (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta O Imperador pede organização, firmeza e responsabilidade diante das escolhas. No amor, estabelecer limites claros ajudará a construir uma relação mais segura. Na carreira, sua capacidade de liderança poderá colocá-lo(a) em posição de destaque. Sua saúde será beneficiada por uma rotina com disciplina e equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, procure não assumir o controle de todas as situações e permita que cada pessoa tenha seu espaço.

Peixes 4 de Paus

O dia do pisciano favorecerá celebrações, conquistas e momentos felizes com pessoas queridas (Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock)

A carta 4 de Paus favorecerá celebrações, estabilidade e momentos de alegria compartilhada. No amor, o clima será positivo para fortalecer compromissos e viver momentos especiais a dois. Na carreira, uma conquista merecerá ser reconhecida e comemorada. Sua saúde será beneficiada por ambientes tranquilos e por atividades que tragam prazer. Entre amigos, encontros e comemorações poderão aproximar pessoas queridas e criar boas lembranças.