Da primeira publi à renda recorrente: 7 dicas para ganhar dinheiro como creator

Transformar posts e vídeos em fonte de renda ainda é um desafio para quem trabalha produzindo conteúdo. Mesmo entre profissionais experientes, a previsibilidade financeira está distante: 68% dos creators com mais de três anos de atuação têm pouca ou nenhuma segurança financeira, segundo levantamento do Creator Ads, plataforma de creator advertising. Entre os mais novos, o índice chega a 73%.

O Brasil reúne cerca de 3,8 milhões de influenciadores digitais e o setor movimenta aproximadamente R$ 20 bilhões por ano, segundo o Reglab Centro de Estratégia & Regulação. Além disso, pesquisa do IAB Brasil e Offerwise aponta que 8 em cada 10 brasileiros já compraram produtos recomendados por criadores de conteúdo.

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Para quem quer transformar conteúdo em trabalho, algumas práticas podem ajudar. Confira!

1. Encontre um nicho em que você seja relevante

Beleza, futebol, gastronomia, finanças, games, corrida ou literatura: não é preciso falar com todo mundo para chamar a atenção das marcas. Ter um território reconhecível ajuda os anunciantes a entender com quem aquele creator conversa e para quais campanhas pode ser interessante.

“Encontrar o creator certo não significa necessariamente encontrar aquele com mais seguidores. Afinidade com o produto, linguagem e relação com a comunidade também são importantes. Um perfil de nicho pode ser valioso justamente por conversar com um público específico”, explica Miriam Shirley, especialista em Creator Economy e presidente do Creator Ads.

2. Não espere milhares de seguidores para começar

A ideia de que primeiro é preciso crescer e só depois buscar publicidade pode fazer criadores de conteúdo iniciantes perderem oportunidades. Micro e nano creators também fazem parte das estratégias dos anunciantes. Além do tamanho da audiência, vale observar como as pessoas respondem ao conteúdo. Comentários, compartilhamentos e salvamentos ajudam a revelar a força da comunidade. Em campanhas analisadas pelo Creator Ads, por exemplo, conteúdos orgânicos de creators registram, em média, 9,3% de engajamento no Instagram.

3. Transforme seu perfil em portfólio

Mesmo quem nunca fez uma publicidade já pode mostrar às marcas o que sabe produzir. Uma biografia clara, publicações recentes e uma identidade consistente ajudam quem chega ao perfil a entender rapidamente seus temas e sua linguagem.

Também vale experimentar reviews, tutoriais, demonstrações de produtos e vídeos de rotina. “O conteúdo orgânico já mostra criatividade, repertório e se existe uma linguagem própria. A marca precisa conseguir imaginar como aquele creator contaria uma história sobre seu produto”, afirma Miriam Shirley.

4. Não espere a marca cair na sua DM

Produzir bom conteúdo não significa automaticamente entrar no radar de quem contrata creators. Plataformas especializadas em conectar criadores e anunciantes podem facilitar esse caminho, principalmente para quem ainda não possui contatos em agências ou departamentos de marketing.

Nelas, o creator pode cadastrar seu perfil, audiência e interesses para participar de campanhas compatíveis. Dependendo da ferramenta, também é possível receber propostas, acessar briefings e acompanhar outras etapas do trabalho.

“Com tecnologia e inteligência artificial, as marcas conseguem olhar para um universo muito maior de perfis. Isso aumenta a chance de um creator de nicho ser encontrado pela aderência à campanha, e não apenas por já ter contatos no mercado”, explica Miriam Shirley.

Cumprir prazos, seguir o briefing, manter boa comunicação e entregar o combinado são atitudes que ajudam a construir relações duradouras com os parceiros (Imagem: DC Studio | Shutterstock)

5. Busque recorrência, não apenas a próxima publi

Conseguir a primeira parceria é importante, mas transformar trabalhos pontuais em renda mais previsível é um dos grandes desafios da profissão. Ainda segundo o levantamento do Creator Ads, 91,5% dos creators preferem pagamento fixo por campanha e 61,7% afirmam que parcerias de longo prazo aumentam seu bem-estar.

Cumprir prazos, seguir o briefing, manter boa comunicação e entregar o combinado são atitudes que ajudam a construir relações duradouras. “Existe uma diferença entre conseguir uma publi e construir uma carreira. Relações mais longas permitem que creator e marca desenvolvam narrativas mais naturais e consistentes”, diz Miriam Shirley.

6. Aprenda a mostrar o valor do seu conteúdo

Curtidas são apenas uma métrica. Alcance, visualizações, compartilhamentos, salvamentos, retenção e cliques ajudam a entender o que realmente funciona com a audiência. Acompanhar esses números permite descobrir os formatos de melhor desempenho e construir um histórico para apresentar a potenciais parceiros. Esse passo é ainda mais relevante porque 67,5% dos profissionais trabalhariam exclusivamente como creators se houvesse maior estabilidade financeira, segundo a mesma análise da plataforma de creator advertising.

7. Não aceite qualquer parceria

Quando as propostas aparecem, pode ser tentador aceitar todas. Mas é importante avaliar se a marca, o produto e a mensagem combinam com o perfil e com os interesses da audiência. A autenticidade é um ativo importante: segundo o IAB Brasil e Offerwise, 7 em cada 10 brasileiros a consideram decisiva na relação com influenciadores.

“Profissionalização e autenticidade não são opostos. O creator pode buscar oportunidades e construir relações comerciais sem abandonar aquilo que fez as pessoas acompanharem seu conteúdo. É justamente essa identidade que tem valor para as marcas”, conclui Miriam Shirley.

Por Gabriela Cardoso