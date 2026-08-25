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Astrologia

Dos grandes gestos aos cuidados discretos: veja como cada signo demonstra que está apaixonado

Enquanto alguns nativos apostam em grandes declarações, outros revelam os sentimentos por meio do cuidado, da presença e da atenção aos detalhes

A forma de demonstrar paixão pode variar de acordo com cada signo (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A forma de demonstrar paixão pode variar de acordo com cada signo (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nem todas as pessoas dizem eu te amo para demonstrar que estão apaixonadas. Muitas vezes, os sentimentos aparecem nos pequenos gestos do dia a dia. Para a astrologia, essa questão pode estar relacionada às características de cada signo. Enquanto alguns ficam mais carinhosos e presentes, outros são mais discretos e atento aos detalhes. A seguir, descubra como cada nativo manifesta sua paixão!

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Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um carneiro com chifres curvos voltados para fora
O ariano não costuma economizar energia para conquistar a pessoa desejada (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Quando está apaixonado, Áries dificilmente consegue ficar parado. O signo tende a procurar a pessoa, criar oportunidades para encontrá-la e deixar claro que existe interesse. Também pode ficar mais competitivo, buscando conquistar a atenção do outro e mostrar suas melhores qualidades. Em geral, o ariano não costuma economizar energia para fazer a relação acontecer.

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Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um touro marrom com chifres curvados para cima
O taurino demonstra o amor por meio do cuidado e da presença (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

O signo de Touro demonstra paixão por meio da presença e do cuidado. Quando está realmente envolvido, inclui a pessoa em sua rotina, criando momentos confortáveis e demonstrando carinho por meio de atitudes práticas. Pode querer preparar algo especial, oferecer ajuda ou simplesmente estar por perto. Para o taurino, paixão também significa construir segurança, confirmando que aquela pessoa pode contar com ele.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo verde-azulado, contendo dois rostos humanos unidos em perfil oposto
Quando está apaixonado, o geminiano investe na comunicação (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Quando se apaixona, Gêmeos quer conversar sobre tudo. A pessoa passa a receber mensagens, comentários, brincadeiras e histórias que parecem não ter fim. O geminiano quer conhecer melhor o outro e, principalmente, descobrir se existe conexão mental. Se ele começar a compartilhar detalhes do cotidiano, mandar coisas que lembram você e procurar assunto mesmo sem ter um motivo específico, pode ser um forte sinal de interesse.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo verde-azulado, contendo um caranguejo com garras levantadas
O canceriano demonstra amor por meio do cuidado e de atitudes práticas na rotina (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Câncer demonstra que está apaixonado por meio do cuidado. Ele pergunta se você chegou bem, lembra de detalhes que você contou e procura saber como foi seu dia. Aos poucos, também começa a abrir espaço em sua vida emocional e no ambiente familiar. Quando o canceriano realmente gosta, quer criar intimidade e uma sensação de pertencimento. É como se dissesse, por meio das atitudes: quero cuidar de você.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um leão com juba estilizada em camadas
O leonino tende a ser generoso e protetor com quem ama (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Leão gosta de impressionar e enaltecer quem ama. Pode fazer elogios, preparar surpresas e demonstrar o quanto o(a) parceiro(a) é especial. O leonino também tende a ficar mais generoso e protetor. Para ele, gostar de alguém é também sentir orgulho de ter aquela pessoa ao lado. 

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo verde-azulado, contendo o rosto de uma mulher com olhos fechados, cabelo dividido ao meio e dois brincos
A paixão do virginiano pode ser vista por meio de suas atitudes detalhistas e atenciosas (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Virgem pode não ser o signo mais aberto quando o assunto são declarações de amor, mas seus sentimentos costumam aparecer nos detalhes. Quando está apaixonado, o virginiano presta atenção às necessidades da outra pessoa, oferece ajuda para resolver problemas e se lembra de coisas que poderiam passar despercebidas. Para esse nativo, o carinho se revela principalmente por meio de atitudes. Se ele busca maneiras práticas de facilitar a vida de quem gosta, pode estar mais envolvido do que deixa transparecer.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo verde-azulado, contendo uma balança com dois pratos pendentes em equilíbrio sobre uma haste central vertical
O libriano busca agradar a pessoa amada por meio de gestos românticos e elogios (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Quando está apaixonado, Libra tende a demonstrar o interesse buscando agradar e criar harmonia na relação. O libriano poderá ficar mais disponível, escolher as palavras com cuidado e demonstrar vontade de passar mais tempo ao lado da pessoa amada. Também tende a demonstrar carinho por meio de elogios, mensagens e gestos românticos. Quando realmente gosta, começa a pensar na relação como uma parceria, considerando a pessoa em suas decisões e planos.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo verde-azulado, contendo um escorpião com cauda curva, pinças abertas e corpo segmentado
A intensidade do escorpiano aumenta quando está apaixonado (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Quando Escorpião se apaixona, a intensidade aumenta. O signo passa a observar mais, querer conhecer profundamente a pessoa e buscar uma conexão que vá além da atração física. Pode demonstrar ciúme ou uma necessidade maior de segurança emocional, principalmente se ainda têm dúvidas sobre onde está pisando. Mas, quando confia, entrega uma lealdade e uma profundidade difíceis de ignorar.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo verde-azulado, contendo um arco com uma flecha posicionada no centro
Quando está apaixonado, o sagitariano pode convidar a pessoa amada para viagens, passeios e programas inesperados (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Quando está apaixonado, Sagitário tende a querer compartilhar experiências com a pessoa amada. Pode convidar a pessoa para viagens, passeios, aventuras e programas inesperados. O signo demonstra interesse ao incluir o outro em seus planos e apresentar seu mundo.  Mesmo valorizando a liberdade e a independência, o sagitariano buscará maneiras de conciliar seu espaço com a construção do relacionamento.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de uma cabra com chifres curvos, focinho alongado e detalhes em linhas suaves
Em vez de grandes declarações, o capricorniano prefere demonstrar o amor por meio da constância (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A paixão de Capricórnio pode ser vista por meio da constância. Em vez de grandes declarações, prefere mostrar que está presente e que leva a relação a sério. Pode começar a fazer planos mais concretos, apresentar a pessoa para familiares e pensar em como construir algo duradouro. Quando o capricorniano começa a incluir alguém em seus projetos, é um dos sinais mais claros de que o sentimento ganhou importância.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo verde-azulado, contendo um jarro inclinado de onde saem linhas onduladas
Antes de se entregar a um relacionamento, o aquariano prefere estabelecer uma amizade verdadeira com a pessoa amada (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

No começo, Aquário demonstra a paixão de um jeito discreto. Procura estabelecer uma conexão mental e uma amizade verdadeira. Depois, passa a compartilhar ideias, planos, interesses e aspectos da própria vida que costuma manter em segredo. Quando realmente gosta, o aquariano encontra maneiras de incluir a pessoa em seu universo e respeita sua individualidade. Para ele, amar também é admirar quem o outro é.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo verde-azulado, contendo dois peixes marrons nadando em sentidos opostos
O pisciano costuma agir de forma romântica, sensível e atenciosa (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Quando apaixonado, Peixes mergulha no sentimento. Fica mais romântico, atencioso e sensível aos detalhes. Pode mandar mensagens carinhosas, criar momentos especiais e demonstrar uma preocupação genuína com o bem-estar da pessoa. O pisciano também tende a imaginar possibilidades para o futuro e criar uma conexão emocional profunda. Ele faz questão de demonstrar que aquela relação tem um significado especial.








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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 25/08/2026 14:04
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