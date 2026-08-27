Eclipse lunar em Peixes: fenômeno pede limpeza energética para se libertar do que não serve mais

O Brasil inteiro poderá acompanhar, entre a noite desta quinta-feira (27) e a madrugada de sexta-feira (28), o último eclipse lunar de 2026, que acontecerá no signo de Peixes e, também, o único visível de ponta a ponta em todo o território nacional.

O fenômeno começará às 22h24 e atingirá o ápice às 01h13, quando 93% do disco lunar estará mergulhado na sombra da Terra, com possibilidade de a Lua assumir a coloração avermelhada que popularizou o apelido de “Lua de Sangue”.

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Enquanto astrônomos explicam a mecânica do fenômeno, quem trabalha com espiritualidade enxerga na ocasião outro tipo de oportunidade. Para Isabel Fogaça, taróloga da Yabá Ritualística, todo eclipse funciona como um marco de encerramento. “Sempre que tem um eclipse, é um momento de limpeza energética. Falando do ponto de vista espiritual, não astronômico. É uma reorganização muito grande da nossa energia pessoal”, explica.

A energia do fenômeno favorecerá o desapego

Segundo a especialista, a energia do fenômeno favorecerá decisões de subtração, ou seja, tirar da vida aquilo que não serve mais. E esse movimento poderá começar pelo que é concreto: arrumar as gavetas, descartar roupas furadas, limpar armários e jogar fora comida vencida. Para quem trabalha com energia, os objetos que ocupam a casa também vibram princípio que orienta práticas como o Feng Shui e, por isso, a limpeza material antecede qualquer outra.

O segundo movimento é o mais difícil e diz respeito ao que não se vê. Será o momento de olhar para vínculos que não fazem bem, hábitos que prendem e situações que a pessoa insiste em manter, mesmo sabendo que a machucam. Isabel Fogaça cita exemplos que reconhece na rotina de quem a procura: acompanhar o perfil de um ex nas redes sociais todos os dias ou preservar uma amizade que se sabe invejosa.

Para ela, é aí que o eclipse ganha sentido prático, porque a data pede decisões concretas, e não apenas intenções. “É o momento de eu mostrar para o universo que estou disposta a abrir mão de determinadas coisas para que ele me mande prosperidade”, afirma.

O ritual da folha queimada simboliza encerramento e transformação (Imagem: AisPict | Shutterstock)

Ritual da folha queimada

Para marcar esse movimento, a especialista indica um ritual simples, que poderá ser feito em casa.

Materiais

Folha sulfite

Lápis

Fósforo ou isqueiro

Como fazer

Pegue a folha de sulfite e escreva a lápis pelo menos dez coisas que deseja eliminar da sua vida. Podem ser situações emocionais, vínculos, hábitos ou questões espirituais. Em seguida, queime a folha em um local seguro, mentalizando limpeza energética e renovação. O uso do fogo não é acaso. Rituais antigos de diferentes tradições recorrem à chama e à vela justamente pelo simbolismo da transformação: a madeira que vira cinza representa aquilo que se encerra para dar lugar ao novo.

A recomendação da especialista é que o ritual seja feito com atenção redobrada à segurança, em recipiente resistente ao calor, em área ventilada e longe de materiais inflamáveis. Isabel Fogaça lembra ainda que a energia de um eclipse não se encerra na data. Segundo ela, o que se decide encerrar nesse período reverbera nas semanas seguintes, e o fenômeno funciona menos como magia instantânea e mais como um empurrão para decisões que já estavam maduras.

Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.

Por Vitor Hugo Fróes



