Disney+ em setembro: 5 lançamentos de filmes e séries que merecem entrar na sua lista

Setembro chega ao Disney+ com histórias para diferentes gostos e uma seleção de estreias que convida o público a renovar a lista de produções para assistir. Das aventuras em galáxias distantes aos dramas marcados por disputas e segredos, passando por comédias e reencontros de personagens queridos, os novos títulos prometem movimentar o catálogo ao longo do mês.

A seguir, confira 5 lançamentos de filmes e séries que chegam em setembro no Disney+!

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1. Star Wars: O Mandaloriano e Grogu (02/09)

Em Star Wars: O Mandaloriano e Grogu, a dupla encara novos desafios enquanto tenta proteger o futuro da galáxia (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Ambientada no universo de Star Wars, a história acompanha o caçador de recompensas Din Djarin (Pedro Pascal) e o jovem Grogu em uma nova jornada pela galáxia. Após os eventos da série The Mandalorian, a dupla segue unida enquanto enfrenta desafios em um cenário marcado por mudanças políticas e instabilidade.

Com a recente queda do Império, a Nova República tenta se consolidar, mas ainda enfrenta ameaças espalhadas por diferentes sistemas. Nesse contexto, Din Djarin e Grogu assumem a missão de localizar líderes imperiais remanescentes, explorando territórios perigosos e se envolvendo em conflitos que podem influenciar o futuro da galáxia.

2. Chad Powers: O Quarterback – 2ª temporada (03/09)

Em Chad Powers: O Quarterback, Russ tenta manter sua identidade secreta enquanto busca levar seu time aos playoffs (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Na segunda temporada, Russ Holliday (Glen Powell) continua vivendo sob a identidade de Chad Powers e se destaca nos gramados de futebol americano. No entanto, seu comportamento fora dos jogos começa a levantar suspeitas, tornando cada vez mais difícil manter o segredo sobre quem ele realmente é.

Enquanto isso, Russ e Danny (Frankie A. Rodriguez) precisam encontrar uma forma de preservar a farsa e levar os South Georgia Catfish aos playoffs universitários. Para complicar ainda mais a situação, Ricky (Perry Mattfeld), que já conhece a verdadeira identidade do jogador, passa a ocupar uma posição decisiva nos acontecimentos da nova fase.

3. Made in Korea – 2ª temporada (09/09)

Em Made in Korea, a ascensão de Baek Kitae desperta novas ameaças e intensifica a disputa pelo poder (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Nove anos após os acontecimentos da primeira temporada, Baek Kitae (Hyun Bin) ocupa uma posição ainda mais influente dentro da KCIA e parece estar mais próximo do poder que sempre desejou. No entanto, sua ascensão desperta novos interesses e coloca seu domínio sob ameaça, enquanto disputas políticas e rivalidades surgem ao seu redor.

Do outro lado, Jang Geonyoung (Jung Woosung) prepara um contra-ataque contra seu antigo adversário, disposto a recuperar espaço após os acontecimentos que mudaram os rumos de sua trajetória. A tensão também aumenta com a presença de Baek Kihyeon (Woo Dohwan), irmão mais novo de Kitae, que segue seu próprio caminho em busca de influência e promete tornar a disputa pelo poder ainda mais complexa.

4. A Vida Secreta das Esposas Mórmons – 5ª temporada (10/09)

Em A Vida Secreta das Esposas Mórmons, segredos e desentendimentos colocam as amizades do grupo à prova (Imagem: Reprodução digital | Disney+ e Hulu)

Na quinta temporada, as integrantes do #MomTok retornam em meio a novas mudanças pessoais e profissionais. Taylor Frankie Paul volta ao convívio do grupo depois de sua experiência em “The Bachelorette“, enquanto Whitney Leavitt deixa temporariamente Utah para realizar o sonho de estrear na Broadway, em Nova York.

Enquanto isso, a fama e a exposição pública passam a aumentar a pressão sobre as amizades do grupo. Segredos, rumores e desentendimentos colocam os relacionamentos à prova, e as consequências de situações que ultrapassam os limites do #MomTok começam a repercutir cada vez mais fora das redes sociais.

5. Toy Story 5 (23/09)

Em Toy Story 5, Woody e seus amigos enfrentam os desafios de um mundo em que a tecnologia ganha cada vez mais espaço (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios)

O novo filme da franquia Toy Story reúne Woody, Buzz Lightyear, Jessie e seus amigos em uma situação inédita: a presença cada vez maior da tecnologia no universo infantil. Aos 8 anos, Bonnie ganha um novo companheiro, o tablet Lilypad, um dispositivo capaz de criar mundos virtuais inteiros e que conquista grande parte de sua atenção.

Com isso, os brinquedos passam a ficar de lado, e Jessie encontra dificuldades para manter vivos os momentos de diversão. Diante dessa mudança, Woody retorna para se juntar aos antigos companheiros e embarcar em uma nova aventura, enquanto todos tentam se adaptar à rotina transformada de Bonnie.