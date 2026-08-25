Sem farinha de trigo: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Para quem busca um lanche da tarde saboroso, nutritivo e rico em proteínas, algumas receitas podem ser grandes aliadas. Além de práticas e fáceis de incluir na rotina, elas ajudam a prolongar a sensação de saciedade e contribuem para uma alimentação mais equilibrada. Outra vantagem é que não levam farinha de trigo, tornando-se boas alternativas para variar o cardápio e para quem está em processo de emagrecimento.

A seguir, confira 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde!

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1. Crepioca recheada com frango

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de goma de tapioca

200 g de peito de frango cozido e desfiado

4 colheres de sopa de cenoura ralada

ralada 6 tomates-cereja cortados ao meio

4 colheres de sopa de creme de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de rúcula a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a goma de tapioca, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem com um garfo até obter uma massa homogênea. Divida a mistura em duas partes. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e unte com um fio de azeite. Despeje metade da massa e espalhe para cobrir todo o fundo. Deixe cozinhar até as bordas se soltarem e a superfície firmar. Vire e doure o outro lado rapidamente. Repita o processo com o restante da massa.

Sobre metade de cada crepioca, espalhe uma colher de sopa do creme de ricota. Distribua o frango desfiado, a cenoura ralada, os tomates-cereja e as folhas de rúcula. Dobre as crepiocas ao meio e sirva em seguida.

2. Muffin de banana, aveia e iogurte

Ingredientes

2 bananas maduras

2 ovos

170 g de iogurte natural

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de leite em pó

1/3 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas com um garfo. Acrescente os ovos e o iogurte e misture bem. Adicione a farinha de aveia, o leite em pó e a canela e mexa até obter uma massa homogênea. Junte as castanhas-do-pará e misture delicadamente. Por último, acrescente o fermento em pó e misture apenas até incorporar.

Distribua a massa em forminhas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia, preenchendo cerca de 2/3 da capacidade. Coloque as forminhas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva.

Quiche de espinafre com cogumelo (Imagem: Stock_photografer | Shutterstock)

3. Quiche de espinafre com cogumelo

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

Recheio

150 g de espinafre

200 g de cogumelo shitake fatiado

4 ovos

150 g de queijo cottage

80 g de queijo branco cortado em cubos

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 colher de chá de azeite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com 3 colheres de sopa de água e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até formar um gel. Em outro recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o sal e o azeite e misture bem. Acrescente o gel de linhaça e o restante da água aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos para descansar.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que perca boa parte da água. Junte o espinafre e refogue rapidamente, até murchar. Desligue o fogo, deixe amornar e, se necessário, escorra o excesso de líquido. Em um recipiente, bata os ovos com o cottage. Tempere com pimenta-do-reino e noz-moscada e ajuste o sal. Acrescente o refogado de espinafre e cogumelo e misture bem.

Montagem

Retire a massa da geladeira e abra com o auxílio de um rolo. Com a massa, forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais. Distribua o refogado de espinafre e cogumelo e espalhe os cubos de queijo branco por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o recheio ficar firme e a superfície dourar. Retire do forno e sirva em seguida.