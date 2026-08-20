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Culinária

Do grão-de-bico à lentilha: 3 sopas ricas em proteína vegetal para um jantar leve 

Aprenda a preparar opções saudáveis e nutritivas para a última refeição do dia

Sopa de grão-de-bico com abóbora e espinafre (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Sopa de grão-de-bico com abóbora e espinafre (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As proteínas vegetais podem fazer parte de uma alimentação equilibrada e são uma boa alternativa para quem busca refeições nutritivas sem incluir carnes. Além de contribuírem para a ingestão de proteínas, as leguminosas também fornecem fibras, vitaminas e minerais. Para o jantar, sopas leves e reconfortantes são uma opção prática para incluir esses nutrientes no dia a dia. 

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A seguir, veja 3 receitas de sopas ricas em proteína vegetal para um jantar leve!

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1. Sopa de grão-de-bico com abóbora e espinafre

Ingredientes

  • 300 g de grão-de-bico cozido
  • 400 g de abóbora-japonesa sem casca e cortada em cubos
  • 100 g de folhas de espinafre
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 800 ml de água
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim preto
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a abóbora-japonesa, a cúrcuma e o cominho e misture bem. Adicione a água e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até a abóbora-japonesa ficar macia. Junte o grão-de-bico e cozinhe por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Acrescente o espinafre e mantenha no fogo por mais 2 a 3 minutos, até as folhas murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

Sopa de lentilha com legumes servida em tigela branca em cima de mesa de madeira
Sopa de lentilha com legumes (Imagem: Food magic | Shutterstock)

2. Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

  • 200 g de lentilha
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 2 cenouras cortadas em cubos
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1,2 l de água
  • 1 ramo de alecrim
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o tomate e refogue por cerca de 3 minutos. Adicione a lentilha, a água, o alecrim, a páprica e o louro. Misture e cozinhe, com a panela parcialmente tampada, por cerca de 25 minutos, ou até a lentilha ficar macia e o caldo encorpar. Retire o louro e o ramo de alecrim e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

3. Sopa de ervilha com tofu e alho-poró

Ingredientes

  • 250 g de ervilha seca partida
  • 200 g de tofu firme cortado em cubos
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1,2 l de água
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró e o alho por cerca de 3 minutos. Acrescente a ervilha e a água. Misture e cozinhe em fogo médio, com a panela parcialmente tampada, por aproximadamente 35 minutos, ou até a ervilha ficar macia e o caldo encorpar. Acrescente o tofu. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo delicadamente para aquecer os cubos sem desmanchá-los. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 20/08/2026 17:10
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