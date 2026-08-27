Setembro trará mudanças para o seu signo? Veja as previsões do horóscopo para o mês

Setembro será um mês marcado por organização, produtividade e amadurecimento. O período começará com agilidade mental e disposição para resolver pendências e transformar pensamentos em ações concretas. Ao longo do mês, porém, será importante ter atenção à comunicação, pois poderão surgir críticas, cobranças e dificuldades para expressar pensamentos e sentimentos com clareza.

Nos relacionamentos, a primeira metade do mês favorecerá o equilíbrio, a harmonia e a reciprocidade, mas será necessário estabelecer limites saudáveis. Depois, a intensidade emocional poderá aumentar, trazendo tendência a atitudes controladoras e disputas de poder, além de oportunidades para realizar transformações profundas nas relações.

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No ambiente familiar e na vida íntima, poderão surgir bloqueios e limitações, exigindo respeito aos próprios limites e autocontrole diante das frustrações. Ao mesmo tempo, os movimentos de Júpiter e Saturno favorecerão projetos que dependem de planejamento, perseverança e comprometimento. Na segunda metade do mês, porém, poderão surgir desafios nos relacionamentos e nas finanças, exigindo escolhas maduras.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano precisará equilibrar responsabilidades, emoções e relações, especialmente diante de situações que possam gerar desconforto (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

No início de setembro, a organização, a produtividade e a disposição estarão em alta, ajudando você a colocar a rotina em ordem e assumir novas responsabilidades. Nesse cenário, será importante desacelerar, observar melhor as próprias emoções e evitar assumir compromissos que não conseguirá cumprir. Além disso, você precisará equilibrar suas vontades com as expectativas das pessoas ao redor, agindo com paciência e maturidade, principalmente diante de cobranças ou situações que possam gerar desconforto.

Relacionamentos

No começo do mês, você buscará equilibrar as relações e valorizar a reciprocidade. Todavia, algumas situações tenderão a despertar inseguranças ou lembranças de experiências confusas. A partir da metade de setembro, os relacionamentos ganharão intensidade, podendo haver ciúme e atitudes controladoras. Nesse cenário, procure agir com honestidade para evitar interpretações equivocadas. Ademais, será importante estabelecer limites claros, mas também permitir que cada pessoa expresse suas necessidades com clareza.

Trabalho e dinheiro

Desde que tenha objetivos claros, coragem para tomar iniciativa e respeito pelos próprios limites, o início do mês se mostrará favorável para organizar as tarefas, resolver as pendências e desenvolver estratégias mais eficientes. Na segunda quinzena de setembro, questões envolvendo parcerias, negociações e comunicação profissional exigirão mais atenção. Isso porque informações incompletas ou posicionamentos rígidos poderão gerar mal-entendidos. Será essencial confirmar os detalhes antes de tomar decisões sobre o futuro.

Touro

O taurino encontrará motivação para organizar a rotina e cuidar de si, mas deverá respeitar os próprios limites e agir com cautela (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias de setembro, haverá mais motivação para organizar a rotina, cuidar da saúde e investir em atividades que lhe tragam prazer. Ao mesmo tempo, você poderá se deparar com algumas limitações, o que exigirá paciência e respeito aos próprios limites. Depois, cobranças e questões internas tenderão a gerar um peso maior em sua vida. Diante desse cenário, o ideal será diminuir o ritmo, refletir antes de agir e evitar assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. O equilíbrio entre a produtividade e o descanso permitirá que faça escolhas conscientes.

Relacionamentos

No começo de setembro, você buscará estreitar os laços nos relacionamentos. Porém, algumas inseguranças ou feridas antigas poderão vir à tona, exigindo sinceridade e cuidado com a maneira como interpreta determinadas atitudes. Na segunda metade do mês, as emoções ficarão mais intensas, podendo haver cobranças e disputas de poder. Por isso, será essencial estabelecer limites saudáveis. Ademais, busque demonstrar o que sente, desapegar-se de padrões desgastantes e optar por vínculos baseados na confiança, na reciprocidade e no respeito.

Trabalho e dinheiro

Você estará mais produtivo(a) e atento(a) no início de setembro. Com isso, poderá organizar as tarefas com eficiência, encontrar boas soluções para questões práticas do trabalho e transformar ideias em resultados concretos. A partir da metade do mês, porém, será importante ter mais cuidado com a comunicação e os prazos, pois informações incompletas ou o excesso de cobranças poderão gerar mal-entendidos. Procure combinar disciplina e criatividade para aproveitar as oportunidades do período. Além disso, evite se envolver em conflitos desnecessários.

Gêmeos

O geminiano viverá um período favorável à criatividade e ao lazer, mas precisará controlar a ansiedade e ter cuidado com a comunicação (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira metade de setembro, você terá mais disposição para aproveitar os momentos de lazer, expressar suas ideias e se dedicar a atividades que lhe tragam prazer. Além disso, perceberá com clareza quais projetos realmente são relevantes para sua vida. Por outro lado, poderão surgir cobranças internas, causando ansiedade ou irritação. Na segunda quinzena do mês, talvez situações simples despertem inseguranças, o que exigirá maturidade e equilíbrio emocional. Busque, portanto, refletir antes de tomar decisões e evite tirar conclusões precipitadas.

Relacionamentos

No começo de setembro, haverá tendência a encontros e conversas agradáveis. Ao mesmo tempo, inseguranças antigas poderão vir à tona, fazendo você questionar se está sendo realmente compreendido(a) e valorizado(a). Será importante expressar o que sente, mas sem transformar pequenas diferenças em grandes conflitos. Com o passar dos dias, as relações poderão ficar mais intensas, trazendo cobranças e ressentimentos. Nesse cenário, será importante agir com cautela e estabelecer limites claros. Procure observar as atitudes das outras pessoas antes de criar expectativas ou se entregar completamente.

Trabalho e dinheiro

A criatividade e a organização estarão em alta no início de setembro, estimulando a produtividade e favorecendo os projetos profissionais. No entanto, exigências de colegas de trabalho ou cobranças de superiores poderão surgir, gerando certa pressão. Diante desse cenário, procure administrar melhor seus compromissos e evite responder impulsivamente. Da metade do mês em diante, será essencial revisar documentos e prazos com mais atenção, pois mal-entendidos tenderão a afetar os resultados. Ademais, fuja de disputas de poder.

Câncer

O canceriano precisará conciliar as responsabilidades familiares com seus próprios limites, mantendo o autocontrole diante das situações (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

No começo do mês, você precisará dar mais atenção às responsabilidades domésticas e familiares, buscando respeitar os próprios limites. Para lidar com essas questões, contará com disposição e energia. Entretanto, alguns obstáculos e cobranças poderão surgir, exigindo paciência. Com o passar dos dias, poderão aparecer conflitos relacionados a dinheiro e valores pessoais. Nesse contexto, evite tomar decisões impulsivas e procure analisar cada situação com calma. O autocontrole o(a) ajudará a lidar com os desafios.

Relacionamentos

O início do mês favorecerá demonstrações de carinho e maior proximidade nos relacionamentos. Ao mesmo tempo, algumas inseguranças tenderão a surgir, gerando interpretações equivocadas das situações. Esse cenário, por sua vez, exigirá cautela com o excesso de expectativas. A partir da metade de setembro, as questões afetivas poderão se tornar mais profundas, aflorando o medo da rejeição e a necessidade de controle. Será necessário ter maturidade para lidar com as diferenças de opinião, permitindo que cada pessoa tenha espaço para se posicionar. Apenas não se esqueça de respeitar os próprios limites.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade do mês, haverá mais facilidade para desenvolver projetos profissionais, resolver pendências e defender suas ideias. Contudo, cobranças e limitações tenderão a surgir, exigindo paciência e planejamento. Na segunda quinzena de setembro, poderá haver divergências com colegas de trabalho ou com figuras de autoridade. Logo, procure escolher cuidadosamente as palavras diante de críticas ou pressões. Por meio da disciplina, conseguirá alcançar os resultados que almeja.

Leão

O leonino terá mais clareza para organizar as finanças e a rotina, mas deverá controlar os impulsos e evitar decisões precipitadas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você terá mais consciência das suas necessidades materiais e do que precisa organizar na rotina. Além disso, como sua disposição estará em alta, conseguirá tomar decisões práticas com mais facilidade. A partir da metade de setembro, será importante ter cuidado com os impulsos, evitando alimentar conflitos desnecessários ou assumir responsabilidades em excesso. Apesar disso, o período também favorecerá o fortalecimento da autoestima e trará mais clareza sobre os caminhos que deseja seguir.

Relacionamentos

Na primeira metade de setembro, você precisará buscar mais diálogo e equilíbrio nos relacionamentos, especialmente diante de sentimentos intensos ou inseguranças antigas. Na segunda quinzena do mês, a busca por harmonia e estabilidade continuará. Todavia, poderá haver crises de ciúme ou reações impulsivas provocadas por mágoas acumuladas. Nesse cenário, será importante estabelecer limites saudáveis e fazer os ajustes necessários nas relações.

Trabalho e dinheiro

O começo de setembro favorecerá a organização das finanças e das prioridades na vida profissional. Nesse período, você tenderá a se sentir mais produtivo(a) e capaz de encontrar soluções eficientes para desafios antigos. Com o passar dos dias, porém, será necessário dedicar mais atenção à comunicação e aos prazos, pois divergências de opinião ou informações confusas poderão gerar atrasos e tensões no ambiente de trabalho. Nesse cenário, procure agir com disciplina e evitar decisões precipitadas.

Virgem

O virginiano estará disposto a promover mudanças e organizar diferentes áreas da vida, mas precisará agir com cautela (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

No início de setembro, haverá mais disposição para colocar em prática as mudanças que vinha planejando. Inclusive, será possível perceber com clareza o que precisa corrigir ou simplesmente abandonar. No processo, porém, poderá haver um conflito entre os desejos pessoais e as responsabilidades da rotina. Com o passar dos dias, conseguirá avaliar o que realmente tem valor para sua vida. Ainda assim, precisará ter cautela com as decisões, uma vez que situações confusas tenderão a causar mal-entendidos.

Relacionamentos

No começo do mês, você sentirá necessidade de esclarecer questões pendentes nos relacionamentos. Inclusive, diálogos que estavam sendo adiados poderão finalmente acontecer, abrindo espaço para relações mais transparentes. No entanto, inseguranças antigas poderão vir à tona, tornando importante diferenciar situações do presente de feridas do passado. Na segunda quinzena de setembro, as relações ficarão mais intensas. Nesse período, será importante ter cuidado com cobranças e com a necessidade de controlar as situações.

Trabalho e dinheiro

Você estará mais organizado(a) e atento(a) no início do mês, conseguindo identificar problemas e encontrar soluções práticas no ambiente de trabalho. Entretanto, poderá haver tensões entre os seus objetivos profissionais e as demandas dos colegas. Diante desse cenário, procure estabelecer limites claros, evitando assumir tarefas que não lhe pertencem. Na segunda metade de setembro, as questões financeiras receberão bastante atenção. Busque, neste período, rever acordos antigos e evite tomar decisões sem ter clareza sobre o que realmente deseja.

Libra

O libriano estará mais focado em organizar a vida, mas precisará lidar com relações intensas e questões profissionais com maturidade e diplomacia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você viverá um período mais introspectivo, buscando desacelerar, organizar os pensamentos, resolver pendências e compreender o que precisa encerrar ou ajustar antes de iniciar novos movimentos. Com o passar dos dias, sentirá necessidade de se posicionar e defender seus interesses. Entretanto, dúvidas e cobranças poderão surgir, gerando insegurança. Diante desse cenário, será importante evitar decisões precipitadas, respeitar os próprios limites e não assumir compromissos apenas para atender às expectativas dos outros.

Relacionamentos

No começo de setembro, você buscará mais reciprocidade e segurança nas relações. Inclusive, tenderá a perceber com clareza em quais conexões existe equilíbrio. A partir da metade do mês, os relacionamentos se tornarão mais intensos, despertando desejos profundos, conversas difíceis e atitudes controladoras. A fim de fortalecer os vínculos importantes e evitar desgastes desnecessários, procure expressar suas necessidades com maturidade e não se envolver em disputas de poder.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade do mês, você sentirá necessidade de concluir as tarefas profissionais pendentes e organizar as finanças. Contudo, cobranças poderão ocorrer, exigindo paciência e maturidade. Na segunda quinzena de setembro, tenderão a surgir boas oportunidades no trabalho, especialmente nos projetos em grupo. Ao mesmo tempo, haverá a possibilidade de conflitos com pessoas que apresentam interesses diferentes dos seus. Para evitar desgastes, será importante agir com planejamento e diplomacia.

Escorpião

O escorpiano começará o mês mais comunicativo e voltado aos projetos coletivos, mas deverá administrar melhor as pressões e os próprios limites (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

No começo de setembro, você tenderá a estar mais sociável e comunicativo(a), o que o(a) ajudará a fortalecer as amizades, os projetos coletivos e os objetivos de longo prazo. Nesse contexto, conseguirá compreender que não precisa caminhar sozinho(a) para alcançar o que deseja. Na segunda quinzena do mês, todavia, sentirá necessidade de se recolher, refletir e desacelerar. Procure, neste período, respeitar os próprios limites e agir com clareza. Desse modo, será possível preservar o seu bem-estar e encontrar soluções para os desafios.

Relacionamentos

No início de setembro, você buscará conhecer novas pessoas ou sair da rotina nos relacionamentos. Porém, inseguranças antigas tenderão a surgir, principalmente se sentir que não está recebendo o reconhecimento ou a reciprocidade que gostaria. Com o passar dos dias, os sentimentos ficarão mais intensos. Por isso, evite cobranças excessivas ou tentativas de controle. Além disso, procure desapegar-se de padrões que geram desgastes.

Trabalho e dinheiro

Na primeira metade do mês, você tenderá a ter mais facilidade para realizar atividades em equipe e construir estratégias que possam contribuir para os objetivos de longo prazo. Na segunda quinzena de setembro, poderá se deparar com exigências no ambiente de trabalho, o que causará uma certa pressão. Por conta disso, será preciso ter cuidado ao lidar com figuras de autoridade ou com responsabilidades importantes, agindo com disciplina e organização. No entanto, não se esqueça de respeitar os próprios limites.

Sagitário

O sagitariano buscará reconhecimento e avanço profissional, mas precisará lidar com questões financeiras e emocionais (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias de setembro, você tenderá a buscar mais reconhecimento nos projetos pessoais. O momento, inclusive, favorecerá a organização das metas. Entretanto, cobranças e limitações poderão surgir. Logo, procure ter paciência, além de buscar mais clareza sobre os compromissos que precisa assumir e as situações que estão gerando desgastes desnecessários. A partir da metade do mês, o ideal será agir com responsabilidade diante de questões financeiras ou emocionais. Portanto, evite tirar conclusões precipitadas e não permita que dúvidas momentâneas diminuam sua confiança.

Relacionamentos

No começo de setembro, você poderá se deparar com inseguranças nos relacionamentos. Por isso, será importante conversar com sinceridade, ajustar as expectativas em relação ao outro e evitar alimentar ressentimentos. Na segunda quinzena do mês, sentimentos mais profundos poderão vir à tona, trazendo ciúme e medo. Para lidar melhor com esse cenário, procure estabelecer limites, observar as atitudes da outra pessoa, respeitar seu tempo e evitar idealizar alguém antes de conhecer melhor suas intenções.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, o setor profissional estará favorecido, trazendo oportunidades para assumir novas responsabilidades e tomar iniciativas que fortalecerão sua imagem. Ainda assim, procure evitar conflitos com superiores ou colegas de trabalho e administrar melhor as responsabilidades compartilhadas. Com o passar dos dias, será importante revisar mensagens, documentos e decisões, pois divergências de opinião poderão gerar bloqueios ou atrasos. Ao manter objetivos realistas e escolher com cuidado as pessoas com quem pretende desenvolver projetos, você poderá alcançar resultados mais duradouros.

Capricórnio

O capricorniano estará mais confiante para ampliar seus horizontes, mas precisará lidar com questões familiares, afetivas e profissionais com realismo e diplomacia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

Nos primeiros dias de setembro, você buscará expandir os horizontes, adquirir novos conhecimentos e tomar decisões que ampliem sua visão de futuro. Inclusive, haverá mais clareza e confiança para fazer escolhas importantes. Da metade do mês em diante, algumas dúvidas poderão surgir, especialmente em relação ao ambiente familiar e à vida pessoal. Nesse cenário, os seus desejos tenderão a entrar em conflito com as responsabilidades do cotidiano. Logo, procure ser realista diante de promessas ou expectativas, evitando agir de maneira impulsiva.

Relacionamentos

No começo de setembro, você buscará reciprocidade e segurança nas relações. Todavia, algumas situações poderão despertar dúvidas sobre o quanto está sendo reconhecido(a) ou correspondido(a). Logo, tome cuidado para não interpretar as diferenças como rejeição. Com o passar dos dias, a vida afetiva ganhará mais intensidade. Apesar de haver conversas profundas, conflitos e cobranças tenderão a vir à tona, especialmente quando tentar impor a própria vontade. Para amenizar as tensões, procure estabelecer limites e agir com honestidade.

Trabalho e dinheiro

O ambiente de trabalho estará movimentado no início do mês, favorecendo o contato com pessoas de outras áreas e ampliando os seus conhecimentos. A partir da metade de setembro, porém, poderão surgir cobranças intensas, divergências com superiores ou dificuldades para expressar suas ideias. Por conta disso, tenha cuidado ao negociar prazos e tomar decisões importantes. Ao agir com diplomacia e organização, conseguirá superar os desafios do período.

Aquário

O aquariano viverá um período de reflexão e organização, precisando fortalecer a maturidade emocional e agir com cautela (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você estará mais introspectivo(a) e atento(a) às questões profundas. Nesse cenário, buscará compreender melhor os próprios sentimentos e as situações que precisam de ajustes. Será um bom momento para tomar decisões conscientes e resolver assuntos pendentes. A partir da metade de setembro, a necessidade de clareza tenderá a aumentar. No entanto, cobranças internas e dúvidas tenderão a surgir, exigindo paciência e discernimento. Neste período, procure fortalecer a maturidade emocional e reorganizar suas prioridades.

Relacionamentos

Na primeira quinzena de setembro, haverá conversas importantes nos relacionamentos. No processo, inseguranças antigas poderão vir à tona, exigindo compreensão e maturidade. Na segunda metade do mês, as emoções tenderão a ficar mais intensas, gerando ciúme e disputas de poder, especialmente diante de questões mal resolvidas. Nesse cenário, será importante estabelecer limites, evitando transformar pequenas diferenças em grandes conflitos. Além disso, procure reconhecer que algumas mudanças são necessárias para tornar as relações mais equilibradas.

Trabalho e dinheiro

No começo do mês, você sentirá necessidade de organizar a rotina de trabalho e resolver questões práticas. Todavia, será importante respeitar os próprios limites, evitando que o excesso de tarefas gere desgastes ou frustrações. Com o passar dos dias, tenderá a dedicar mais atenção às parcerias profissionais e às negociações. No processo, haverá a possibilidade de cobranças ou diferenças de interesses, o que exigirá diplomacia. Busque, portanto, escolher cuidadosamente as suas palavras, revisar as informações antes de tomar decisões e evitar reações impulsivas.

Peixes

O pisciano terá mais clareza para alinhar expectativas e avançar em projetos, mas deverá estabelecer limites e evitar decisões impulsivas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Energia geral

Na primeira quinzena de setembro, você terá mais disposição para agir, assim como maior clareza sobre o que espera das pessoas ao seu redor. Por conta disso, buscará esclarecer expectativas e tomar decisões que tragam mais equilíbrio às relações. A partir da metade do mês, questões envolvendo responsabilidades compartilhadas e segurança material poderão vir à tona, exigindo maturidade. Busque, portanto, estabelecer limites e evite tirar conclusões precipitadas diante de informações incompletas ou situações confusas.

Relacionamentos

Nos primeiros dias do mês, você buscará conversar sobre suas expectativas, sentimentos e projetos, o que favorecerá aproximações maduras. Porém, algumas divergências tenderão a surgir, principalmente se os seus desejos entrarem em conflito com os limites alheios. Na segunda metade de setembro, as emoções ficarão mais intensas. Para que inseguranças antigas não se transformem em desconfianças, será preciso investir em diálogos sinceros. Além disso, evite comprometer-se com mais do que conseguirá cumprir.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, sua capacidade de negociação e organização estará em alta, favorecendo a resolução de pendências, o alinhamento de expectativas e o avanço de projetos que dependem de outras pessoas. No entanto, os interesses pessoais poderão entrar em conflito com as responsabilidades profissionais. Com o passar dos dias, você sentirá necessidade de reorganizar as tarefas de trabalho. Nesse período, procure evitar disputas de poder ou decisões motivadas por pressões externas.