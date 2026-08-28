Tarot mensal: previsões para os 12 signos em setembro de 2026

Setembro chegará com uma energia de mudanças, aprendizados e decisões importantes. As cartas do tarot mostram um mês de movimento para alguns signos e de maior paciência para outros, com oportunidades de crescimento em diferentes áreas da vida. O período pedirá atenção aos sinais, disposição para aprender com as experiências e coragem para deixar para trás aquilo que não faz mais sentido.

A seguir, confira as previsões do tarot de setembro para cada um dos signos!

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Áries A Roda da Fortuna

Uma situação poderá mudar de maneira surpreendente e trazer novos ares para a vida afetiva do ariano (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” indica um mês de mudanças, reviravoltas e oportunidades inesperadas. No amor, uma situação poderá mudar de maneira surpreendente e trazer novos ares para a vida afetiva. Na carreira, portas poderão se abrir quando você menos esperar. Na saúde, procure acompanhar as mudanças de ritmo sem negligenciar seu descanso. Entre amigos, encontros inesperados e novas conexões poderão movimentar bastante sua vida social.

Touro Pajem de Ouros

Cursos, projetos ou propostas poderão representar um importante passo adiante do taurino na carreira (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” traz aprendizado, oportunidades concretas e disposição para construir algo novo. No amor, uma relação poderá começar de maneira tranquila e ganhar consistência aos poucos. Na carreira, cursos, projetos ou propostas poderão representar um importante passo adiante. Na saúde, será um bom momento para estabelecer hábitos mais saudáveis e realistas. Entre amigos, uma nova amizade poderá surgir por meio do trabalho, dos estudos ou de interesses em comum.

Gêmeos 9 de Paus

A persistência do geminiano será essencial para concluir aquilo que começou (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra resistência, experiência e a necessidade de continuar firme mesmo depois de algumas dificuldades. No amor, você poderá estar mais cauteloso(a), mas não deixe experiências passadas impedirem novas possibilidades. Na carreira, sua persistência será essencial para concluir aquilo que começou. Na saúde, evite levar o corpo ao limite e respeite os sinais de cansaço. Entre amigos, preserve sua energia e mantenha por perto quem demonstra lealdade verdadeira.

Câncer Pajem de Copas

Cuidar do emocional será fundamental para o canceriano manter o equilíbrio (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” traz sensibilidade, novidades emocionais e surpresas agradáveis. No amor, setembro poderá trazer uma declaração, um convite ou nova aproximação capaz de mexer com seus sentimentos. Na carreira, uma ideia criativa poderá despertar entusiasmo. Na saúde, cuidar do emocional será fundamental para manter o equilíbrio. Entre amigos, mensagens, encontros e demonstrações de carinho poderão fortalecer vínculos importantes.

Leão 9 de Copas

Setembro favorecerá encontros descontraídos e situações que renderão boas lembranças ao leonino (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” anuncia satisfação, prazer e a possibilidade de realizar algo que você deseja há algum tempo. No amor, o mês favorecerá encontros agradáveis e relações que proporcionem felicidade. Na carreira, uma conquista poderá lhe trazer orgulho e sensação de realização. Na saúde, aproveite os momentos de prazer, mas mantenha equilíbrio nos excessos. Entre amigos, setembro favorecerá encontros descontraídos e situações que renderão boas lembranças.

Virgem A Justiça

Organizar melhor a rotina será essencial para o virginiano recuperar o equilíbrio (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede equilíbrio, responsabilidade e decisões conscientes. No amor, relações desequilibradas precisarão ser avaliadas com honestidade. Na carreira, escolhas importantes poderão trazer consequências duradouras, exigindo atenção aos detalhes. Na saúde, organizar melhor a rotina será essencial para recuperar o equilíbrio. Entre amigos, procure agir com imparcialidade e não tire conclusões antes de ouvir todos os lados de uma situação.

Libra 10 de Espadas

Setembro poderá representar o fim de uma dinâmica que não faz bem ao libriano (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” marca o encerramento de um ciclo desgastante e a necessidade de aceitar que algumas situações chegaram ao limite. No amor, setembro poderá representar o fim de uma dinâmica que não te faz bem. Na carreira, uma fase difícil poderá finalmente terminar e abrir espaço para uma nova direção. Na saúde, cuide especialmente do cansaço emocional e mental. Entre amigos, afastamentos poderão acontecer, mas também ajudarão a deixar para trás relações que não combinam com sua vida.

Escorpião 4 de Copas

Setembro será um mês de introspecção para o escorpiano (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” indica um mês de introspecção e certa dificuldade para perceber oportunidades que estão diante de você. No amor, evite deixar a insatisfação ou a apatia impedirem uma conversa importante. Na carreira, procure não rejeitar uma possibilidade apenas porque ela não corresponde exatamente ao que imaginava. Na saúde, cuide do desânimo e busque atividades que tragam prazer. Entre amigos, aceite convites e permita-se sair um pouco do isolamento.

Sagitário 7 de Paus

A determinação do sagitariano será importante para enfrentar concorrência ou cobranças no trabalho (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” mostra um período em que será necessário defender suas escolhas e manter firmeza diante das pressões. No amor, estabeleça limites sem transformar tudo em disputa. Na carreira, sua determinação será importante para enfrentar concorrência ou cobranças. Na saúde, não assuma responsabilidades além do que consegue suportar. Entre amigos, algumas opiniões poderão desafiá-lo(a), mas mantenha sua posição sem precisar entrar em conflitos desnecessários.

Capricórnio O Hierofante

A disciplina e rotina serão grandes aliadas do capricorniano na saúde (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “Hierofante” traz estabilidade, aprendizado e decisões baseadas em valores sólidos. No amor, relações construídas sobre confiança poderão se fortalecer e ganhar mais compromisso. Na carreira, a orientação de pessoas experientes poderá ajudá-lo(a) a avançar. Na saúde, disciplina e rotina serão grandes aliadas durante o mês. Entre amigos, conselhos importantes poderão surgir de alguém mais maduro ou de uma pessoa que já passou por uma situação semelhante.

Aquário 8 de Ouros

Pequenos gestos de cuidado do aquariano terão grande importância no fortalecimento de uma relação (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” coloca trabalho, dedicação e aperfeiçoamento no centro do mês. No amor, pequenos gestos de cuidado terão grande importância no fortalecimento de uma relação. Na carreira, sua dedicação poderá gerar reconhecimento e resultados concretos. Na saúde, a constância será mais importante do que mudanças radicais. Entre amigos, você poderá fortalecer vínculos por meio de projetos e atividades realizados em conjunto.

Peixes Cavaleiro de Ouros

A persistência e a organização serão fundamentais para o pisciano alcançar resultados na carreira (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica um mês de progresso lento, porém seguro e consistente. No amor, relações que avançarem com calma tenderão a construir bases mais sólidas. Na carreira, a persistência e a organização serão fundamentais para alcançar resultados. Na saúde, mantenha uma rotina equilibrada e não abandone hábitos positivos por falta de efeitos imediatos. Entre amigos, valorize quem demonstra presença e confiabilidade, mesmo que não esteja sempre por perto.