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Quer um jantar proteico e fácil? Aprenda a fazer esta panqueca com frango desfiado

Deliciosa e prática, essa receita é uma ótima opção para manter uma alimentação equilibrada e nutritiva

Panqueca de frango desfiado (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Panqueca de frango desfiado (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para quem busca uma opção prática e saborosa para o jantar, a panqueca de frango é uma ótima escolha. Fonte de proteínas, o frango ajuda na manutenção e na formação dos músculos, além de contribuir para a saciedade, sendo uma boa alternativa para quem deseja manter uma alimentação equilibrada ou busca refeições mais nutritivas no dia a dia.

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A seguir, confira uma receita de panqueca com frango desfiado!

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1. Panqueca de frango desfiado

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Recheio

  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 fio de azeite

Molho

  • 1 xícara de chá de molho de tomate caseiro
  • Cheiro-verde picado e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, o ovo, o azeite e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com um pouco de azeite. Despeje uma pequena quantidade de massa e espalhe, formando um disco fino. Doure dos dois lados. Repita o processo até acabar a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e refogue por alguns minutos, até o recheio ficar úmido e bem temperado.

Montagem

Coloque uma porção do recheio no centro de cada disco de massa e enrole cuidadosamente para não abrir. Disponha as panquecas em uma travessa e despeje o molho de tomate por cima. Salpique cheiro-verde e decore com folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 28/08/2026 17:04
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