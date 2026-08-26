Flamingos nascem rosa? Descubra 7 fatos curiosos sobre essas aves 

Com pernas alongadas e plumagem marcante, os flamingos apresentam características e hábitos curiosos que vão muito além da aparência (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os flamingos são aves da família Phoenicopteridae facilmente reconhecidas pelas pernas compridas, pelo pescoço alongado e pela plumagem que, nos adultos, pode apresentar diferentes tons de rosa. Atualmente, existem seis espécies reconhecidas, distribuídas principalmente por regiões da África, Ásia, Europa e Américas. Elas costumam ocupar áreas úmidas, como lagoas rasas, ambientes costeiros e lagos salinos ou alcalinos.

A seguir, conheça alguns fatos curiosos sobre os flamingos!

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1. A cor rosa vem da alimentação

Ao contrário do que a aparência pode sugerir, os flamingos não nascem com as penas cor-de-rosa. Os filhotes apresentam uma plumagem clara ou acinzentada, e a tonalidade característica surge gradualmente conforme eles crescem. Isso acontece devido aos carotenoides, pigmentos naturais encontrados em alimentos consumidos por essas aves, como algas e pequenos crustáceos. Depois de ingeridos, esses compostos são metabolizados pelo organismo e contribuem para a pigmentação das penas.

2. Eles comem com a cabeça virada para baixo

A alimentação dos flamingos chama atenção pela posição incomum adotada durante as refeições. Para encontrar comida, a ave coloca a cabeça na água com o bico praticamente de cabeça para baixo e o movimenta de um lado para o outro. A língua ajuda a bombear a água para dentro e para fora, enquanto estruturas semelhantes a pequenos pentes presentes no bico retêm os alimentos. Dessa maneira, o animal consegue separar algas, sementes, larvas, crustáceos e outros pequenos organismos da água e da lama.

3. Ficar sobre uma perna exige pouco esforço

Uma das imagens mais conhecidas dos flamingos é a ave descansando apoiada em apenas uma perna. Embora a posição pareça desconfortável, ela pode exigir pouca atividade muscular graças à anatomia e à mecânica das articulações desses animais. Isso permite que a ave permaneça nessa postura por bastante tempo sem gastar tanta energia. A adaptação é tão eficiente que os flamingos conseguem até mesmo dormir apoiados dessa maneira.

A articulação visível no meio da perna do flamingo não é o joelho, mas o tornozelo (Imagem: In Green | Shutterstock)

4. O que parece ser o joelho é o tornozelo

As pernas dos flamingos também guardam uma curiosidade anatômica. A articulação bastante visível no meio da perna e que muitas pessoas acreditam ser o joelho corresponde, na verdade, ao tornozelo da ave. Os joelhos ficam localizados mais acima, próximos ao corpo, e permanecem escondidos sob as penas. Isso acontece porque grande parte do que enxergamos como a perna do animal corresponde a estruturas alongadas dos pés e membros inferiores. Na prática, é como se o flamingo passasse a maior parte do tempo apoiado nas pontas dos dedos.

5. Flamingos conseguem voar longas distâncias

Apesar de serem vistos frequentemente caminhando ou parados dentro da água, os flamingos são capazes de voar. Durante o voo, eles estendem o pescoço para a frente e mantêm as pernas compridas projetadas para trás, formando uma silhueta bastante característica. Algumas populações podem se deslocar em busca de locais adequados para alimentação, reprodução ou condições climáticas mais favoráveis. Em viagens mais longas, esses movimentos podem ocorrer durante a noite.

6. Os pais produzem uma espécie de leite

Nos primeiros estágios de vida, os filhotes ainda não conseguem utilizar o bico para filtrar a alimentação como os adultos. Por isso, recebem dos pais uma secreção nutritiva conhecida como leite do papo, produzida no trato digestivo superior. Tanto o macho quanto a fêmea são capazes de produzir essa substância, rica em nutrientes importantes para o desenvolvimento dos jovens. O líquido pode apresentar uma coloração avermelhada por conter pigmentos associados à tonalidade dos flamingos. Conforme o filhote cresce e seu bico adquire o formato adequado, ele começa gradualmente a se alimentar sozinho.

7. Os filhotes ficam em grandes creches

Depois de deixarem o ninho, os pequenos flamingos costumam se reunir em grupos conhecidos como crèches, semelhantes a grandes creches de aves. Essas concentrações podem reunir muitos filhotes e contar com a supervisão de alguns adultos, enquanto os pais saem ou se movimentam pela colônia. Mesmo em meio a tantos animais, pais e filhotes conseguem reconhecer uns aos outros por meio de vocalizações características.