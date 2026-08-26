Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/08/2026

Segundo o tarot, a quarta-feira trará uma mistura de encerramentos, escolhas, movimentos e emoções intensas. As cartas mostram que algumas situações pedirão coragem para serem deixadas para trás, enquanto outras irão oferecer oportunidades de satisfação, aproximação e avanço. O segredo será reconhecer o que merece continuidade e aquilo que já cumpriu o seu papel.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

O ariano passará por encerramentos em diversas áreas da vida (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica o encerramento definitivo de uma situação que vinha desgastando você. No amor, poderá ser dia de aceitar que determinado ciclo chegou ao fim. Na carreira, uma fase difícil começará a perder força e abrirá espaço para novos caminhos. Na saúde, o principal cuidado será com o esgotamento físico e mental, sendo importante respeitar os seus limites. Entre amigos, será melhor se afastar de relações que repetidamente trazem decepções e preservar quem demonstra lealdade.

Touro 2 de Espadas

O taurino deverá analisar cuidadosamente as alternativas na carreira antes de escolher (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 2 de Espadas mostra uma decisão que vem sendo adiada e que precisa ser encarada com mais clareza. No amor, será importante evitar esconder o que sente apenas para manter a paz. Na carreira, será preciso analisar cuidadosamente as alternativas antes de escolher. Na saúde, o excesso de pensamentos poderá gerar tensão e cansaço, tornando necessário encontrar momentos de silêncio. Entre amigos, você deverá ouvir opiniões diferentes, mas não permitir que a indecisão alheia determine suas escolhas.

Gêmeos 9 de Copas

O geminiano deverá se permitir momentos de prazer e descanso sem culpa (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 9 de Copas traz satisfação, prazer e a possibilidade de perceber que um desejo está mais próximo de se realizar. No amor, o clima favorecerá encontros agradáveis e demonstrações de carinho. Na carreira, uma conquista poderá trazer uma sensação de realização. Na saúde, será importante permitir-se momentos de prazer e descanso sem culpa, mantendo o equilíbrio diante dos excessos. Entre amigos, encontros descontraídos e boas conversas poderão tornar o dia especialmente agradável.

Câncer 5 de Espadas

O canceriano deverá evitar transformar pequenas diferenças em grandes conflitos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas pede cuidado com disputas, palavras duras e situações em que todos querem ter razão. No amor, evite transformar pequenas diferenças em grandes conflitos. Na carreira, escolha suas batalhas e não entre em competições desnecessárias. Na saúde, o estresse provocado por discussões poderá afetar seu bem-estar; por isso, será melhor preservar a tranquilidade. Entre amigos, uma conversa mal interpretada poderá gerar atrito. Será importante esclarecer as coisas antes de tirar conclusões.

Leão 7 de Ouros

O leonino deverá ter paciência para colher tudo o que deseja (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros mostra que seus esforços estão produzindo resultados, mas talvez seja necessário ter mais paciência antes de colher tudo o que deseja. No amor, observe se aquilo que você está construindo tem reciprocidade. Na carreira, continue investindo em projetos que demonstram potencial. Na saúde, mantenha hábitos consistentes e evite buscar resultados imediatos. Entre amigos, valorize relações que cresceram com o tempo e demonstram presença verdadeira.

Virgem Os Enamorados

O virginiano deverá fazer escolhas afetivas e tomar decisões importantes (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta Os Enamorados coloca escolhas afetivas e decisões importantes em evidência. No amor, o dia favorecerá conexões profundas e conversas sobre o futuro. Na carreira, você poderá precisar escolher entre caminhos que parecem igualmente interessantes. Na saúde, será importante alinhar suas escolhas diárias ao que realmente faz bem para você. Entre amigos, uma aproximação significativa poderá acontecer, mas procure manter relações baseadas em sinceridade e reciprocidade.

Libra 2 de Ouros

O libriano precisará agir com flexibilidade para lidar com diferentes responsabilidades (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros pede flexibilidade para lidar com diferentes responsabilidades e mudanças de última hora. No amor, será importante equilibrar suas necessidades com as do parceiro(a). Na carreira, você poderá precisar administrar tarefas simultâneas sem perder o foco. Na saúde, evite acumular compromissos até chegar ao limite do cansaço. Entre amigos, talvez seja necessário conciliar agendas e demandas diferentes, mas sem deixar de reservar tempo para quem realmente importa.

Escorpião Pajem de Espadas

A capacidade de observar detalhes e aprender rapidamente será um diferencial para o escorpiano (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas traz curiosidade, comunicação e novas informações. No amor, uma conversa poderá esclarecer algo que vinha deixando você inseguro(a). Na carreira, sua capacidade de observar detalhes e aprender rapidamente será um diferencial. Na saúde, procure controlar a ansiedade e o excesso de pensamentos. Entre amigos, fique atento às conversas e às novidades, mas não compartilhe informações sem antes verificar se são verdadeiras.

Sagitário Cavaleiro de Copas

O sagitariano poderá receber demonstrações de carinho e viver momentos que tocarão seu coração (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas traz romantismo, sensibilidade e convites que podem mexer com o coração. No amor, uma declaração, aproximação ou gesto carinhoso poderá tornar o dia especial. Na carreira, uma proposta interessante poderá surgir por meio de uma parceria. Na saúde, atividades prazerosas ajudarão a recuperar o equilíbrio emocional. Entre amigos, alguém poderá surpreendê-lo(a) com um convite ou uma demonstração sincera de afeto.

Capricórnio 5 de Ouros

O capricorniano deverá ter cautela com gastos e decisões financeiras (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 5 de Ouros pede atenção às inseguranças e à sensação de enfrentar dificuldades sozinho(a). No amor, não permita que o medo da rejeição faça você se fechar para quem realmente demonstra interesse. Na carreira, será necessário ter cautela com gastos e decisões financeiras. Na saúde, respeite os sinais de cansaço e procure apoio quando necessário. Entre amigos, lembre-se de que você não precisa carregar tudo sozinho(a) e permita que pessoas confiáveis ofereçam ajuda.

Aquário O Carro

O aquariano terá um dia de movimento, determinação e capacidade de avançar apesar dos obstáculos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta O Carro traz movimento, determinação e capacidade de avançar apesar dos obstáculos. No amor, tomar uma atitude poderá mudar positivamente o rumo de uma relação. Na carreira, foco e iniciativa favorecerão conquistas importantes. Na saúde, movimentar o corpo e manter uma rotina ativa poderão melhorar sua disposição, desde que sem exageros. Entre amigos, você poderá assumir a liderança de um plano ou ajudar o grupo a sair de uma situação que estava parada.

Peixes 3 de Espadas

O pisciano deverá lidar com os próprios sentimentos com sinceridade (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta 3 de Espadas pede honestidade para lidar com sentimentos que talvez estejam sendo evitados. No amor, uma conversa sincera poderá revelar uma mágoa ou trazer uma verdade necessária para seguir em frente. Na carreira, uma frustração poderá exigir uma mudança de expectativas. Na saúde, será importante cuidar especialmente do emocional e evitar guardar tudo dentro de si. Entre amigos, uma decepção poderá doer, mas também ajudará a perceber quais vínculos são realmente baseados em confiança.