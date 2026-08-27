Gatos também pedem carinho: 7 comportamentos que mostram que eles querem atenção

Embora os gatos sejam animais independentes, eles também apreciam momentos de carinho e atenção (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O senso comum costuma retratar os gatos como animais independentes, reservados e pouco apegados aos humanos. Embora eles realmente valorizem a autonomia e possam passar bons períodos sozinhos, isso não significa que sejam indiferentes à companhia. Os felinos domésticos podem desenvolver fortes vínculos sociais com as pessoas e apresentar diferentes comportamentos de aproximação e afeto.

Inclusive, muitos gatos procuram ativamente o tutor quando desejam atenção e contato físico. O pedido, porém, nem sempre é tão evidente quanto parece, já que envolve linguagem corporal, vocalizações e hábitos que variam conforme a personalidade do animal.

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Abaixo, conheça alguns sinais que indicam que o seu gato está pedindo carinho!

1. Esfregar a cabeça no tutor

Quando o gato encosta a testa, a lateral da cabeça ou as bochechas no tutor, ele pode estar demonstrando confiança e disposição para uma interação amigável. Esse comportamento, conhecido como bunting, também permite que o animal deposite substâncias produzidas por glândulas presentes em regiões da face, ajudando na comunicação por meio do cheiro. Em situações de relaxamento, o gesto frequentemente antecede ou acompanha momentos de carinho.

2. Esfregar o corpo nas pernas

Passar repetidamente pelas pernas do tutor, encostando a lateral do corpo, é outro comportamento social bastante comum nos gatos. Esse gesto pode funcionar como uma saudação amigável e contribuir para a troca e a deposição de odores, importantes na comunicação felina. Quando o animal faz isso de maneira relaxada e permanece próximo, pode estar buscando atenção e demonstrando abertura para uma interação.

3. Aproximar-se com o rabo levantado

Um gato que caminha em direção ao tutor com a cauda erguida geralmente está fazendo uma aproximação amigável, especialmente quando mantém as orelhas em posição natural e o restante do corpo relaxado. Muitas vezes, essa postura é seguida por uma esfregada nas pernas ou por outro contato físico.

Subir no colo do tutor de forma espontânea é um dos principais sinais de que o gato está pedindo carinho (Imagem: Media Home | Shutterstock)

4. Subir no colo

Há gatos que tornam a intenção bastante clara ao subir espontaneamente no colo do tutor e se acomodar. A proximidade pode indicar que o animal se sente seguro naquele espaço e deseja companhia, calor ou carinho. Alguns ainda encostam a cabeça na mão da pessoa ou mudam de posição para facilitar o acesso às áreas em que gostam de receber carícias.

5. Dar pequenas “cabeçadas” na mão

Além de esfregar o rosto, alguns gatos empurram delicadamente a cabeça contra a mão do tutor, especialmente quando uma sessão de carinho é interrompida. É como se o animal conduzisse a mão novamente para a região em que deseja receber atenção. Os felinos podem modificar a postura corporal para facilitar o acesso às partes do corpo em que preferem ser tocados, principalmente a cabeça.

6. Ronronar enquanto se aproxima

O ronronar costuma aparecer em interações positivas e pode acompanhar comportamentos como esfregar-se, amassar com as patas e permanecer próximo ao tutor. Assim, quando o gato se aproxima voluntariamente, encosta o corpo na pessoa e começa a ronronar, o conjunto dos sinais pode indicar que ele está confortável e receptivo ao contato.

7. Amassar pãozinho no tutor

O famoso movimento de amassar pãozinho ocorre quando o gato alterna as patas dianteiras sobre uma superfície macia, que pode ser uma manta, uma almofada ou até o colo do tutor. Esse comportamento pode aparecer durante momentos de relaxamento e interação positiva, muitas vezes acompanhado de ronronados. Quando o pet faz isso sobre a pessoa e permanece acomodado, pode estar demonstrando conforto e disposição para manter a proximidade.