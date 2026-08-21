Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/08/2026

As energias astrológicas desta sexta-feira trarão boas oportunidades para todos os nativos, especialmente em relação à organização da rotina. Embora as mudanças inesperadas possam ser desafiadoras, será possível encontrar soluções eficientes por meio da flexibilidade e da calma. Portanto, evite reações impulsivas e busque ouvir diferentes pontos de vista.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar o melhor que os astros têm a oferecer!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

O ariano terá mais disposição para ampliar os conhecimentos, organizar os planos e buscar novas experiências (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Você terá mais disposição para ampliar os conhecimentos, organizar os planos e buscar experiências que possam contribuir para os seus objetivos. Ao longo do dia, procure confiar na própria capacidade, mas sem assumir compromissos maiores do que conseguirá cumprir. Além disso, busque se abrir para diferentes possibilidades e transformar suas ideias em projetos concretos.

Touro

O taurino precisará ter maturidade para lidar com questões financeiras, responsabilidades compartilhadas ou assuntos desconfortáveis (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Você precisará ter maturidade para lidar com questões financeiras, responsabilidades compartilhadas ou assuntos desconfortáveis. Caso haja disposição para rever suas estratégias, será possível encontrar soluções equilibradas para pendências antigas, assim como novas possibilidades de organizar o dinheiro. Ao longo desta sexta-feira, procure analisar cuidadosamente cada situação e evite decisões motivadas pela insegurança.

Gêmeos

O geminiano terá mais facilidade para dialogar e encontrar soluções que atendam às necessidades de todos em negociações e decisões conjuntas (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Nos relacionamentos, conversas importantes ajudarão a esclarecer dúvidas e fortalecer as parcerias. Inclusive, você terá mais facilidade para dialogar e encontrar soluções que atendam às necessidades de todos em negociações e decisões conjuntas. Evite apenas tentar conduzir tudo sozinho(a), uma vez que ouvir diferentes perspectivas será essencial para construir relações equilibradas.

Câncer

Será um dia importante para o canceriano estabelecer prioridades e repensar os hábitos que interferem em sua disposição (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Haverá mais facilidade para organizar a rotina e encontrar maneiras eficientes de administrar os seus horários. Será um dia importante para estabelecer prioridades e repensar os hábitos que interferem em sua disposição. Apenas evite assumir compromissos além do necessário. O ideal será aproveitar as influências astrológicas para concluir tarefas pendentes e ajustar aquilo que não está funcionando.

Leão

O leonino terá oportunidades para organizar a rotina, melhorando a maneira como distribui o tempo (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, haverá oportunidades para organizar a rotina, melhorando a maneira como distribui o seu tempo entre as responsabilidades e as necessidades pessoais. Desde que estabeleça prioridades e cuide dos seus hábitos, você terá condições de encontrar soluções práticas para as pendências. Apenas não se esqueça de que algumas tarefas exigirão uma atenção maior.

Virgem

O virginiano terá facilidade para expressar o que sente (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

A sua atenção tenderá a estar voltada às questões familiares e domésticas. Em casa, algumas conversas se mostrarão essenciais para esclarecer situações confusas. Para ajudar no processo, você terá facilidade para expressar o que sente. Apenas tome cuidado para não transformar diferenças de opinião em discussões prolongadas. O ideal será estabelecer acordos que beneficiem a todos.

Libra

O libriano sentirá mais facilidade para conversar, negociar e organizar seus objetivos (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Você sentirá mais facilidade para conversar, negociar e organizar os seus objetivos. Com isso, poderá encontrar soluções interessantes para assuntos que dependem da troca de ideias. Apesar disso, mudanças inesperadas poderão alterar seus planos ou trazer informações diferentes daquelas que esperava, exigindo flexibilidade. Evite, portanto, reagir intensamente diante de imprevistos e esteja aberto(a) a rever suas estratégias.

Escorpião

O escorpiano precisará ter cautela diante de mudanças que possam alterar os planos financeiros e profissionais (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

No trabalho e nas finanças, poderão surgir boas oportunidades, ajudando-o(a) a conquistar estabilidade. Ainda assim, você precisará ter cautela diante de mudanças que possam alterar os planos financeiros e profissionais. Logo, procure avaliar as propostas com cuidado e evite reagir de forma impulsiva quando algo não sair como o planejado.

Sagitário

O sagitariano conseguirá tomar iniciativas, cuidar melhor de si e colocar em prática decisões que vinham sendo adiadas (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Você terá mais disposição e confiança para assumir uma postura ativa diante da própria vida. Com isso, conseguirá tomar iniciativas, cuidar melhor de si e colocar em prática decisões que vinham sendo adiadas. Contudo, situações inesperadas poderão alterar seus planos. Para não haver desgastes, será importante agir com flexibilidade, evitando atitudes impulsivas e estabelecendo prioridades.

Capricórnio

O capricorniano precisará respeitar o próprio tempo e refletir sobre a melhor maneira de reorganizar os planos (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Você buscará diminuir o ritmo, organizar os pensamentos e observar com mais atenção questões que normalmente ficam em segundo plano. Inclusive, esse recolhimento poderá ajudá-lo(a) a compreender melhor algumas situações e a abandonar padrões nocivos. Ao longo desta sexta-feira, procure respeitar o próprio tempo e refletir sobre a melhor maneira de reorganizar seus planos.

Aquário

O aquariano poderá encontrar oportunidades importantes de atingir seus objetivos (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Por meio dos amigos ou dos projetos coletivos, você poderá encontrar oportunidades importantes de atingir seus objetivos. Entretanto, mudanças inesperadas tenderão a afetar seus planos ou apresentar caminhos diferentes. Logo, será essencial ter flexibilidade diante das novas possibilidades, evitando atitudes impulsivas e avaliando cuidadosamente quais projetos realmente fazem sentido para você.

Peixes

O pisciano terá facilidade para apresentar ideias e perceber possibilidades de avanço no trabalho (Imagem: Molotok289 | Shutterstock)

Ao longo desta sexta-feira, você terá facilidade para apresentar ideias e perceber possibilidades de avanço no trabalho. Por isso, será importante concentrar a sua atenção nos objetivos profissionais e nas responsabilidades que possam contribuir para o seu crescimento. No entanto, mudanças inesperadas poderão alterar suas prioridades ou trazer novas demandas, exigindo capacidade de adaptação. Busque, portanto, ser realista ao assumir compromissos e evite reações impulsivas.