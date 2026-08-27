Impactos emocionais do bullying no desenvolvimento infantil; entenda

As pressões psicológicas e o isolamento que vítimas de bullying enfrentam impactam seu desenvolvimento e bem-estar - (crédito: Foto: Caio Gomez/CB/D.A. Press)

A recente agressão a um menino de 10 anos em uma escola de Sumaré, no interior de São Paulo, ocorrida no último dia 25, reacendeu o debate sobre os efeitos do bullying no desenvolvimento infantil. As consequências de violências como essa vão além dos ferimentos físicos e podem deixar marcas emocionais profundas, capazes de persistir até a vida adulta e moldar negativamente a percepção de si mesmo e do mundo.

Quando uma criança é alvo constante de intimidação, humilhação ou violência física, seu cérebro entra em estado de alerta permanente. Isso pode levar ao desenvolvimento de quadros de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. O medo de ir à escola e a sensação de insegurança afetam diretamente a capacidade de concentração e o desempenho acadêmico. Por isso, a busca por apoio profissional, como psicólogos e psiquiatras infantis, é fundamental ao identificar os primeiros sinais.

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A autoestima da vítima é um dos pontos mais atingidos. A criança pode começar a acreditar nas ofensas que ouve, internalizando sentimentos de inadequação, culpa e vergonha. Esse processo muitas vezes resulta em isolamento social, pois ela passa a evitar interações por medo de ser novamente hostilizada, perdendo oportunidades cruciais de desenvolver habilidades sociais.

Sinais de que uma criança pode estar sofrendo bullying

Muitas vezes, a criança não conta o que está acontecendo por medo ou vergonha. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos a mudanças de comportamento. Alguns sinais de alerta incluem:

Recusa em ir para a escola ou demonstrar medo ao falar sobre o ambiente escolar;

Queda repentina no rendimento dos estudos e perda de interesse em atividades que antes gostava;

Alterações de humor, como irritabilidade, tristeza constante ou agressividade;

Queixas frequentes de dores de cabeça ou de estômago, principalmente antes de ir para a aula;

Aparição de hematomas ou arranhões sem explicação clara;

Dificuldade para dormir, pesadelos recorrentes ou mudanças no apetite;

Isolamento de amigos e familiares.

Como acolher a criança e buscar ajuda

Ao identificar esses sinais, o primeiro passo é criar um ambiente seguro para que a criança se sinta à vontade para conversar. Ouça com atenção e sem julgamentos, validando seus sentimentos e deixando claro que a culpa nunca é da vítima. Evite reações impulsivas ou soluções que minimizem o problema.

Após a conversa, documente os fatos, registrando datas, nomes dos envolvidos e os tipos de agressão relatados. O passo seguinte é procurar a coordenação ou a direção da escola. A instituição tem a responsabilidade de garantir a segurança dos alunos e deve apresentar um plano de ação para resolver o problema de forma imediata e eficaz.

Além do apoio familiar e escolar, é importante saber que existem canais de denúncia para casos de violência contra crianças e adolescentes. O Disque 100 (Disque Direitos Humanos) é um serviço gratuito que recebe denúncias e as encaminha aos órgãos competentes, garantindo o sigilo do denunciante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.