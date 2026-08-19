Dia do Ciclista: 5 destinos brasileiros para viver experiências sobre duas rodas

Há cidades que revelam novos encantos quando exploradas de bicicleta. Ao pedalar, o viajante percorre ruas, parques e avenidas em um ritmo mais tranquilo e observa as paisagens sob uma nova perspectiva, descobrindo detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Não por acaso, conhecer destinos sobre duas rodas vem conquistando espaço entre os turistas brasileiros. Segundo uma pesquisa da Booking.com, plataforma de reservas de hospedagens, voos e outros serviços de turismo, 17% dos viajantes brasileiros demonstram interesse por ciclismo.

Para celebrar o Dia do Ciclista, comemorado em 19 de agosto, Marco Sobrinho, gerente comercial da Booking.com no Brasil, indica 5 destinos brasileiros que valem a pedalada e proporcionam diferentes paisagens e experiências pelo país. Confira:

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1. Fortaleza, Ceará

Fortaleza é uma das cidades brasileiras com a maior proporção de malha cicloviária em relação à extensão de suas ruas e avenidas (Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock)

Quem procura combinar turismo urbano com passeios de bicicleta encontra em Fortaleza uma excelente opção. A capital cearense é uma das cidades brasileiras com a maior proporção de malha cicloviária em relação à extensão de suas ruas e avenidas, além de contar com uma das maiores redes de ciclovias e ciclofaixas exclusivas do país.

Ao longo da extensa orla, é possível pedalar entre praias urbanas, feiras de artesanato, espaços culturais e alguns dos principais cartões-postais da cidade, apreciando a paisagem litorânea durante todo o percurso. Para a hospedagem, o Pauli Boutique Hotel está localizado próximo a diversas atrações conhecidas e a cerca de 900 metros do Mercado dos Peixes do Mucuripe.

2. Timbó, Santa Catarina

Timbó é considerada uma das principais referências do cicloturismo no Brasil (Imagem: Fagner Martins | Shutterstock)

Ponto de partida e chegada do tradicional Circuito Vale Europeu, Timbó é considerada uma das principais referências do cicloturismo no Brasil. A cidade é cercada por paisagens rurais, rios, montanhas e trechos de Mata Atlântica, além de preservar a forte influência da imigração europeia em sua arquitetura, cultura e gastronomia.

De lá, os viajantes podem percorrer um dos roteiros de cicloturismo mais conhecidos do país, que atravessa pequenas comunidades e proporciona uma experiência que combina natureza, aventura e tradição. O Timbó Park Hotel é uma ótima opção para quem procura uma hospedagem aconchegante, com inspiração na arquitetura alemã.

3. Brasília, Distrito Federal

Brasília possui mais de 620 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas (Imagem: Alexandre Siqueira | Shutterstock)

Com mais de 620 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, Brasília possui uma das maiores redes cicloviárias do Brasil. Pedalar pela capital é uma maneira diferente de conhecer os monumentos projetados por Oscar Niemeyer, percorrer parques urbanos e admirar as paisagens às margens do Lago Paranoá.

As amplas avenidas e a infraestrutura dedicada às bicicletas tornam a cidade uma excelente opção tanto para passeios de lazer quanto para explorar seus principais atrativos. Para quem visita a cidade, uma boa opção de hospedagem é o Quality Hotel & Suites Brasília.

4. Jalapão, Tocantins

O Jalapão transforma a viagem em uma combinação de esporte, aventura e contato com a natureza (Imagem: Bernard Barroso | Shutterstock)

Para quem gosta de aventura, o Jalapão é um verdadeiro convite para explorar o Cerrado sobre duas rodas. Conhecido por seus percursos de mountain bike, o destino reúne estradas de terra que atravessam cenários como as Dunas do Jalapão e a Cachoeira da Velha, além de rios de águas cristalinas e extensos chapadões.

Ao longo do caminho, os ciclistas encontram trechos desafiadores, paisagens preservadas e a oportunidade de conhecer algumas das atrações naturais mais emblemáticas da região. O percurso transforma a viagem em uma combinação de esporte, aventura e contato com a natureza. Depois de um dia de pedal, a Pousada Águas do Jalapão, em Ponte Alta do Tocantins, oferece piscina ao ar livre, jardim, restaurante e bar.

5. Porto Seguro, Bahia

Porto Seguro é um excelente destino para quem gosta de explorar novos lugares sobre duas rodas (Imagem: Joa Souza | Shutterstock)

Muito além de sua importância histórica, Porto Seguro também é um excelente destino para quem gosta de explorar novos lugares sobre duas rodas. Localizada na Costa do Descobrimento, a cidade é ponto de partida para percursos de cicloturismo e mountain bike que seguem por estradas de terra, trilhas e trechos à beira-mar até localidades como Arraial dAjuda, Trancoso e Santa Cruz Cabrália.

Ao longo do caminho, os ciclistas passam por praias, falésias, áreas de Mata Atlântica e vilas cheias de charme, transformando o pedal em uma maneira única de conhecer uma das regiões mais emblemáticas do litoral brasileiro. A menos de 1 quilômetro da Praia de Taperapuã, o Hotel Encantos de Itaperapuã conta com restaurante, espaço infantil e lounge compartilhado.

Por Cléo Calil