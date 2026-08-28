Ora-pro-nóbis é fonte de proteína vegetal: veja 5 receitas saudáveis para incluir no almoço

A ora-pro-nóbis é uma planta conhecida pelo sabor suave e pela versatilidade na cozinha. Além de conter fibras, cálcio e potássio, suas folhas são fonte de proteína vegetal, com cerca de 2,59 g do nutriente a cada 100 g, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Fácil de combinar com diferentes ingredientes, ela pode enriquecer refeições do dia a dia, deixando-as mais nutritivas e saborosas.
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A seguir, confira 5 receitas saudáveis com ora-pro-nóbis para incluir no almoço!
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1. Frittata de ora-pro-nóbis com vegetais
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1/2 xícara de chá de cogumelo shitake fatiado
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira que possa ir ao forno, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até dourarem levemente. Acrescente os pimentões e o cogumelo e refogue por aproximadamente 3 minutos. Junte o tomate e a ora-pro-nóbis e cozinhe por mais 2 minutos, até as folhas murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída.
Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Despeje os ovos sobre os vegetais na frigideira e misture delicadamente para distribuir os ingredientes. Leve a frigideira ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até a frittata ficar firme no centro e dourada na superfície. Retire do forno, finalize com salsinha e sirva em seguida.
2. Sopa de cevadinha com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 colher de chá de azeite
- 1 colher de chá de cebola desidratada
- 1 colher de chá de chimichurri
- 1/2 colher de chá de gengibre em pó
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1/2 colher de chá de mostarda em pó
- 1 folha de louro
- 3 cenouras picadas
- 4 batatas picadas
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de alho-poró picado
- 1 xícara de chá de cevadinha
- 4 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola desidratada, o chimichurri, o gengibre, a cúrcuma e a mostarda em pó. Acrescente a cenoura, a batata, o tomate e o alho-poró e refogue por alguns minutos. Em seguida, adicione a cevadinha, a folha de louro e a água. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 30 minutos, ou até a cevadinha ficar macia.
Quando a cevadinha estiver cozida, acrescente o peito de frango e misture bem. Adicione a ora-pro-nóbis e cozinhe por mais 10 minutos, até as folhas ficarem macias. Tempere com sal e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
3. Arroz integral com ora-pro-nóbis e legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 2 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura picada
- 1/2 abobrinha picada
- 1/2 xícara de chá de alho-poró picado
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o alho-poró e refogue por alguns minutos. Adicione o arroz integral e misture bem. Acrescente a água e tempere com sal. Cozinhe em fogo médio, com a panela parcialmente tampada, até o arroz começar a ficar macio e a água reduzir.
Junte a abobrinha, misture e continue cozinhando até o arroz ficar macio e a água secar completamente. Se necessário, acrescente um pouco mais de água durante o cozimento. Desligue o fogo, acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e misture delicadamente. Tampe a panela e deixe descansar por aproximadamente 5 minutos, até as folhas murcharem com o calor do arroz. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
4. Hambúrguer de ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 batata cozida e amassada
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça metade do azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Acrescente a ora-pro-nóbis e refogue por aproximadamente 3 minutos, até as folhas murcharem. Retire do fogo e deixe amornar.
Em um recipiente, coloque a batata amassada, o refogado de ora-pro-nóbis, a aveia e o ovo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Misture bem até obter uma massa úmida e consistente. Se necessário, acrescente um pouco mais de aveia para dar o ponto. Divida a massa em porções e modele os hambúrgueres com as mãos, deixando-os com espessura uniforme.
Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite em fogo médio. Coloque os hambúrgueres e doure por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem firmes e dourados. Sirva em seguida.
5. Panqueca recheada com ora-pro-nóbis
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola picada
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque a farinha de trigo, a farinha de grão-de-bico, o leite, o ovo, o azeite e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma pequena quantidade de massa, espalhando para formar uma camada fina. Doure dos dois lados. Repita o processo até acabar a massa e reserve as panquecas.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o tomate e cozinhe por aproximadamente 2 minutos. Acrescente a ora-pro-nóbis e refogue até as folhas murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Misture a ricota e mexa até incorporar os ingredientes.
Montagem
Distribua o recheio sobre cada panqueca, enrole cuidadosamente para não abrir e coloque em uma travessa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos. Sirva em seguida.