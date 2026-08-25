Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/08/2026

Segundo o tarot, a terça-feira será de encerramentos, mudanças, aprendizado e reconhecimento. Algumas cartas indicam a necessidade de desacelerar e observar melhor os acontecimentos, enquanto outras anunciam movimento, produtividade e oportunidades de crescimento. A energia do dia favorecerá quem conseguir aceitar transformações sem perder de vista aquilo que deseja construir.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries A Morte

O ariano passará por encerramentos necessários e uma transformação que abrirá espaço para uma nova fase (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta A Morte indica encerramentos necessários e uma transformação que abrirá espaço para uma nova fase. No amor, deixar padrões antigos para trás poderá renovar sua vida afetiva. Na carreira, uma mudança poderá ser necessária para alcançar novos resultados. Na saúde, o dia pedirá o abandono de hábitos que não contribuem para o seu bem-estar. Entre amigos, algumas relações poderão se transformar naturalmente, aproximando-o(a) de quem realmente combina com você no momento.

Touro O Eremita

O taurino terá um dia de recolhimento, reflexão e atenção à própria voz interior (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta O Eremita pede recolhimento, reflexão e mais atenção à própria voz interior. No amor, talvez você prefira observar antes de se entregar. Na carreira, um dia de análise poderá ajudar a encontrar uma direção mais segura. Na saúde, será importante respeitar a necessidade de descanso físico e mental. Entre amigos, você poderá buscar companhia mais seletiva e perceber que alguns momentos de solitude também são importantes para reorganizar os sentimentos.

Gêmeos 8 de Paus

O geminiano terá um dia de acontecimentos acelerados e oportunidades inesperadas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 8 de Paus acelera os acontecimentos e pode trazer notícias, mensagens e oportunidades inesperadas. No amor, uma conversa poderá evoluir rapidamente ou uma nova aproximação ganhará força. Na carreira, pendências começarão a andar e respostas importantes poderão chegar. Na saúde, canalize a energia em movimento e em atividades que ajudem a aliviar a tensão. Entre amigos, convites e conversas poderão surgir de repente, deixando o dia bastante movimentado.

Câncer 2 de Ouros

O canceriano deverá equilibrar a vida afetiva e os compromissos pessoais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros mostra um dia de ajustes e a necessidade de conciliar diferentes responsabilidades. No amor, será importante equilibrar a vida afetiva e os compromissos pessoais. Na carreira, você poderá precisar administrar tarefas simultâneas ou mudanças de última hora. Na saúde, evite sobrecarregar a agenda e reserve espaço para descansar. Entre amigos, talvez seja necessário conciliar diferentes pessoas e compromissos sem esquecer as próprias necessidades.

Leão Rei de Ouros

A experiência do leonino poderá trazer resultados concretos e maior segurança financeira (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros favorece a estabilidade, a segurança e o reconhecimento pelos esforços realizados. No amor, você tenderá a valorizar relações maduras e confiáveis. Na carreira, sua experiência poderá trazer resultados concretos e maior segurança financeira. Na saúde, manter uma rotina organizada será essencial para preservar sua disposição. Entre amigos, sua presença será valorizada por transmitir confiança, mas lembre-se de que nem sempre você precisa resolver os problemas de todos.

Virgem A Torre

O virginiano passará por uma mudança inesperada, capaz de romper uma situação que não estava funcionando (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta A Torre anuncia uma mudança inesperada, capaz de romper uma situação que não estava funcionando. No amor, uma revelação poderá mudar sua maneira de enxergar uma relação. Na carreira, um imprevisto exigirá adaptação e rapidez para reorganizar os planos. Na saúde, cuide do estresse e procure não ignorar sinais de sobrecarga. Entre amigos, uma situação inesperada poderá revelar verdades importantes e mostrar quais vínculos realmente terão bases sólidas.

Libra 3 de Ouros

O libriano deverá trabalhar em parceria para fortalecer vínculos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 3 de Ouros favorece a colaboração, o reconhecimento e a construção conjunta. No amor, trabalhar em parceria para resolver questões fortalecerá os vínculos. Na carreira, seu esforço poderá ser percebido e valorizado por colegas ou superiores. Na saúde, dividir responsabilidades ajudará a evitar a sobrecarga. Entre amigos, uma parceria ou projeto em grupo poderá aproximá-lo(a) de pessoas que compartilham objetivos e interesses semelhantes aos seus.

Escorpião Pajem de Espadas

O escorpiano deverá observar os detalhes e buscar informações antes de tirar conclusões precipitadas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas traz curiosidade, comunicação e descobertas. No amor, uma conversa ou mensagem poderá revelar algo que está sendo observado à distância. Na carreira, sua capacidade de aprender e prestar atenção aos detalhes será importante. Na saúde, cuide da ansiedade e do excesso de pensamentos. Entre amigos, novas informações poderão circular, mas confirme o que ouvir antes de tirar conclusões ou compartilhar algo com outras pessoas.

Sagitário 5 de Ouros

O sagitariano deverá agir com cautela diante de questões financeiras ou profissionais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 5 de Ouros pede atenção às inseguranças e à sensação de estar enfrentando tudo sozinho(a). No amor, não permita que o medo da rejeição faça você se afastar de quem demonstra carinho. Na carreira, será importante agir com cautela diante de questões financeiras ou profissionais. Na saúde, cuide do cansaço físico e emocional. Entre amigos, será importante lembrar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza e permita que pessoas confiáveis estejam ao seu lado.

Capricórnio 7 de Ouros

O capricorniano deverá valorizar relações que demonstram reciprocidade (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros fala sobre a paciência e a necessidade de avaliar os resultados do que vem sendo construído. No amor, observe se a relação está crescendo na direção que você deseja. Na carreira, o esforço começará a mostrar frutos, embora talvez ainda seja necessário esperar um pouco mais. Na saúde, mantenha hábitos consistentes, sem esperar resultados imediatos. Entre amigos, será essencial valorizar relações que demonstram reciprocidade e continuam presentes mesmo com o passar do tempo.

Aquário 8 de Ouros

O aquariano poderá alcançar reconhecimento por meio da dedicação e da constância (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros destaca a dedicação, o aperfeiçoamento e o progresso por meio da constância. No amor, pequenos gestos de cuidado poderão fortalecer a relação. Na carreira, seu empenho e atenção aos detalhes poderão abrir caminho para o reconhecimento. Na saúde, manter uma rotina disciplinada será mais eficiente do que buscar mudanças radicais. Entre amigos, sua disposição para colaborar poderá fortalecer vínculos e aproximar você de pessoas que admiram seu comprometimento.

Peixes 6 de Paus

O pisciano poderá perceber que está sendo mais valorizado e admirado (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta 6 de Paus traz reconhecimento, confiança e sensação de vitória depois de um período de esforço. No amor, você poderá perceber que está sendo mais valorizado(a) e admirado(a). Na carreira, uma conquista ou elogio poderá confirmar que você está no caminho certo. Na saúde, recuperar a confiança e celebrar pequenos avanços contribuirá para seu bem-estar. Entre amigos, seu sucesso poderá ser motivo de comemoração, e pessoas próximas estarão dispostas a reconhecer suas conquistas.