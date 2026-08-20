Forro de madeira: elemento tem enorme potencial para transformar a atmosfera dos espaços

Quando o assunto é decoração, o teto costuma ficar em segundo plano. No entanto, ele pode ter um papel importante na composição dos ambientes. Entre as opções que ajudam a transformar esse espaço, está o forro de madeira, que combina textura, personalidade e aconchego. Antes associado principalmente a casas de campo e propostas rústicas, o material também conquistou projetos contemporâneos, mostrando que pode ser versátil e sofisticado.

“O teto quase sempre é uma superfície esquecida na hora de projetar, mas, quando resolvemos incluir um forro de madeira, percebemos a importância dele para articular todos os espaços e criar uma atmosfera muito mais acolhedora que uma estrutura de alvenaria pintada ofereceria”, pontua o arquiteto Eduardo Baldelomar.

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Quando a madeira faz sentido?

Embora seja uma solução versátil, o forro de madeira não é indicado para todo tipo de situação. Segundo Eduardo Baldelomar, esse elemento costuma apresentar melhores resultados em ambientes com pé-direito elevado ou onde predominam materiais frios, como concreto, vidro e pedra. “Em ambientes muito altos ou com cores mais frias, o forro de madeira funciona como um elemento de quebra, de eliminação de vazios e de calor e aconchego para tudo o que está dentro dele”, explica.

Em áreas em que a praticidade e a baixa manutenção são prioridades, o arquiteto destaca que os revestimentos vinílicos ou em PVC com acabamento que reproduz madeira podem ser alternativas interessantes, pois oferecem instalação rápida, facilidade de limpeza e dispensam manutenções frequentes. Além do mais, o forro de madeira se adapta bem em salas de estar, salas de jantar, dormitórios e home offices, onde a sensação de aconchego faz parte da proposta do projeto.

Conforme Eduardo Baldelomar, a decisão de em que ambiente colocar deve considerar as características do local e o efeito que se deseja, conciliando estética, funcionalidade e durabilidade.

O teto como parte da casa

Assim como acontece com pisos, painéis e mobiliário, o forro também participa da linguagem visual da residência. A escolha pode seguir uma linha mais uniforme, utilizando tonalidades semelhantes para criar continuidade visual, ou explorar contrastes entre madeiras claras e escuras para destacar determinados elementos da composição. “Eu gosto quando existe harmonia entre o teto, a marcenaria, os painéis e o mobiliário, apesar de também ser possível produzir uma proposta trabalhada no contraste entre madeiras claras e escuras”, comenta Eduardo Baldelomar.

Para ele, talvez seja justamente essa ligação com elementos naturais que faça a madeira despertar sensações de acolhimento. Em um momento em que projetos buscam promover bem-estar dentro de casa, materiais naturais ou que reproduzem sua aparência ganharam espaço por criarem ambientes visualmente mais confortáveis e convidativos.

Além da estética, o forro também pode contribuir para o conforto acústico quando especificado em conjunto com outras soluções adequadas para esse fim, pois, dependendo do sistema utilizado, pode ajudar a reduzir a reverberação dos sons e tornar os ambientes mais agradáveis para conversar, assistir televisão ou simplesmente descansar.

Madeiras claras tendem a refletir melhor a iluminação natural e contribuem para uma sensação de maior leveza (Projeto: Eduardo Baldelomar | Imagens: Carolina Mossin)

Cores da madeira

Para a escolha dos tons, vale observar também os veios e a própria espécie utilizada. Eduardo Baldelomar explica:

Tons claros tendem a refletir melhor a iluminação natural e contribuem para uma sensação de maior leveza. Nesse quesito, madeiras como carvalho, freijó e tauari costumam aparecer com mais frequência por apresentarem desenhos mais suaves;

Tons escuros reforçam a ideia de aconchego e sofisticação. Opções como cumaru, nogueira e imbuia constroem ambientes mais marcantes e sofisticados. Nos revestimentos vinílicos, essas referências também costumam ser reproduzidas para atender a diferentes estilos de decoração.

“A madeira remete à casa de fazenda, à casa dos avós. É um material nobre e carregado de significado. Mesmo quando utilizamos produtos que reproduzem sua aparência, essa sensação continua presente”, reforça o arquiteto.

Além disso, a escolha do tom também interfere na forma como a luz se espalha pelo ambiente, pois madeiras claras potencializam a iluminação natural, já tons escuros absorvem parte da luz e criam cenários mais intimistas.

E o forro ripado?

Para este assunto, Eduardo Baldelomar alerta para a paginação. Antes mesmo de definir a largura das ripas, é preciso analisar as dimensões do ambiente para evitar muitas emendas e aproveitar melhor o comprimento das peças disponíveis no mercado. Como normalmente as réguas são comercializadas entre 3 e 6 metros de comprimento, um bom planejamento reduz desperdícios, melhora o acabamento e faz com que o desenho do forro pareça contínuo.

Instalação e manutenção

Ao contrário do que muitos imaginam, a instalação dos forros industrializados costuma ser bastante prática, já que os sistemas atuais utilizam perfis em PVC, facilitando a fixação e a execução de curvas e recortes, tornando a montagem mais ágil que muitas soluções convencionais.

O outro benefício aparecerá ao longo do uso. Ao mesmo tempo que a madeira natural necessita de manutenção e reaplicação da proteção periódicas, os forros vinílicos exigem apenas limpeza com produtos adequados, evitando substâncias oleosas que possam comprometer seu acabamento.

No fim das contas, o teto costuma ser uma das últimas decisões da obra, mas o resultado, quando integrado ao restante do projeto, é de valorização da percepção do ambiente, sem precisar disputar atenção com os outros elementos da decoração.

Por Emilie Guimarães