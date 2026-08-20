Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/08/2026

Segundo o tarot, a quinta-feira trará uma combinação de renascimento, movimento, amadurecimento e novas perspectivas. As cartas mostram que algumas situações começarão a ganhar uma direção mais clara, enquanto outras pedirão paciência e cuidado para não agir sob influência da ansiedade. Amor, carreira, saúde e amizades poderão avançar quando houver equilíbrio entre iniciativa e reflexão.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Julgamento

Uma escolha do passado poderá finalmente mostrar seus resultados e apontar uma nova direção para o ariano na carreira (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” indica um dia de despertar, decisões e oportunidades de recomeço. No amor, uma conversa ou reencontro poderá trazer respostas importantes. Na carreira, uma escolha do passado poderá finalmente mostrar seus resultados e apontar uma nova direção. Sua saúde se beneficiará ao abandonar hábitos que não fazem bem. Entre amigos, uma pessoa ou situação do passado poderá reaparecer, trazendo a chance de resolver algo que ficou pendente.

Touro A Temperança

A saúde do taurino pedirá atenção ao equilíbrio entre descanso, alimentação e responsabilidades (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede calma, equilíbrio e paciência para lidar com as situações do dia. No amor, o diálogo tranquilo favorecerá a harmonia. Na carreira, agir sem pressa ajudará a encontrar soluções mais eficientes. Sua saúde pedirá atenção ao descanso, à alimentação e às responsabilidades. Entre amigos, sua capacidade de conciliar diferentes opiniões poderá evitar conflitos e fortalecer relações importantes.

Gêmeos A Roda da Fortuna

Uma surpresa poderá movimentar os sentimentos do geminiano no amor (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças e acontecimentos inesperados que poderão alterar o rumo dos próximos dias. No amor, uma surpresa poderá movimentar os sentimentos. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá surgir quando você menos esperar. Sua saúde pedirá flexibilidade para acompanhar mudanças na rotina. Entre amigos, encontros por acaso, convites ou novas conexões poderão trazer experiências muito positivas.

Câncer 9 de Paus

A saúde do canceriano pedirá atenção ao cansaço acumulado e à necessidade de recuperação (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra resistência e a necessidade de proteger aquilo que você construiu. No amor, experiências passadas poderão deixá-lo(a) mais cauteloso(a), mas não permita que o medo impeça novas aproximações. Na carreira, sua persistência será fundamental para superar os últimos obstáculos. Sua saúde pedirá atenção ao cansaço acumulado e à necessidade de recuperação. Entre amigos, mantenha seus limites, mas evite se fechar completamente para quem demonstra boas intenções.

Leão Rei de Paus

O magnetismo do leonino estará em alta e poderá favorecer aproximações intensas no amor (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” traz liderança, confiança e grande poder de iniciativa. No amor, seu magnetismo estará em alta e poderá favorecer aproximações intensas. Na carreira, sua capacidade de liderar e tomar decisões poderá colocá-lo(a) em evidência. Sua saúde se beneficiará de movimento e de atividades que aumentem sua disposição. Entre amigos, sua presença será marcante e você poderá naturalmente assumir a frente de um encontro ou projeto.

Virgem 4 de Copas

A saúde do virginiano pedirá atenção ao desânimo e à necessidade de descanso emocional (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” aponta para certa insatisfação ou dificuldade de perceber as oportunidades disponíveis. No amor, evite fechar-se emocionalmente ou rejeitar uma aproximação antes de entender suas intenções. Na carreira, uma proposta poderá passar despercebida se você estiver focado(a) apenas no que não deu certo. Sua saúde pedirá atenção ao desânimo e à necessidade de descanso emocional. Entre amigos, permita-se aceitar convites e conversas que possam trazer mais leveza à rotina.

Libra 9 de Ouros

O libriano estará mais consciente do seu valor e menos disposto a aceitar relações que não oferecem reciprocidade (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” favorece independência, autoestima e reconhecimento pelos próprios esforços. No amor, você estará mais consciente do seu valor e menos disposto(a) a aceitar relações que não oferecem reciprocidade. Na carreira, os resultados do seu trabalho poderão trazer satisfação e maior segurança. Sua saúde se beneficiará de cuidados com o corpo e de momentos dedicados exclusivamente a você. Entre amigos, valorize sua liberdade e escolha estar perto de quem respeita seu espaço.

Escorpião 3 de Paus

Uma relação poderá começar a ganhar novos horizontes na vida do escorpiano (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” indica expansão, planejamento e expectativas positivas para o futuro. No amor, uma relação poderá começar a ganhar novos horizontes. Na carreira, projetos iniciados anteriormente poderão apresentar possibilidades de crescimento ou até conexões com pessoas de outros lugares. Sua saúde pedirá uma visão mais ampla da rotina, incluindo atividades que tragam motivação. Entre amigos, novas conexões poderão ampliar suas perspectivas e apresentar experiências diferentes.

Sagitário 8 de Ouros

O empenho e a atenção aos detalhes poderão gerar reconhecimento e bons resultados ao sagitariano na carreira (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” destaca dedicação, aprendizado e aperfeiçoamento. No amor, demonstrar carinho por meio de atitudes concretas ajudará a fortalecer a relação. Na carreira, o empenho e a atenção aos detalhes poderão gerar reconhecimento e bons resultados. Sua saúde pedirá constância nos cuidados diários, sem buscar mudanças radicais de uma hora para outra. Entre amigos, sua disposição para ajudar poderá fortalecer vínculos, especialmente quando houver colaboração em algum projeto.

Capricórnio 9 de Espadas

A saúde do capricorniano pedirá atenção ao sono, ao estresse e ao equilíbrio emocional (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações que podem estar ocupando espaço demais na mente. No amor, evite criar cenários negativos sem conversar e compreender o que realmente está acontecendo. Na carreira, não permita que o medo de errar paralise decisões importantes. Sua saúde pedirá atenção ao sono, ao estresse e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, falar com alguém de confiança poderá ajudar a aliviar uma preocupação que você vem carregando sozinho(a).

Aquário Cavaleiro de Espadas

A agilidade do aquariano ajudará a resolver pendências e a aproveitar oportunidades na carreira (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” acelera os acontecimentos e favorece decisões, conversas e atitudes rápidas. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer uma situação, mas será importante evitar palavras impulsivas. Na carreira, sua agilidade ajudará a resolver pendências e aproveitar oportunidades. Sua saúde pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de atividade. Entre amigos, seja sincero sobre o que pensa, mas escolha as palavras para não transformar uma conversa em conflito.

Peixes 9 de Copas

O dia favorecerá encontros agradáveis, carinho e a percepção do pisciano de que seus desejos podem estar mais próximos de se concretizar (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz satisfação, prazer e uma sensação de realização emocional. No amor, o dia favorecerá encontros agradáveis, carinho e a percepção de que seus desejos podem estar mais próximos de se concretizar. Na carreira, uma conquista poderá trazer orgulho e satisfação. Sua saúde se beneficiará de momentos de lazer e de tudo aquilo que promover bem-estar. Entre amigos, boas conversas, convites e comemorações poderão tornar o dia especialmente prazeroso.