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Gatos também pedem carinho: 7 comportamentos que mostram que eles querem atenção

Gestos, posturas e sons ajudam a revelar quando o felino deseja uma interação mais próxima

Embora os gatos sejam animais independentes, eles também apreciam momentos de carinho e atenção (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Embora os gatos sejam animais independentes, eles também apreciam momentos de carinho e atenção (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O senso comum costuma retratar os gatos como animais independentes, reservados e pouco apegados aos humanos. Embora eles realmente valorizem a autonomia e possam passar bons períodos sozinhos, isso não significa que sejam indiferentes à companhia. Os felinos domésticos podem desenvolver fortes vínculos sociais com as pessoas e apresentar diferentes comportamentos de aproximação e afeto. 

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Inclusive, muitos gatos procuram ativamente o tutor quando desejam atenção e contato físico. O pedido, porém, nem sempre é tão evidente quanto parece, já que envolve linguagem corporal, vocalizações e hábitos que variam conforme a personalidade do animal. 

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Abaixo, conheça alguns sinais que indicam que o seu gato está pedindo carinho!

1. Esfregar a cabeça no tutor

Quando o gato encosta a testa, a lateral da cabeça ou as bochechas no tutor, ele pode estar demonstrando confiança e disposição para uma interação amigável. Esse comportamento, conhecido como bunting, também permite que o animal deposite substâncias produzidas por glândulas presentes em regiões da face, ajudando na comunicação por meio do cheiro. Em situações de relaxamento, o gesto frequentemente antecede ou acompanha momentos de carinho. 

2. Esfregar o corpo nas pernas

Passar repetidamente pelas pernas do tutor, encostando a lateral do corpo, é outro comportamento social bastante comum nos gatos. Esse gesto pode funcionar como uma saudação amigável e contribuir para a troca e a deposição de odores, importantes na comunicação felina. Quando o animal faz isso de maneira relaxada e permanece próximo, pode estar buscando atenção e demonstrando abertura para uma interação. 

3. Aproximar-se com o rabo levantado

Um gato que caminha em direção ao tutor com a cauda erguida geralmente está fazendo uma aproximação amigável, especialmente quando mantém as orelhas em posição natural e o restante do corpo relaxado. Muitas vezes, essa postura é seguida por uma esfregada nas pernas ou por outro contato físico. 

Gato laranja no colo de uma mulher que está sentada em um sofá da cor creme
Subir no colo do tutor de forma espontânea é um dos principais sinais de que o gato está pedindo carinho (Imagem: Media Home | Shutterstock)

4. Subir no colo

Há gatos que tornam a intenção bastante clara ao subir espontaneamente no colo do tutor e se acomodar. A proximidade pode indicar que o animal se sente seguro naquele espaço e deseja companhia, calor ou carinho. Alguns ainda encostam a cabeça na mão da pessoa ou mudam de posição para facilitar o acesso às áreas em que gostam de receber carícias. 

5. Dar pequenas “cabeçadas” na mão

Além de esfregar o rosto, alguns gatos empurram delicadamente a cabeça contra a mão do tutor, especialmente quando uma sessão de carinho é interrompida. É como se o animal conduzisse a mão novamente para a região em que deseja receber atenção. Os felinos podem modificar a postura corporal para facilitar o acesso às partes do corpo em que preferem ser tocados, principalmente a cabeça. 

6. Ronronar enquanto se aproxima

O ronronar costuma aparecer em interações positivas e pode acompanhar comportamentos como esfregar-se, amassar com as patas e permanecer próximo ao tutor. Assim, quando o gato se aproxima voluntariamente, encosta o corpo na pessoa e começa a ronronar, o conjunto dos sinais pode indicar que ele está confortável e receptivo ao contato.

7. Amassar pãozinho no tutor

O famoso movimento de amassar pãozinho ocorre quando o gato alterna as patas dianteiras sobre uma superfície macia, que pode ser uma manta, uma almofada ou até o colo do tutor. Esse comportamento pode aparecer durante momentos de relaxamento e interação positiva, muitas vezes acompanhado de ronronados. Quando o pet faz isso sobre a pessoa e permanece acomodado, pode estar demonstrando conforto e disposição para manter a proximidade. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 27/08/2026 11:03
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