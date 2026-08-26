Skincare masculino: rotina simples ajuda a manter a pele saudável e previne oleosidade, irritações e envelhecimento precoce

O skincare deixou de ser um hábito exclusivamente feminino. Os homens têm investido cada vez mais em autocuidado, e esse comportamento já aparece nas pesquisas de consumo. Um levantamento da Kantar aponta que 72% dos homens brasileiros demonstram interesse por produtos de beleza desenvolvidos para o público masculino, índice superior aos 70% registrados no ano anterior.
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Os números refletem uma mudança que já pode ser observada na rotina dos consumidores. Uma pesquisa realizada pela Opinion Box para o Grupo MedSystems revela que 41% dos homens brasileiros afirmam manter uma rotina de cuidados com a pele. O dado mostra que o skincare vem ganhando espaço como um hábito ligado à saúde, ao bem-estar e à prevenção, deixando de ser visto apenas como uma preocupação estética.
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Uma rotina simples faz diferença
Apesar do interesse crescente, muitos ainda acreditam que cuidar da pele exige uma grande quantidade de produtos ou procedimentos complexos. Na prática, uma rotina básica e consistente já é suficiente para manter a pele saudável e protegida.
Segundo Luana Batista, coordenadora educacional, biomédica e esteticista da Raavi Dermocosméticos, a pele masculina possui características específicas que merecem atenção. “Por conta da ação hormonal, ela costuma ser mais espessa e produzir mais oleosidade. Além disso, o hábito de fazer a barba frequentemente pode favorecer irritação, sensibilidade e pelos encravados. Uma rotina simples de cuidados ajuda a manter a pele equilibrada e saudável”, explica.
A especialista destaca que o segredo está na regularidade dos cuidados. “Percebemos que muitos homens procuram uma rotina prática e eficiente. O importante é entender que skincare não significa uma sequência extensa de produtos. Com limpeza, hidratação e proteção solar diárias, já é possível manter a pele saudável, prevenir irritações causadas pelo barbear e minimizar os sinais do envelhecimento”, afirma.
Passo a passo do skincare masculino
Manter uma rotina básica de cuidados pode fazer a diferença na saúde e na aparência da pele masculina. Confira os principais passos:
1. Limpeza
O primeiro passo é lavar o rosto com um sabonete facial adequado para o tipo de pele. A limpeza remove excesso de oleosidade, suor, resíduos de poluição e impurezas acumuladas ao longo do dia.
2. Hidratação
Mesmo quem tem pele oleosa precisa usar hidratante. Produtos com textura leve ajudam a manter a barreira de proteção da pele sem aumentar o brilho excessivo.
3. Proteção solar
O protetor solar deve ser aplicado diariamente, mesmo em dias nublados ou quando a maior parte do tempo é passada em ambientes fechados. O uso contínuo ajuda a prevenir manchas, envelhecimento precoce e reduz os danos provocados pela radiação ultravioleta.
4. Esfoliação
Uma ou duas vezes por semana, a esfoliação auxilia na remoção das células mortas, desobstrui os poros e contribui para reduzir pelos encravados, principalmente em quem faz a barba com frequência.
Atenção às necessidades individuais da pele
Para Luana Batista, outro cuidado importante é respeitar as necessidades individuais da pele. “Nem toda pele precisa dos mesmos produtos. Observar como ela reage e escolher fórmulas adequadas faz toda a diferença para obter resultados sem causar irritações. Quando existe alguma condição específica, como acne intensa ou sensibilidade persistente, vale buscar orientação profissional”, finaliza.
Por Denise Bispo