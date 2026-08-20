Aves brasileiras: 7 espécies mais bonitas do país

O Brasil abriga uma das faunas mais diversas do planeta, e as aves ajudam a tornar essa riqueza ainda mais impressionante. Espalhadas por florestas, manguezais, campos, cerrados, áreas alagadas e até grandes cidades, elas apresentam diferentes tamanhos, comportamentos, hábitos alimentares e formas de adaptação ao ambiente.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre tantas espécies encontradas no território brasileiro, algumas se destacam especialmente pela aparência. Penas de cores intensas, combinações pouco comuns, caudas longas e detalhes marcantes fazem dessas aves um verdadeiro espetáculo da natureza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Abaixo, conheça algumas das aves brasileiras mais bonitas!
1. Saíra-sete-cores
O saíra-sete-cores (Tangara seledon) é uma pequena ave que chama atenção pela impressionante combinação de tonalidades da plumagem. O corpo reúne verde, azul, amarelo, preto e outras nuances, formando uma aparência que parece ter sido cuidadosamente pintada. A espécie está fortemente associada à Mata Atlântica e pode ocupar diferentes estratos da floresta, além de matas litorâneas e áreas modificadas pela ação humana.
Costuma ser observada aos pares ou em pequenos grupos e pode acompanhar bandos mistos de aves em busca de alimento. Muito ativa, movimenta-se pelos galhos, procurando principalmente frutos e outros alimentos na vegetação.
2. Arara-azul-grande
Com uma plumagem azul intensa e regiões amarelas ao redor dos olhos e na base do bico, a arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) é uma das aves mais emblemáticas encontradas no Brasil. Considerada a maior das araras, pode alcançar aproximadamente um metro de comprimento, o que torna sua presença ainda mais impressionante.
No território brasileiro, está associada principalmente ao Pantanal e ao Cerrado, embora também ocorra na Amazônia. Assim como outras araras, apresenta um bico grande e resistente. A espécie também chama atenção pelo comportamento social e pode ser observada em pares ou grupos.
3. Guará
Poucas aves brasileiras apresentam uma coloração tão marcante quanto o guará (Eudocimus ruber). Na fase adulta, a espécie possui plumagem predominantemente vermelha, pescoço comprido e bico longo e curvado. Essa tonalidade está relacionada à alimentação, que inclui animais ricos em pigmentos, como crustáceos. Os indivíduos jovens, por sua vez, apresentam penas mais escuras e adquirem gradualmente a característica coloração avermelhada.
O guará vive principalmente em manguezais, praias lodosas e ambientes costeiros, podendo ser encontrado em diferentes trechos do litoral brasileiro. É uma ave de hábitos sociais, formando grupos para se alimentar, descansar e se reproduzir, o que pode criar paisagens impressionantes quando vários indivíduos se reúnem.
4. Surucuá-variado
O surucuá-variado (Trogon surrucura) impressiona pelas cores fortes e pelo contraste de sua plumagem. Dependendo do sexo e das características do indivíduo, tons de verde, azul, vermelho, branco e cinza ajudam a formar sua aparência. A espécie habita principalmente áreas de mata e pode ocorrer em regiões de cerrado, utilizando a vegetação como abrigo e fonte de alimento.
Durante o período reprodutivo, o macho pode apresentar comportamento bastante territorial, defendendo tanto a região do ninho quanto áreas importantes para alimentação. Uma característica interessante está na nidificação: o casal pode escavar cupinzeiros instalados em árvores para construir o ninho.
5. Beija-flor-tesoura
O beija-flor-tesoura (Eupetomena macroura) recebe esse nome por causa da cauda longa e profundamente bifurcada, que lembra o formato de uma tesoura. Sua plumagem apresenta tons escuros e iridescentes, com regiões azuladas e esverdeadas que podem ganhar diferentes nuances conforme a incidência da luz. É uma espécie bastante adaptável, encontrada em áreas semiabertas, bordas de florestas, capoeiras, parques e jardins, inclusive dentro de grandes cidades. Apesar do tamanho pequeno, apresenta comportamento territorial e pode enfrentar outras aves para defender fontes de alimento.
6. Cardeal-do-nordeste
O cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana), também conhecido popularmente como galo-de-campina, é facilmente reconhecido pela cabeça vermelha intensa, que contrasta com as regiões claras e acinzentadas do restante da plumagem. É uma ave bastante característica do interior nordestino e está especialmente associada à Caatinga, onde ocupa ambientes de vegetação mais baixa e ensolarada. Também pode aparecer nas proximidades de rios em áreas de Cerrado. De comportamento social, costuma formar grupos, o que facilita sua observação em determinadas regiões.
7. Ararinha-azul
A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) é uma ave endêmica do Brasil e um dos grandes símbolos da conservação da fauna nacional. Inclusive, é a espécie que inspirou os protagonistas Blu e Jade do filme Rio (2011). Originária da Caatinga, a espécie apresenta diferentes tonalidades de azul na plumagem, além de uma aparência delicada que contribuiu para torná-la conhecida internacionalmente.
Historicamente, sua ocorrência estava relacionada principalmente às matas ciliares da região de Curaçá, na Bahia, ambientes que ofereciam alimento, abrigo e locais adequados para a reprodução. A captura para o tráfico de animais silvestres e a destruição do habitat tiveram impactos severos sobre suas populações.