Mercúrio é o planeta regente de Virgem: veja o que isso revela sobre os nativos

O planeta regente simboliza a maneira como a energia de cada signo se manifesta no cotidiano (Imagem: Mr.Attapol Kla-asa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na Astrologia, o planeta regente é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, valores, motivações e formas de enxergar o mundo. Cada signo do zodíaco tem um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta no cotidiano. No caso de Virgem, o regente é Mercúrio.

“Mercúrio representa os processos mentais, a comunicação, a capacidade de aprender, interpretar informações, estabelecer conexões e desenvolver raciocínio. Quando relacionadas ao signo de Virgem, essas funções assumem uma característica mais analítica, prática e orientada para o aperfeiçoamento”, explica a astróloga Thaís Mariano.

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Por isso, os virginianos costumam perceber detalhes que passam despercebidos por outras pessoas e identificar o que pode ser aprimorado. Segundo Thaís Mariano, os nativos de Virgem não buscam apenas acumular informações, mas também aplicá-las de maneira prática e consciente no dia a dia.

Quando as energias de Virgem e Mercúrio estão em desequilíbrio, os nativos podem apresentar uma tendência maior à preocupação constante (Imagem: joshimerbin | Shutterstock)

A importância das energias em equilíbrio

Quando as energias do signo de Virgem e de seu regente estão em equilíbrio, a organização, a atenção aos detalhes e a capacidade de análise são favorecidas. Contudo, de acordo com a astróloga, uma manifestação desequilibrada é capaz de levar à preocupação constante, à autocrítica e à dificuldade de aceitar erros ou situações que não podem ser controladas.

Utilizada de forma correta, a capacidade analítica e interpretativa desse signo pode ser considerada um dos seus maiores triunfos. “A relação entre Mercúrio e Virgem pode ser compreendida como um convite para desenvolver uma mente observadora e crítica, mas também flexível”, finaliza Thaís Mariano.