6 dicas para construir uma carreira artística mais sustentável 

O planejamento e a valorização do próprio trabalho ajudam artistas a construir uma carreira mais sustentável (Imagem: Undrey | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A ideia de que o artista precisa sofrer para criar, cobrar pouco para ser aceito ou manter distância do dinheiro ainda atravessa diferentes áreas criativas. Em alguns casos, essa visão faz com que profissionais evitem negociações, aceitem contratos desfavoráveis ou sintam culpa ao buscar estabilidade financeira.

O desafio não está apenas em produzir uma obra de qualidade. Quem deseja viver de arte também precisa apresentar o próprio trabalho, calcular custos, negociar prazos, encontrar clientes e planejar períodos com menos projetos. Essas tarefas podem parecer distantes da criação, mas ajudam a garantir que ela continue sendo realizada.

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A necessidade de organização se torna ainda mais evidente diante da informalidade do setor. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram a relevância econômica do setor cultural, que reunia cerca de 5,9 milhões de pessoas ocupadas em 2024, o equivalente a 5,8% do total de trabalhadores do país. Apesar disso, 44,6% desses profissionais estavam em ocupações informais, o que reforça os desafios relacionados à estabilidade e à organização da carreira.

Para Guilherme Laqua, ilustrador infantil e professor, prosperidade não deve ser confundida apenas com consumo, status ou acúmulo financeiro. Prosperidade tem a ver com as áreas da vida. Elas oscilam. A ideia é ter um fluxo de equilíbrio, mas da média para cima, com perspectiva e planos, afirma.

A seguir, confira 6 passos que podem ajudar artistas e profissionais criativos a construir uma carreira mais sustentável.

1. Questione a ideia de que sofrimento produz arte melhor

Dificuldades pessoais podem influenciar uma obra, mas não são requisito para criar com profundidade. Associar precariedade à autenticidade pode levar o profissional a recusar oportunidades, evitar cobranças justas ou acreditar que a estabilidade financeira compromete sua identidade artística.

Prosperar não significa abandonar valores ou produzir apenas aquilo que tem maior apelo comercial. Significa criar condições para pesquisar, experimentar e desenvolver projetos sem depender permanentemente do improviso.

2. Aprenda a calcular o valor do trabalho

O preço de uma obra não corresponde somente às horas utilizadas na execução. Ele também considera materiais, equipamentos, impostos, despesas de manutenção, complexidade, prazo, revisões e experiência acumulada.

No caso da ilustração, por exemplo, o profissional não entrega apenas uma imagem. O trabalho pode envolver interpretação de texto, pesquisa visual, criação de personagens, narrativa, composição e adequação ao público. Dependendo do projeto, a forma de utilização da obra também influencia a negociação.

Registrar custos e acompanhar o tempo dedicado a cada etapa ajuda a construir preços mais coerentes e evita que o artista trabalhe sem perceber que o valor recebido não cobre a produção.

3. Explique o processo ao cliente

Parte da desvalorização do trabalho criativo surge porque o público vê apenas o resultado. Mostrar as etapas envolvidas permite que clientes, editoras, escolas e empresas compreendam melhor o conhecimento necessário para desenvolver uma obra.

Apresentar referências, esboços, testes, escolhas técnicas e revisões não significa justificar excessivamente o preço. A intenção é demonstrar que o resultado nasce de um processo especializado, e não de uma tarefa realizada de forma instantânea.

O desenvolvimento de novas técnicas e conhecimentos pode ampliar as possibilidades de atuação (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

4. Continue aprendendo novas habilidades

A crença de que um artista experiente já deveria dominar todas as técnicas pode impedir o desenvolvimento profissional. Novos materiais, ferramentas e formatos ampliam o repertório e podem abrir possibilidades de atuação.

Guilherme Laqua relata que o aprendizado de técnicas com marcadores envolveu insegurança e esforço antes de se transformar em uma nova competência profissional. Destravar novas habilidades também me parece algo próspero. Financeiramente, inclusive, porque agora eu posso vender isso, afirma.

O aprendizado pode envolver tanto habilidades artísticas quanto conhecimentos de apresentação de portfólio, negociação, comunicação e gestão. A combinação dessas competências torna o profissional mais preparado para diferentes projetos.

5. Cuide do corpo durante o trabalho

Ilustradores, pintores, designers e outros profissionais criativos podem passar muitas horas na mesma posição, repetindo movimentos e concentrando tensão em determinadas regiões do corpo. Dores no pescoço, nos ombros, nas mãos e nas costas interferem na produtividade e podem comprometer a continuidade da carreira.

O mais importante é fortalecer o corpo. Fazer exercício físico também é um fator da prosperidade, explica Guilherme Laqua. Pausas, ajustes no espaço de trabalho, acompanhamento profissional quando necessário e exercícios adequados ajudam a reduzir o desgaste provocado pela rotina.

Cuidar da saúde não deve ser visto como atividade separada da carreira. Para quem depende do corpo e da concentração para produzir, o bem-estar também faz parte da estrutura profissional.

6. Planeje a carreira para além do próximo projeto

A renda de profissionais criativos pode variar ao longo do ano. Por isso, acompanhar entradas e despesas, organizar uma reserva e prever períodos com menor demanda ajuda a reduzir decisões tomadas por urgência.

Também é importante analisar quais projetos contribuem para o portfólio, quais geram renda, quais ampliam o repertório e quais ocupam tempo sem oferecer retorno proporcional. Nem toda oportunidade precisa cumprir todas essas funções, mas o artista deve compreender por que está aceitando determinado trabalho.

Construir uma carreira sustentável não significa transformar toda produção em produto. O objetivo é criar condições para que o profissional continue trabalhando com autonomia, qualidade e perspectiva de longo prazo.

A prosperidade artística não acontece de uma vez. Ela se forma por meio de decisões sobre preço, aprendizado, saúde, rotina e posicionamento. Quando o artista reconhece a criação como trabalho especializado, a estabilidade deixa de parecer uma ameaça à sensibilidade e passa a proteger sua capacidade de continuar produzindo.

Por Eluan Carlos