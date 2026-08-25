Bouvier des Flandres: esse cão gigante e inteligente é o companheiro ideal para sua família

O bouvier des Flandres, também conhecido como boiadeiro de Flandres, é uma raça originária da região de Flandres, historicamente ligada à Bélgica e à França. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), os boiadeiros e condutores de gado da região selecionavam esses cães principalmente por suas aptidões para o trabalho, considerando tanto o comportamento quanto as características físicas.

Originalmente, o bouvier des Flandres era utilizado na condução de gado e desempenhava funções como cão de tração e batedor. Com a modernização das atividades nas fazendas, porém, seu papel foi se transformando. De acordo com a CBKC, atualmente a raça se destaca em funções de guarda, defesa e trabalho policial, atividades favorecidas por sua inteligência, iniciativa e excelente olfato.

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Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raça bouvier des Flandres!

O bouvier des Flandres é um cão forte e robusto

O porte robusto é uma das características mais marcantes do bouvier des Flandres. De acordo com a CBKC, o cachorro tem tronco curto e atarracado, membros fortes e musculosos e uma aparência que transmite potência. O tamanho também reforça essa impressão de força. Os machos medem de 62 a 68 cm na cernelha e pesam aproximadamente de 35 a 40 kg. As fêmeas apresentam de 59 a 65 cm e peso entre 27 e 35 kg.

A cabeça é volumosa, característica ressaltada principalmente pela barba e pelos bigodes. Os olhos são ligeiramente ovais e escuros, com tonalidade que varia conforme a pelagem. Outro destaque da raça é o pelo abundante. Segundo a CBKC, ele tem cerca de 6 cm de comprimento e apresenta textura rústica, seca e fosca. Já o subpelo é fino e cerrado e, junto ao pelo de cobertura, forma um manto protetor. Quanto às cores, predominam o cinza, o tigrado e o encarvoado, embora o preto também seja aceito pelo padrão da raça.

Temperamento e personalidade

Apesar da aparência imponente, o bouvier des Flandres apresenta temperamento calmo e equilibrado. Segundo a CBKC, também é um cachorro sensível e destemido, cuja expressão revela inteligência, energia e audácia. Essas características estão relacionadas à sua história como cão de trabalho.

Devido a essas características, é importante proporcionar para essa raça uma rotina que estimule suas habilidades físicas e mentais. Atividades e exercícios adequados ao seu porte e à sua disposição ajudam a oferecer estímulos compatíveis com o perfil de um cachorro historicamente selecionado para o trabalho.

Os cuidados com o cão da raça bouvier des Flandres envolvem uma boa alimentação, atenção especial à pelagem, consultas veterinárias periódicas, vacinação e higiene bucal (Imagem: Tatyana Kuznetsova | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cachorro de estrutura forte e musculosa, o bouvier des Flandres precisa receber alimentação adequada à idade, ao peso e ao nível de atividade. As quantidades e o tipo de alimento devem ser definidos com orientação de um médico-veterinário, especialmente porque as necessidades nutricionais podem variar ao longo da vida.

A pelagem também merece atenção na rotina. Devido ao pelo farto acompanhado de subpelo fino e cerrado, é importante observar regularmente as condições da pele e dos fios. A barba e os bigodes, traços típicos da raça, também demandam atenção para permanecerem limpos. A frequência de escovação, banhos e outros cuidados deve ser ajustada às necessidades de cada animal.

Além dos cuidados estéticos, a rotina deve incluir consultas veterinárias periódicas, vacinação, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, higiene bucal e acompanhamento preventivo. Exercícios diários também fazem parte dos cuidados com a saúde.

Educação e socialização

A inteligência, a iniciativa e a disposição para o trabalho descritas pela CBKC são características que devem ser consideradas na educação do bouvier des Flandres. O ideal é estabelecer uma rotina consistente de aprendizado desde cedo, utilizando métodos baseados em reforço positivo e oferecendo atividades que estimulem tanto o corpo quanto a mente.

A socialização durante o desenvolvimento também é importante para que o cachorro tenha experiências positivas e graduais com diferentes pessoas, animais, ambientes, sons e situações do cotidiano. Por fim, atividades de treinamento, brincadeiras e desafios mentais podem aproveitar características historicamente associadas ao bouvier des Flandres.