Skincare masculino: rotina simples ajuda a manter a pele saudável e previne oleosidade, irritações e envelhecimento precoce

Limpeza, hidratação e proteção solar são alguns dos cuidados que ajudam a manter a pele masculina saudável (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O skincare deixou de ser um hábito exclusivamente feminino. Os homens têm investido cada vez mais em autocuidado, e esse comportamento já aparece nas pesquisas de consumo. Um levantamento da Kantar aponta que 72% dos homens brasileiros demonstram interesse por produtos de beleza desenvolvidos para o público masculino, índice superior aos 70% registrados no ano anterior.

Os números refletem uma mudança que já pode ser observada na rotina dos consumidores. Uma pesquisa realizada pela Opinion Box para o Grupo MedSystems revela que 41% dos homens brasileiros afirmam manter uma rotina de cuidados com a pele. O dado mostra que o skincare vem ganhando espaço como um hábito ligado à saúde, ao bem-estar e à prevenção, deixando de ser visto apenas como uma preocupação estética.

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Uma rotina simples faz diferença

Apesar do interesse crescente, muitos ainda acreditam que cuidar da pele exige uma grande quantidade de produtos ou procedimentos complexos. Na prática, uma rotina básica e consistente já é suficiente para manter a pele saudável e protegida.

Segundo Luana Batista, coordenadora educacional, biomédica e esteticista da Raavi Dermocosméticos, a pele masculina possui características específicas que merecem atenção. “Por conta da ação hormonal, ela costuma ser mais espessa e produzir mais oleosidade. Além disso, o hábito de fazer a barba frequentemente pode favorecer irritação, sensibilidade e pelos encravados. Uma rotina simples de cuidados ajuda a manter a pele equilibrada e saudável”, explica.

A especialista destaca que o segredo está na regularidade dos cuidados. “Percebemos que muitos homens procuram uma rotina prática e eficiente. O importante é entender que skincare não significa uma sequência extensa de produtos. Com limpeza, hidratação e proteção solar diárias, já é possível manter a pele saudável, prevenir irritações causadas pelo barbear e minimizar os sinais do envelhecimento”, afirma.

Passo a passo do skincare masculino

Manter uma rotina básica de cuidados pode fazer a diferença na saúde e na aparência da pele masculina. Confira os principais passos:

1. Limpeza

O primeiro passo é lavar o rosto com um sabonete facial adequado para o tipo de pele. A limpeza remove excesso de oleosidade, suor, resíduos de poluição e impurezas acumuladas ao longo do dia.

2. Hidratação

Mesmo quem tem pele oleosa precisa usar hidratante. Produtos com textura leve ajudam a manter a barreira de proteção da pele sem aumentar o brilho excessivo.

O uso diário do protetor solar ajuda a prevenir manchas, combater o envelhecimento precoce e proteger a pele dos danos causados pela radiação ultravioleta (Imagem: Asier Romero | Shutterstock)

3. Proteção solar

O protetor solar deve ser aplicado diariamente, mesmo em dias nublados ou quando a maior parte do tempo é passada em ambientes fechados. O uso contínuo ajuda a prevenir manchas, envelhecimento precoce e reduz os danos provocados pela radiação ultravioleta.

4. Esfoliação

Uma ou duas vezes por semana, a esfoliação auxilia na remoção das células mortas, desobstrui os poros e contribui para reduzir pelos encravados, principalmente em quem faz a barba com frequência.

Atenção às necessidades individuais da pele

Para Luana Batista, outro cuidado importante é respeitar as necessidades individuais da pele. “Nem toda pele precisa dos mesmos produtos. Observar como ela reage e escolher fórmulas adequadas faz toda a diferença para obter resultados sem causar irritações. Quando existe alguma condição específica, como acne intensa ou sensibilidade persistente, vale buscar orientação profissional”, finaliza.

Por Denise Bispo