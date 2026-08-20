Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira 20 de agosto de 2026

Os cinemas recebem, nesta semana, estreias de diferentes gêneros, com opções para quem gosta de romance, comédia, suspense ou drama. Entre os lançamentos, há um romance adolescente que começa com um namoro de fachada, uma história sobre dois desconhecidos que se aproximam durante uma noite especial em Nova York e um suspense inspirado em um sequestro real que mobilizou a imprensa e as autoridades. A programação também inclui uma comédia sobre uma viagem entre amigas que foge do planejado e o relançamento de um clássico da animação japonesa que acompanha dois irmãos em busca de sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira 20 de agosto!

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1. Coração Partido

Em Coração Partido, Polina faz um acordo com um dos alunos mais temidos da escola para enfrentar o bullying (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Baseado no livro best-seller da autora Anna Jane, a história acompanha Polina (Veronika Zhuravleva), uma jovem que se muda para uma nova cidade e enfrenta dificuldades para se adaptar à nova escola. Alvo de bullying, ela encontra uma saída inesperada ao fazer um acordo com Bars (Daniel Vegas), um dos alunos mais temidos do colégio. Ele aceita fingir ser seu namorado e protegê-la, desde que ela siga suas regras.

No entanto, o que começa como um acordo entre os dois acaba se transformando em algo mais profundo. À medida que passam mais tempo juntos, Polina e Bars começam a descobrir novas facetas um do outro e a lidar com sentimentos que não estavam previstos no combinado. Entre conflitos, descobertas e desafios, os jovens precisarão entender o que realmente desejam dessa relação.

2. Só Por Uma Noite

Em Só Por Uma Noite, Owen e Allie se conhecem durante uma noite que pode mudar suas expectativas sobre o amor (Imagem: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES)

A trama acompanha Owen (Callum Turner), um homem que acabou de sair de um relacionamento, e Allie (Monica Barbaro), uma romântica que ainda acredita no amor. Os dois se conhecem em uma noite especial, quando solteiros podem se relacionar livremente, e acabam descobrindo uma conexão inesperada. O encontro, inicialmente casual, ganha novos significados à medida que os dois passam mais tempo juntos.

Ao longo da noite, Owen e Allie enfrentam uma série de desencontros e situações inesperadas enquanto tentam se reencontrar pelas ruas de Nova York. Entre coincidências, confusões e sentimentos que começam a surgir, eles percebem que aquela noite poderá ser muito mais importante do que imaginavam, colocando em perspectiva suas expectativas sobre amor e relacionamentos.

3. Refém Por Um Fio

Em Refém Por Um Fio, Tony faz um executivo de refém após enfrentar uma crise financeira (Imagem: Reprodução digital | PANDORA FILMES)

Baseado em uma história real, o suspense acompanha Tony Kiritsis (Bill Skarsgård), que, em 1977, decide confrontar a empresa hipotecária que responsabiliza por seus problemas financeiros. A situação toma proporções extremas quando ele faz Richard Hall (Dacre Montgomery), presidente da companhia, de refém, dando início a um impasse que mobiliza as autoridades e chama a atenção da imprensa.

Enquanto a polícia tenta encontrar uma maneira de resolver o impasse, a cobertura dos jornalistas transforma o caso em um espetáculo acompanhado por todo o país. Sob crescente pressão, as negociações ficam cada vez mais tensas, enquanto as motivações de Tony ganham espaço no centro da história.

4. Amigas Sem Filtro

Em Amigas Sem Filtro, um fim de semana entre amigas sai do controle após uma convidada inesperada aparecer no spa (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

A comédia acompanha três melhores amigas que decidem aproveitar um fim de semana em um luxuoso spa em Palm Springs. O que deveria ser uma viagem tranquila, porém, muda completamente de rumo quando uma quarta amiga, conhecida por seu jeito imprevisível e atrapalhado, aparece de surpresa e transforma o momento de relaxamento em uma sequência de acontecimentos caóticos e divertidos.

Entre confusões, decisões inesperadas e situações cada vez mais absurdas, o grupo precisa lidar com as consequências de um fim de semana que foge completamente do planejado. Em meio ao caos, a experiência também coloca à prova a amizade entre elas.

5. Túmulo Dos Vagalumes (relançamento)

Em Túmulo dos Vagalumes, Seita e Setsuko enfrentam as consequências da guerra enquanto tentam sobreviver longe da família (Imagem: Reprodução digital | Cinemark)

Ambientado no Japão durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, o drama acompanha os irmãos Seita e Setsuko, que precisam enfrentar as consequências dos bombardeios que devastam a cidade onde vivem. Depois de perderem a mãe e ficarem separados do pai, os dois passam a depender um do outro para sobreviver em meio à destruição e à escassez de alimentos.

Após deixarem a casa de parentes, Seita e Setsuko passam a viver em um abrigo improvisado. Com poucos recursos, os irmãos tentam encontrar maneiras de seguir em frente enquanto a guerra agrava a fome e torna suas condições de vida cada vez mais difíceis. Nesse cenário, o vínculo entre os dois se torna o principal apoio diante das perdas e adversidades.