Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/08/2026

Nesta sexta-feira, a sensibilidade estará mais aflorada e poderá influenciar os relacionamentos, o trabalho, as finanças e os planos. Ao mesmo tempo, o período favorecerá reflexões importantes, a reorganização das prioridades e uma maior compreensão dos próprios limites. Para lidar melhor com as influências astrológicas, será essencial agir com calma e flexibilidade diante das situações.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries Você buscará se recolher a fim de organizar as emoções. No processo, entretanto, situações inesperadas ou questões que estavam sendo evitadas poderão vir à tona, gerando uma certa inquietação. Evite, nesse cenário, agir por impulso ou tentar resolver tudo rapidamente. Em vez disso, procure respeitar seus limites, diminuir o ritmo e reservar um tempo para descansar. Touro Você poderá se deparar com oscilações nas amizades e nos projetos coletivos. Inclusive, algumas conversas tenderão a gerar dúvidas ou interpretações equivocadas. Com isso, será mais difícil conciliar seus desejos com as necessidades das pessoas ao redor. Logo, procure observar as situações com calma, evitando assumir responsabilidades que não são suas ou cobrar o outro de forma excessiva. Gêmeos Mudanças inesperadas tenderão a surgir, alterando os planos relacionados aos objetivos de longo prazo. Como resultado, a sua sensibilidade aumentará, afetando a maneira como você interpreta algumas cobranças e gerando impaciência. Diante desse cenário, evite responder de forma impulsiva. Ao investir na calma e na flexibilidade, será possível organizar as prioridades e fazer os ajustes necessários. Câncer No trabalho, as responsabilidades poderão parecer mais pesadas, dificultando uma avaliação objetiva das situações. Além disso, imprevistos poderão frustrar algumas expectativas e gerar insegurança ou a sensação de que tudo precisa ser resolvido com urgência. Para evitar desgastes, procure organizar as tarefas, estabelecer prioridades e manter a calma diante das mudanças. Também será importante evitar discussões desnecessárias e respeitar o próprio ritmo. Leão As emoções estarão mais intensas nesta sexta-feira, o que poderá despertar inseguranças e gerar desentendimentos nos relacionamentos afetivos e nas questões financeiras compartilhadas. Nesse cenário, evite agir de forma controladora ou tomar decisões no calor do momento. O ideal será respeitar os limites do outro, manter o diálogo aberto e refletir com calma antes de assumir novos compromissos. Virgem Nos relacionamentos afetivos, poderá haver um conflito entre as suas necessidades e o que o outro consegue oferecer. Nesse cenário, inclusive, conversas importantes tenderão a ser afetadas por interpretações equivocadas ou por reações intensas. Logo, evite tentar controlar a pessoa amada apenas para diminuir a sua insegurança. Procure ouvir antes de responder e adiar decisões definitivas enquanto estiver emocionalmente instável. Libra O seu estado emocional poderá afetar a produtividade e tornar as tarefas profissionais mais desgastantes. Além disso, mudanças, cobranças e ruídos na comunicação tenderão a aumentar a sensação de sobrecarga e favorecer pequenos conflitos. Diante desse cenário, procure estabelecer prioridades, respeitar os próprios limites e realizar as atividades com mais calma e atenção. Escorpião Você estará mais sensível em relação aos assuntos afetivos e aos projetos pessoais. Nesse cenário, pequenas frustrações poderão parecer mais significativas do que realmente são. Além disso, mudanças inesperadas tenderão a alterar seus planos, provocando reações impulsivas e gerando desentendimentos. Diante disso, será necessário compreender melhor o que espera das situações, evitando expectativas exageradas. Sagitário Você precisará dedicar uma atenção especial às questões familiares, uma vez que acontecimentos inesperados tenderão a afetar a dinâmica do lar. Nesse contexto, lembranças ou conflitos antigos poderão prejudicar a convivência, principalmente se você tentar conciliar esses problemas com outras responsabilidades. Para amenizar as tensões, o ideal será estabelecer limites claros e evitar reações impulsivas. Capricórnio Você poderá ter dificuldade para organizar pensamentos, compromissos e informações do cotidiano. Esse cenário, por sua vez, tenderá a gerar distrações e interpretações equivocadas, afetando as conversas e as decisões práticas. Diante disso, será importante revisar todas as informações antes de agir, além de investir na flexibilidade para lidar com os possíveis imprevistos. Aquário Nesta sexta-feira, haverá preocupações relacionadas à segurança material e aos recursos compartilhados, podendo deixar você emocionalmente instável. Como resultado, tenderá a gastar de forma impulsiva para compensar os desconfortos. Para não haver grandes prejuízos, será necessário avaliar cuidadosamente as finanças antes de assumir novos compromissos ou despesas. Peixes O seu humor poderá oscilar nesta sexta-feira, fazendo com que você interprete algumas situações de maneira mais pessoal, especialmente diante de cobranças ou opiniões diferentes. Por isso, evite agir por impulso ou reagir no calor do momento. Procure compreender melhor suas necessidades, respeitar os próprios limites e adiar decisões importantes até que as emoções estejam mais equilibradas.