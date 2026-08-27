Bateria descarregando rápido: descubra recursos e aplicativos que podem estar consumindo a energia do seu celular

Quando a bateria do celular começa a descarregar mais rapidamente do que o normal, isso nem sempre significa que há algum defeito no aparelho ou que chegou a hora de trocar a bateria. Segundo a empresária e especialista em tecnologia mobile Michelle Menhem, a soma de pequenos hábitos pode fazer o celular consumir muito mais energia.

Abaixo, veja alguns hábitos que podem fazer o celular descarregar rapidamente.

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1. Manter o brilho da tela muito alto

A tela é um dos componentes que mais consomem bateria. Quanto maior for o brilho e mais tempo ela permanecer acesa, maior será o consumo.

2. Deixar muitos aplicativos trabalhando em segundo plano

Redes sociais, mapas, aplicativos de entrega, e-mail e outros aplicativos podem continuar atualizando informações, enviando notificações e usando dados mesmo quando não estamos olhando para eles.

3. Deixar a localização ativa para aplicativos que não precisam dela

Alguns aplicativos consultam a localização com frequência. Quando vários têm essa permissão, o consumo pode aumentar sem que o usuário perceba.

4. Permanecer em locais com sinal de celular muito fraco

Esse é um ponto que muita gente desconhece. Quando o sinal está ruim, o aparelho precisa trabalhar mais para procurar e manter conexão com a rede, o que pode aumentar bastante o consumo.

5. Usar intensamente recursos que exigem muito processamento

Jogos, vídeos, câmera, edição de vídeo, GPS e videochamadas, por exemplo, exigem bastante do processador, da tela e das conexões do aparelho ao mesmo tempo.

6. Manter conexões e recursos ativos sem necessidade

Bluetooth, hotspot/roteador pessoal, Wi-Fi procurando redes e outros recursos podem contribuir para o consumo. Individualmente, alguns gastam pouco, mas, quando somamos vários recursos ativos durante o dia, existe impacto.

Executar tarefas muito pesadas enquanto o celular carrega pode aumentar a temperatura e contribuir para o desgaste da bateria (Imagem: Wan Jeap | Shutterstock)

Hábitos de carregamento também podem acelerar o desgaste?

Michelle Menhem explica que é importante separar duas questões: autonomia e vida útil da bateria. Autonomia é quanto tempo aquela carga dura. Vida útil é por quanto tempo a bateria consegue manter uma boa capacidade ao longo dos meses e anos.

Um dos maiores inimigos da bateria é o calor. Por isso, carregar o celular em ambientes muito quentes, deixá-lo exposto ao sol ou executar tarefas muito pesadas enquanto ele está carregando pode aumentar a temperatura e contribuir para o desgaste.

Outro cuidado importante é utilizar carregadores, cabos e acessórios adequados e de boa procedência. “Não vale a pena colocar um aparelho de alto valor em risco para economizar justamente no carregador”, alerta a especialista.

Também não é necessário criar a preocupação de deixar a bateria chegar sempre a 0% para depois carregar até 100%. As baterias atuais de íons de lítio não precisam desse tipo de “treinamento”. Para quem deseja preservar a bateria, evitar extremos frequentes de carga e, principalmente, excesso de temperatura, é uma estratégia mais sensata.

O que fazer para aumentar a autonomia e preservar a bateria?

Para garantir o bom desempenho da bateria do celular, Michelle Menhem recomenda começar pelo básico: utilizar brilho automático ou reduzir o brilho quando possível, diminuir o tempo para a tela apagar, revisar quais aplicativos podem trabalhar em segundo plano e permitir localização apenas para os aplicativos que realmente precisam dela. Também é importante observar a qualidade do sinal. Se a pessoa vai passar muito tempo em um local completamente sem cobertura, por exemplo, o modo avião pode evitar que o aparelho fique procurando rede continuamente.

Outra dica simples é manter o sistema e os aplicativos atualizados, porque atualizações podem trazer correções relacionadas ao consumo de energia. E, principalmente, evitar calor excessivo durante o carregamento e no uso cotidiano. “Eu sempre falo que não precisamos virar ‘escravos da bateria’. O celular foi feito para ser usado. O objetivo é eliminar desperdícios de energia e evitar hábitos que aceleram o desgaste”, diz a especialista.

No final, pequenas mudanças fazem diferença. Antes de concluir que “a bateria está viciada” ou que precisa ser substituída, vale olhar como o aparelho está sendo utilizado e o que realmente está consumindo a carga nas configurações. Tanto iPhone quanto Android mostram quais aplicativos estão utilizando mais energia. Essa informação ajuda muito mais do que sair desativando recursos aleatoriamente. Muitas vezes, ajustes simples já melhoram bastante a autonomia.

Por Gabriela Andrade